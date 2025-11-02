バイクにしか見えないけど自転車。

自転車もバイクも電動の新型モデルがどんどん出てくる世の中ですが、2輪車だからとその両方をフュージョンさせたのが…かつてバランスだけで並列2輪車の移動を可能にしたセグウェイです。

セグウェイが作ったeバイク

「CES 2025」にお目見えした「Segway Xyber Electric Bike」は、見た目が完全にオートバイなのに、よーく見ると自転車のペダルがあるヘンテコな乗り物でした。

あれからどうしたかと思っていたら？ ついに発売されました。

自転車のはずなのに性能はバイク

IPX7防水の1,440Whバッテリーは、通常1個で90kmの距離を走りますが、2個めを搭載すると倍の180kmを走れます。

停止状態から時速32kmまでのスタートダッシュは2.7秒。バッテリー×2でのピークトルクは175Nmで、ピークパワーは6,000W。最高時速は56kmと、見た目通り性能も自動二輪クラスです。

電動アシストは12段階までレベルが上がります。ですが、3つのモードを備えたスロットルがあるので、ペダルを漕がずに走ることが可能。現状ではウインカーがなく、オフロードのみの使用目的で売られています。

他には自動で明度を調節する防水ディスプレイがあり、ナビや速度や走行距離、音楽再生やBluetoothでスマホとつながり、ヘルスアプリとも連携するなど、走る際のハブとして機能するハイテクっぷりです。

セグウェイ知ってる？

発売前は「ジンジャー」として世界中でウワサになった、乗る人のバランスで移動する並列二輪車が「セグウェイ」。前に倒れるか後ろにひっくり返りそうなのに、直立したままコケない革命的な乗りものでした。

バランスを取るのはジャイロセンサーが鍵なのですが、この「Xyber Electric Bike」も、これまで培ってきたジャイロおよび各種センサーで登り坂でも平地のような推進力が得られます。

これで44万円は安いのでは？

海外のeバイクは100万円近いお値段もある中、「Xyber Electric Bike」の定価は3299.99ドル（約50万円）。しかも、今なら割引価格の2899.99ドル（約44万円）となっています。パワフル過ぎて公道走行の規格からハミ出し、オフロード専用というのがネックなんですけどね。それでもこのお値段ならお安いと思ってしまいます。

しかし、ここまでバイクっぽいと、MTBの究極形って感じですね。ワイルドに野山を駆け巡りましょう。

