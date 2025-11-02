この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ポイ活投資チャンネル」の発信者が、「2026年に向けた銀行ぐるぐるポイ活戦略（被振込編）」と題した動画を公開した。発信者は2025年10月以降に本格稼働する京王NEOBANKネオバクンクの新ポイント制度を踏まえ、2026年以降も効率良くポイントを稼ぐ方法を詳細に説明した。



今回の動画で紹介したのは、「被振込編」として、振り込みを受けるだけでポイントが稼げる各銀行の最新制度と、最大年間24,600ポイントの獲得を狙う“銀行ぐるぐるポイ活”の実践ノウハウ。発信者は「2025年10月から京王ネオバクンクではポイント制度がリニューアルされ、被振込でも毎月200ポイントを獲得できるようになりました」「本日ご紹介する銀行ぐるぐるポイ活では、年間24,600ポイントを獲得可能です。しかし、満額のポイントを獲得するためには101回の振込が必要」と力説。高額ポイント稼ぎのカギは、各行の無料振込回数優遇制度の使い倒しにあると指摘した。



このルールに則り、動画では「無料振込回数の多い銀行、特にGMOあおぞらネット銀行やauじぶん銀行、住信SBIネット銀行、ネオバンク系列などの活用が肝」と紹介。一方で「自動振込が可能な銀行は限られるため、手動と自動を組み合わせて“ハイブリッド振込”で作業効率を上げることも大切です」と、自身ならではの工夫も披露した。



さらに“銀行ぐるぐる”の全ルートも丁寧に解説。住信SBIネット銀行や三井住友銀行のOliveアカウントといった主力を中心に、イオン銀行、東京スター銀行、楽天銀行など計9行以上を組み合わせた具体的な振込ルート、各銀行で達成すべきステージや残高など優遇条件獲得の手順まで細かく掘り下げた。「例えば、auじぶん銀行のプレミアムステージ取得には、5つのスタンプ獲得が必要。口座振替やキャッシュレス決済、公営競技アプリの活用などの具体策も紹介しています」と語り、視聴者に“攻略法”を惜しみなく伝授。



動画のラストでは「2026年からの銀行ぐるぐるポイ活、自動振込も有効活用したい方は、ぜひ本動画の振込ルート表を参考にして欲しい」「一時ストップして表をアップで見ながら準備し、それぞれの銀行でステージクリアに挑戦してみてください」と呼びかけ、動画を締めくくった。