「96球を投げたのは昨日だ！」前代未聞の登板でも落ちなかった“水準”　山本由伸の異次元数値に米投手たちも本音吐露「理解不能だ」

相棒を務めたスミスから担ぎ上げられた山本(C)Getty Images

衝撃的な起用法とパフォーマンスに反響が広まっている。

現地時間11月1日、ドジャースは敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦に5−4で勝利。延長11回二死から2番のウィル・スミスが左翼席へ勝ち越しのソロを放つと、そのまま逃げ切り、球団史上初となる2年連続での世界一となった。

【動画】最後は併殺斬り！山本由伸が2年連続世界一を決めたシーンを見る

メジャーリーグの歴史でも2000年にヤンキースが3連覇をやってのけて以来となるワールドシリーズ連覇。その立役者となったのは、MVPに選出された山本由伸だった。

鉄人級の働きぶりだ。前日の第6戦に先発して96球を投じていた山本は8回からブルペンでの投球練習を開始すると、4-4で迎えた9回、先発からの緊急リリーフで回跨ぎをしていたブレーク・スネルが一死一、二塁とピンチを招いたところで登板を命じられた。“超”が付くほど異例起用だった。

ただ、ここで27歳の右腕は真価を発揮した。

先頭のアレハンドロ・カークに死球を与えて一死満塁とした9回のピンチは、ミゲル・ロハスとアンディ・パヘスの好守に救われて無失点で切り抜けると、続投となった延長10回は三者凡退でブルージェイズ打線を危なげなく抑え込む。

そして女房役ウィル・スミスのソロホームランでドジャースが1点を勝ち越した延長11回のマウンドにも上がった山本は、一死一、三塁とサヨナラ負けのピンチを招くも、一発のパンチ力も秘めたカークを遊ゴロでの併殺打に打ち取った。