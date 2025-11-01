ドジャースの山本由伸投手は31日（日本時間11月1日）、敵地ロジャースセンターでのブルージェイズ戦に先発登板。6回96球5安打1失点の好投でポストシーズン4勝目、2勝3敗で迎えたワールドシリーズ第6戦を白星で飾った。

米データ会社『OptaSTATS』は、大舞台で圧巻のパフォーマンスを続けるエース右腕が樹立したメジャー史上初の記録に注目を寄せた。

■群を抜く安定感が浮き彫りに

ポストシーズン5試合目の登板となった山本は、初回を無失点で立ち上がると、続く2回裏も三者凡退に仕留める滑り出し。3回裏にジョージ・スプリンガー外野手に適時打を許したものの、その後は持ち直して、6回まで追加点を許すことなくリードを保ったまま降板した。

7回はジャスティン・ロブレスキー投手を挟み、8回からは佐々木朗希投手を投入して試合は最終回へ。死球と二塁打で走者を許したところでタイラー・グラスノー投手もつぎ込み、最後は相手の走塁ミスに助けられて勝利を掴み取った。

米データ会社『OptaSTATS』は、6回までブルージェイズ打線を抑えた山本の好投に注目。ポストシーズン直近3登板で「被安打5以下、失点1以下、与四球1以下、奪三振5以上」に抑えて、且つ白星を挙げた投手は山本がメジャー史上初になるという。

エースの快投で勝利したドジャースは、3勝3敗でワールドシリーズ第7戦に臨む。死力を尽くした総力戦となりそうだ。