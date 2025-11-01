¥À¥ó¥µ¡¼¡¦ÎÓÍ´°á¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ö´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤¬½Ð¤¿°ìºý¤Ë¡×¡¡1st¼Ì¿¿½¸¡ØPALETTE¡ÙÈ¯Çä
¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¤ÎÎÓÍ´°á¤µ¤ó¤¬¡¢1st¼Ì¿¿½¸¡ØPALETTE¡Ù¤òÈ¯Çä¡£¥°¥é¥Ó¥¢½éÄ©Àï¤È¤¤¤¦1st¼Ì¿¿½¸¤Ç¤Ï¡¢²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Ç¤â¹Ô¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¡¦¥°¥¢¥à¤Ë¤Æ¡¢·ò¹¯Èþ¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤âÆ±¤¸¤ß¤Î¥´¥ë¥Õ¤ä¡¢¥¤¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥±¡¼¥È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê»Ñ¤«¤é¡¢ÉáÃÊ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï¥®¥ã¥Ã¥×ËþºÜ¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤Þ¤Ç¡¢À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÊÆâÍÆ¤Î°ìºý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡È¤æ¤¤¤ª»Ð¤µ¤ó¡É¤´ËÜ¿Í¤Ë¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü1st¼Ì¿¿½¸¡ØPALETTE¡Ù¤¬È¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î´ë²è¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿»þ´ü¤Ï¤¤¤Äº¢¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ºÇ½é¤Ë¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ïº£Ç¯¤Î3·î¤«4·î¾å½Ü¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢µÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£»£±ÆÃÏ¤¬¥°¥¢¥à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¡Ö³¤³°¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¡¡¤È¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤â¤Þ¤µ¤«³¤³°¤Ç»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¤È¤Æ¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤Ï5·î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤Æ¿ÈÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò¤È¤Ë¤«¤¯´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¤«¤Ê¤ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢·ò¹¯Èþ¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡¡
¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¥°¥é¥Ó¥¢´¶¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢ºÇ½é¤Ë¿åÃå¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È¶ÛÄ¥¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¡Ö¤æ¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î¶ÚÆù¤Ï¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡Ö¥À¥ó¥µ¡¼¤À¤«¤é¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Î¶ÚÆù¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¤À¤Ã¤¿¤é¤ï¤¿¤·¤é¤·¤¤¶ÚÆù¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤È¤â¤È¤Î¶ÚÆù¤Ë¥×¥é¥¹¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¯°ú¤Äù¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¶ÚÆù°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ü³Î¤«¤ËÌÀ¤ë¤¯¤Æ¸µµ¤¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤ï¤¿¤·¤â¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç½Ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¤µ¤ó¤ÈÂÇ¹ç¤»¤ò²¿ÅÙ¤â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£³Î¤«¤ËÌÀ¤ë¤¯¤Æ¸µµ¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤½¤ÎÊý¸þÀ¤ÇÏÃ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥é¡¼¥á¥ó¤òÀáÀ©¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£½µ¤Ë2¡Á3²ó¤Ï¿©¤Ù¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤¬ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ç¡£¤Ç¤â¤à¤¯¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¥é¡¼¥á¥ó¤È¤Ï²ñ¤¤¤Þ¤»¤ó¤ÈÂ´¶ÈÀë¸À¤·¤Æ¡¢°ì¤«·î¶á¤¯²æËý¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿©»öÀ©¸Â¤È¶ÚÆù¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦·Ï¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤¬¤ª¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
º£°ìÈÖ¤Ï¡¢²£ÉÍ²È·Ï¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÀèÆü¤â²È·ÏÁíËÜ»³ µÈÂ¼²È¤µ¤ó¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡üº£²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ç¤Ï·ò¹¯Èþ¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥«¥Õ¥§Å¹°÷¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê°áÁõ¤Î¥«¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥Ã¥Á¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ªÎÁÍý¤·¤Æ¤ß¤¿¤è¤¦¤Ê¥«¥Ã¥È¤âÆþ¤ì¤Æ¡¢µÞ¤Ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºÇ½é¤Ë¥Ó¡¼¥Á»£±Æ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç»£¤ê¤¿¤¤¤È¤´Äó°Æ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤ï¤¿¤·¤«¤é¤â¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¸«±þ¤¨¤¢¤ë°ìºý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥À¥ó¥¹¤â¼Ì¿¿¤âÉ½¸½¤È¤·¤Æ¤ÏÆ±¤¸¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ã¤¤¤Ê¤É¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥À¥ó¥¹¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾å¤Ç¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¤ï¤¿¤·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Æ°¤¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¼«Ê¬¼«¿È¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Ì¿¿½¸¤Ï¤ï¤¿¤·¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤È¤·¤Æ»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤ï¤«¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ëÉ½¾ð¤Î¥Ú¡¼¥¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡üÁÇ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
ºÇ½é¤Î¤Û¤¦¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£²ó4Çñ5Æü¤Ç»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Û¤°¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢È¿ÂÐ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤¬½Ð¤¿°ìºý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ü¼Ì¿¿½¸¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌ´¤Î¥«¥¿¥Á¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥À¥ó¥¹°ì¶Ú¤Ç¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¼Ì¿¿½¸¤ä¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¥À¥ó¥¹¤Î¤ª»Å»ö¤âÂç¹¥¤¤ÇÂ³¤±¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¿ÈÂÎ¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶ÚÆù¤ò¤¤¤«¤·¤¿»Å»ö¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¿¨¤ì¤¢¤¨¤ë¤ª»Å»ö¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡üºÇ¸å¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Êý¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤â¤È¤â¤ÈÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤«¤é¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤âÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óº£¸å¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤Á¤ó¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤ò°ìÈÖ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤±þ±ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë ÎÓ Í´°á yui hayashi(@yui.1111)¤¬¥·¥§¥¢¤·¤¿Åê¹Æ
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë ÎÓ Í´°á yui hayashi(@yui.1111)¤¬¥·¥§¥¢¤·¤¿Åê¹Æ
¢£»æÈÇ
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯09·î26Æü
ISBN¡§9784065408483
È½·¿¡§A4
Äê²Á¡§3,960±ß¡ÊËÜÂÎ3,600±ß¡Ë
¥Ú¡¼¥¸¿ô¡§96¥Ú¡¼¥¸
¢£ÅÅ»ÒÈÇ
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯09·î25Æü
JDCN¡§06A0000000000960380U
¡ÖYUI HAYASHI DVD ¡ÈGUUUAM¡ª¡É¡×¤âÈ¯Çä·èÄê
https://yui-hayashi.fanpla.jp/news/detail/57587
(¼¹É®¼Ô: ¤È¤¤¿¤¿¤«¤·)