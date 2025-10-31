【薬屋のひとりごと】猫猫と壬氏のハロウィン☆第3弾は死神に扮した猫猫と壬氏
人気アニメ『薬屋のひとりごと』の猫猫と壬氏がハロウィンの宴を開催！ 3日間連続でハロウィンビジュアルが公開される。第1弾のマミーに扮した小蘭と子翠に続いて、第2弾は狼男に扮した高順と馬閃がお披露目に♪ そして第3弾は死神に扮した猫猫と壬氏。
＞＞＞ハロウィンビジュアルをすべてチェック！（写真3点）
後宮を舞台に「毒見役」の少女・猫猫が、宦官・壬氏（ジンシ）の命などにより様々な難事件を解決する、シリーズ累計4000万部突破の大人気後宮謎解きエンタテインメント『薬屋のひとりごと』（著者：日向夏・イラスト：しのとうこ（ヒーロー文庫／イマジカインフォス刊）。
2025年1月から放送を開始した第2期は、各種配信プラットフォームで常に上位にランクイン。「ABEMA2025年アニメ上半期ランキング」では、【アニメ全体再生数ランキング】、【新作アニメ再生数ランキング】、【年代別アニメ再生数ランキングの10代部門、20代部門、30代以上部門】ですべて1位を記録。
【TikTok上半期トレンド大賞2025】の大賞も受賞し、老若男女から愛されているコンテンツとなった。海外での人気も高く、北米のアニメ専門ストリーミングサービスCrunchrollでは、25年4月期のランキングで数あるバトル作品を抑え、堂々の1位を獲得。日本国内外でも高い人気を誇っている。
7月の第2期放送終了後には【続編の制作決定】も発表、来年2026年8月15日にはシリーズ初となるスペシャルイベントの開催も決定し、まだまだ盛り上がりを見せている作品だ。
昨年大好評を博した「『薬屋のひとりごと』ハロウィン」が、2025年も新たな装いで登場！ 新規ビジュアルが3日間連続で発表されることが決定。第1弾として、小蘭と子翠のキャラクタービジュアル、第2弾は狼男に扮した高順＆馬閃が公開された。
そしてこのたび、第3弾ビジュアルが到着！
冥界へ人間の魂を誘う死神に扮した猫猫と壬氏。妖艶な笑みで、青い炎が燃える杖を持ちゆったりと構える壬氏と、魂を刈り取る大鎌を携え、薄く笑みを浮かべる猫猫。ハロウィンを楽しむふたりと、どうぞお楽しみを。
さらに今回もミニボイスドラマ付きの動画もあわせて公開されているので、ビジュアルと一緒にぜひご堪能を。
（C）日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会
