¹ï¤Þ¤ì¤¿¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¡¢¤½¤·¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¡È´Ñ¤¿¤«¤Ã¤¿·Ê¿§¡É¡½¡½¡È¥¦¥ÞÌ¼¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼ 6th EVENT The New Frontier ½©¸ø±é¡ÉDAY1¥ì¥Ý¡¼¥È¡ª

10·î18Æü¡¦19Æü¤Ë¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ê°Ê²¼¡¢SSA¡Ë¤Ë¤Æ¡È¥¦¥ÞÌ¼¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼ 6th EVENT The New Frontier ½©¸ø±é¡É¤¬³«ºÅ¡£5·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿½Õ¸ø±é¤ËÂ³¤¯º£²ó¤Î½©¸ø±é¤Ï¡¢¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¡Ë¤ÎÀ¤³¦¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤ë¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤ä½¼¼Â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜ¹Æ¤Ç¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëDAY1¤Ï¡¢¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤Î¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÃËÀ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î½Ð±é¤ä¡¢¿·¶Ê¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈäÏª¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï½Ð±é¤¬³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿½Ð±é¼Ô¤Î°Õ³°¤Ê·Á¤Ç¤ÎÅÐ¾ì¤Ê¤É¡¢¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤Î°ìÌë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
TEXT BY ¿Ü±Ê·ó¼¡
¡ÈÅöÆü¼ÂÁõ¡É¤Ë½éÈäÏª¤Î¿·¶Ê¡¢½øÈ×¤«¤é¶Ã¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎDAY1
¤Þ¤º¤Ï³«±éÄ¾Á°¤Ë¡Ö¤¦¤Þ¤Ô¤ç¤¤ÅÁÀâ¡×¤¬Î®¤ì»Ï¤á¤ë¤È¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡Ê¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î¡Ë¤¬Âç¤¤Ê¥³¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¡¢¥¹¥¿¥ó¥É ¤ÏÎÐ°ì¿§¤Ë¡£½Õ¤ËÂ³¤¤¤Æ¤³¤ÎÆü¤â¡¢SSA¤ËÂç¤¤Ê¡È¥¿¡¼¥Õ¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¥¦¥ÞÌ¼¤¿¤Á¤Î¡È½ÐÁö¡É¤òÂÔ¤Ä¡£¤½¤·¤Æ¶Ê¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢Î®¤ì»Ï¤á¤¿¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¤È¶¦¤Ë¥¦¥ÞÌ¼¥À¥ó¥µ¡¼¥º¤¬ÅÐ¾ì¡£¾ìÆâ¤Î´üÂÔ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¤È¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤¬2¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¥¦¥ÞÌ¼¤¿¤Á¤¬»Ñ¤ò¸½¤·¡¢6th EVENT¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡ÖShake The World!!¡×¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¡£1¥µ¥ÓÁ°¤Ç¤Î¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×Ìò¤Î¹âÌøÃÎÍÕ¤«¤é ¤Î¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¶«¤Ù¡¼¡ª¡×¤ä¡¢2¥µ¥ÓÁ°¤Ç¤Î¥Þ¥Á¥«¥Í¥Õ¥¯¥¥¿¥ëÌò¤Î¿·ÅÄ¤Ò¤è¤ê¤«¤é¤Î¡Ö¤µ¤¡¡¢°ì½ï¤Ë¶«¤Ü¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥»¥ê¥Õ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤ÎÄ·¤Í¤Ê¤¬¤é¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¤¤¤¤Ê¤ê¾å¤²¤Ë¤«¤«¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2¥µ¥ÓÌÀ¤±¤Î´ÖÁÕ¤Ç¤Î¼Â¶·Ìò¤ÎÌÀºäÁïÈþ¤Î¼Â¶·¤ËÂ³¤¯¥¦¥ÞÌ¼¤¿¤Á¤Î¼«¸Ê¾Ò²ð¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥°¥Í¥¹¥¿¥¥ª¥óÌò¤Î¾åºä¤¹¤ß¤ì¤¬¡Ö¡È¡Ê¥¢¥°¥Í¥¹¥¿¥¥ª¥ó¤Î¡Ë°ø»Ò¸¦µæ¡É¤ÏÌÀÆü¤Þ¤Ç¤À¤è¡ª¡×¤È¥²¡¼¥à¥¢¥×¥êÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤¿¥»¥ê¥Õ¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤òÊ¨¤«¤»¤ë¡£¤Þ¤¿¥«¥ë¥¹¥È¥ó¥é¥¤¥È¥ªÌò¤ÎË¾·î¤æ¤ß¤³¤¬ÌÀºä¤Î¾Ò²ð¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¤«¤Ö¤»¤Æ¥«¥ë¥¹¥È¥ó¥é¥¤¥È¥ª¤é¤·¤¤¤»¤Ã¤«¤Á¤µ¤ò¤ß¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¤É¤Î½Ð±é¼Ô¤â±é¤¸¤ë¥¦¥ÞÌ¼¤é¤·¤µ¤ò°§»¢¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ß¡¢°§»¢¸å¤Ë¤Ï¾ìÆâ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òºÆ¤ÓÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¶ÊÌÀ¤±¤Ë¤ÏÌÀºä¤«¤é¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼·Á¼°¤ÇMC¤¬¿Ê¹Ô¡£¥Ê¥ó¥Ð¥ê¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È½é½ÐÁöÁÈ¤«¤é¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Ê¤É¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢Â³¤¯¡ÖUMA Summer¡×¤Ç¤Ï²Î¾§¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¿¥ª¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¥È¥í¥Ã¥³¤Ë¾è¼Ö¡£½øÈ×¤«¤é¡¢¥Ç¥å¥é¥ó¥À¥ëÌò¤ÎÌîÌÚÁÕ¤¬Ä·¤Í¤¿¤ê¥¿¥ª¥ë¤ò²ó¤·ÆÍ¤½Ð¤·¤¿¤ê¤È³Ú¤·¤µ°î¤ì¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤ò¤ß¤»¤¿¤Î¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¤¹¤°¤½¤Ð¤Þ¤Ç¶á¤Å¤¤¤¿¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¾Ð´é¤ò¸ò¤ï¤·¤Ê¤¬¤é²Î¾§¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥µ¥Ó¤Ç¤Ï¥¿¥ª¥ë¤ò²ó¤·¤Ê¤¬¤é¤Î²Î¾§¤Ë¥³¡¼¥ë¤Ë¤È¡¢½©¤á¤¤¤Æ¤¤¿SSA¤ËºÆ¤Ó²Æ¤Î¤è¤¦¤ÊÇ®µ¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¿§¹ç¤¤¤Î¶½Ê³¤¬SSA¤òÊñ¤ó¤À¤Î¤¬¡¢Â³¤¯¡ÖGlorious Moment¡ª¡×¡£¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼ ROAD TO THE TOP¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤Î¶Ê¤ò¡¢¥Æ¥¤¥¨¥à¥ª¥Ú¥é¥ª¡¼Ìò¤ÎÆÁ°æÀÄ¶õ¡¢¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Ù¥¬Ìò¤Îºé¡¹ÌÚÆ·¡¢¥Ê¥ê¥¿¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥ÉÌò¤ÎÃæÂ¼¥«¥ó¥Ê¤È¸¶¶ÊÄÌ¤ê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â·¤Ã¤Æ²Î¾§¤¹¤ë¡£B¥á¥í¤Ç¤Ï¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë½¸¤Þ¤ê»°Êý¤«¤éÃæ±û¤Ø¼ê¤òÆÍ¤½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢ºîÃæ¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦3¿Í¤Î´Ø·¸À¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¿´¤òÂª¤¨¤ë¡£ºé¡¹ÌÚ¤Î´ã¸÷¤Î±Ô¤µ¤äÆÁ°æ¤ÎÎÏ¶¯¤µ¡¢ÃæÂ¼¤ÎÎÏ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê·üÌ¿¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿³Æ¡¹¤Î¥¦¥ÞÌ¼¤é¤·¤µÞú¤à¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¤Þ¤¿¶»¤Ë¶Á¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖReady!! Steady!! Derby!!¡×¤Ç¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾åºä¤È¥À¥ó¥Ä¥Õ¥ì¡¼¥àÌò¤ÎÊ¡ÅèÀ²ºÚ¤¬Î©¤Ã¤¿¤Î¤ËÂ³¤¡¢ËÁÆ¬¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ìÃæ¤ËLED¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Î±ü¤«¤éËÜ³Ú¶Ê¤Îºî»ìºî¶Ê¤òÃ´Åö¤·¤¿¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·¡Êºî»ìºî¶Ê¤ÏÂçÀÐ¾»ÎÉÌ¾µÁ¡Ë¤âÅÐ¾ì¡ª¡¡3¿Í¤Î¹â¤é¤«¤ÇÎÏ¶¯¤¤¥æ¥Ë¥¾¥ó¤«¤é²Î¾§¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£1¥µ¥ÓÌÀ¤±¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥¤¥·¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Þ¤Ç¥À¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¹çÎ®¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¥ª¡¼¥¤¥·¤ÏÂç¥µ¥ÓËÁÆ¬¤Ç¥½¥í¤Ç²ÎÀ¼¤ò¹â¤é¤«¤Ë¶Á¤«¤»¤Æ¤¤¤¯¡£Âç¥µ¥Ó¤Ç¤Î¥³¡¼¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸µµ¤¤ËÄ·¤Í¤Ê¤¬¤é²Î¾§¤¹¤ëÊ¡Åè¤Î»Ñ¤Ï¥À¥ó¥Ä¤È¥Ô¥¿¥ê½Å¤Ê¤ë¤â¤Î¡£¤³¤¦¤·¤Æ³Ú¶ÊÀ©ºî¼Ô¤ò¸ò¤¨¤¿Ì´¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¡¢ÆâÍÆÇ»¤¯·Á¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£²Î¾§¸å¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥¤¥·¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë»Ä¤Ã¤ÆMC¤ò·«¤ê¹¤²¡¢Èà¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥³¡¼¥ë¤òÆ³Æþ¤Ë¡ÖAmpReFire¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥¦¥ÞÌ¼5¿Í¤¬±ê¤¬¾å¤¬¤ë¤Ê¤«¤Ç¥¹¥¿¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤òÍÑ¤¤¤ÆÎÏ¶¯¤¯²Î¾§¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î²ÎÀ¼¤ÈÉ½¾ð¤Ë¤è¤ëÉ½¸½¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ëÇ®¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¯¥¦¥ÞÌ¼¤¿¤Á¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ß¤»¤¿¾åºä¤Î¡¢ÎÏ¶¯¤¯¤â¤É¤³¤«ÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤Ï¥¢¥°¥Í¥¹¥¿¥¥ª¥ó¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢°õ¾Ý¿¼¤¯¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¡£
¤È¡¢¤³¤³¤ÇÎ®¤ì»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥ÈÌò¤ÎÆ£ËÜÐÒÎ¤¤ÎÀ¼¡£¤É¤è¤á¤¤È´¿À¼¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤Ê¤«¡¢¡ÖÍè¤¤¥À¥ó¥Ä¡ª¥ª¥ì¤é¤È¾¡Éé¤À¡ª¡×¤Î¥»¥ê¥Õ¤ËÂ³¤¤¤Æ¥¢¥×¥ê¤Î¥¬¥Á¥ã±é½Ð¤È¶¦¤Ë¥À¥ó¥Ä¥Õ¥ì¡¼¥à¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÊ¡Åè¤¬1¿Í¤ÇÎ©¤Á¡¢¡Ö»ä¤¬¼çÌò¤¸¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥»¥ê¥ÕÄ´¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¥³¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¥½¥í¶Ê¤ÎÈäÏª¤Ø¡£A¥á¥í¤Î¥Ý¥¨¥È¥ê¡¼ÉôÊ¬¤ÏÉ½¾ðË¤«¤Ë¡¢¥¹¥¥Ã¥×¤·¤Ê¤¬¤é¤ÎB¥á¥í¤ä¥À¥ó¥¹¤ò¸ò¤¨¤¿¥µ¥Ó¤Ç¤Ï²Î¾§¤òÄÌ¤¸¤Æ¥À¥ó¥Ä¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼«Á³¤Ê¥¥å¡¼¥È¤µ¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤ÆÍî¤Á¥µ¥Ó¤Ç¤Ï¡¢Èà½÷¤¬¶»¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤¿ÁÛ¤¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¥å¥ó¤È¤¯¤ë²ÎÀ¼¤Ç¤µ¤é¤Ë¿´¤òÄÏ¤ß¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤È²Ú¤ä¤«¤µ¤ÎÊ»Â¸¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÅ¸³«¡£¼«¸Ê¾Ò²ð»þ¤Î¡Öº£Æü¤ÎÉñÂæ¤Î¿¿¤óÃæ¤Ï¡¢»ä¡ª¡×¤Î¥»¥ê¥ÕÄÌ¤ê¡¢Æ²¡¹¤È¡È¼çÌò¡É¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£²Î¾§¸å¤Ë¤ÏÊ¡Åè¤«¤é¥¢¥×¥ê¤Ç¤Î¥À¥ó¥Ä¥Õ¥ì¡¼¥à¤Î¼ÂÁõ¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Ê¡Åè¤Î¶»¤Ë¤ÏÇ®¤¤¤â¤Î¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç½Ð±é¤Î¥¦¥ÞÌ¼¤¬¹çÎ®¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥ª¡¼¥¤¥·¤âºÆÅÐ¾ì¤·¤ÆMC¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤È¡¢»öÁ°¤ËÍ½¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¸Â³¦¤Þ¤ÇPom Pon¡ª¡ª¡×¤ÎÈäÏª¤Ø¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¥Á¥¢¤ä±þ±çÃÄÉ÷¤Î°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¥¦¥ÞÌ¼¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤ò¶î»È¤·¤Ê¤¬¤é¥¥å¡¼¥È¤«¤Ä¥Ý¥Ã¥×¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¥Ê¥¤¥¹¥Í¥¤¥Á¥ãÌò¤ÎÁ°ÅÄ²Â¿¥Î¤¤¬¥¦¥¤¥ó¥¯¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¹ª¤ß¤ËÌ¥¤»¤ì¤Ð¡¢1¥µ¥ÓÄ¾Á°¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ç¤Ï¥Þ¥Á¥«¥Í¥¿¥ó¥Û¥¤¥¶Ìò¤Î±óÌî¤Ò¤«¤ë¤¬¤æ¤ë¤Ã¤È¤«¤ï¤¤¤¯¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¿¤Á¤òÌ¥Î»¤·¤¿¤ê¡¢¥é¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥ÈÌò¤Î¾®ÅçºÚ¡¹·Ã¤¬½ª»Ï¾Ð´é¤ò¤¤é¤á¤«¤»Â³¤±¤¿¤ê¤È¡¢Ã´Åö¤¹¤ë¥¦¥ÞÌ¼¤é¤·¤¤É½¸½¤Ë¤â·ä¤¬¤Ê¤¤¡£ÃæÈ×¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤³¤«¤é¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¡¢ÆÃÊÌ°áÁõ¤ò¤´Í÷¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥¥ó¥°¥Ø¥¤¥í¡¼Ìò¤Îº´Çì°Ë¿¥¤¬ÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢°áÁõ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë³Ú¶Ê½ªÈ×¤Ç¤Î¡È¥¦¥ÞÌ¼¥Á¥¢¡¼¥º¡É¤Î¥Á¥¢¤Îµ»½Ñ¤Ë¤â´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤«¤éÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÂ³¤¤¤¿¡ÖUnite!!¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥ÞÌ¼¤¿¤Á¤¬ºÆ¤Ó¥È¥í¥Ã¥³¤Ë¾è¼Ö¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢2-A¥á¥í¤Ç¤Ï¥È¥¦¥«¥¤¥Æ¥¤¥ª¡¼Ìò¤ÎMachico¤È¥°¥é¥¹¥ï¥ó¥À¡¼Ìò¤ÎÁ°ÅÄÎèÆà¤¬¡¢³Æ¡¹¤Î¥½¥í¥Ñ¡¼¥È¤Ç²Î»ì¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤¿É½¾ðÉ½¸½¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢2¥µ¥Ó¤Ç¤Ï¥é¥ô¥º¥ª¥ó¥ê¡¼¥æ¡¼Ìò¤Îµ×ÊÝÅÄÌ¤Ì´¤¬¥«¥á¥é¤Ø¶î¤±´ó¤ê¥Ï¡¼¥È¥Ý¡¼¥º¤ò°¦¤é¤·¤¯·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬°ìµ¤¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥¯¥í¥Î¥¸¥§¥Í¥·¥¹Ìò¤Î¿¿Ì¾À¥ÆüÏÂ¤Ë¤è¤ë¡ÖLogue¡×¡£Ì¤È¯É½¤Î¿·¶Ê¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈäÏª¤Ë¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤Ï¼ã´³¤¶¤ï¤á¤¤¬µ¯¤³¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¶õµ¤¤ÎÃæ¤Ç¿¿Ì¾À¥¤Ï¡¢¥ß¥É¥ë¥Æ¥ó¥Ý¤Î¥À¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥×¤Ë¥¯¥í¥Î¤é¤·¤¤¥Õ¥¡¥ë¥»¥Ã¥È¤ò¸ò¤¨¤¿²ÎÀ¼¤ò¾è¤»¡¢¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤ÎÎò»Ë¤Ë¿·¤¿¤Ê1¥Ú¡¼¥¸¤òµ¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÅ¸³«¡£Í×½ê¤ò¥À¥ó¥¹¤Î²ÚÎï¤µ¤ÇÌ¥Î»¤·¡¢¥¯¥í¥Î¤Ë»÷¹ç¤¦1¶Ê¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î¡ÈÎò»Ë¡É¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¿·Ê¹µ»ö¤È¤·¤Æ¹ï¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¥é¥ô¥º¥ª¥ó¥ê¡¼¥æ¡¼¤È¥«¥ì¥ó¥Ö¡¼¥±¥É¡¼¥ë¤Îµ»ö¤âÅÐ¾ì¡£¤½¤Î¡ÈÆ±´ü¡É3¿Í¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÂ·¤¤¡¢¡ÖSpecial Record!¡×¤ò²Î¾§¤¹¤ë¤È¡¢2-A¥á¥í¤Ç¤Ïµ×ÊÝÅÄÌ¤Ì´¤¬¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥«¥á¥é¤ÈµÒÀÊ¤Ë½çÈÖ¤ËÌÜÀþ¤òÇÛ¤ë¹ª¤ß¤µ¤ò¤ß¤»¤ì¤Ð¡¢¥«¥ì¥ó¥Ö¡¼¥±¥É¡¼¥ëÌò¤Î¾®ÅÄ°É¼ù¤â²¹¤«¤ÊÈù¾Ð¤ß¤â¤¿¤¿¤¨¤Ê¤¬¤é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç»ëÀþ¤ò¤Ò¤¤¤¿¡£
¡È3¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¡É¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤¤¤¦¡¢ºÇÂçµé¤Ë´ò¤·¤¤¥µ¥×¥é¥¤¥º
¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¥¹¥º¥«¤È¥¢¥°¥Í¥¹¥¿¥¥ª¥ó¤Î¥â¥Î¥í¡¼¥°¤ËÂ³¤¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÎ¾Ã¼¤Ë¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¥¹¥º¥«Ìò¤Î¹âÌîËãÎ¤²Â¤È¾åºä¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢2¿Í¤Ë¤è¤ë¡Ötransforming¡×¤Î²Î¾§¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£²Î¾§¤Ë²Ã¤¨¡¢Îï¤·¤¯¤âÀÚ¤ìÌ£¤Î¤¢¤ë¥À¥ó¥¹¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤ÆÂç¥µ¥Ó¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È2¿Í¤¬¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤·¤Æ¥²¡¼¥àÆâ¤Î¥é¥¤¥Ö¤òºÆ¸½¡ª¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÃæ±û¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¼ê¤ò·Ò¤®¡¢Â³¤¤¤ÆÊÒ¼ê¤ò·Ò¤®¤Ê¤¬¤é¿ÈÂÎ¤ò³«¤¤¤Æ¾ìÆâ¤Ë¤½¤Î²ÎÀ¼¤ò¹ß¤êÃí¤¬¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤Ï¸¶¶Ê¤òºÆ¸½¤·¤¿Í½ÁÛ¤òÍÚ¤«¤Ë¾å²ó¤ë»Ñ¤Ø¤Î¡Ètransforming¡É¤À¤Ã¤¿¡£²Î¾§¸å¤Ë¤Ï¹âÌî¤¬¤³¤Î2¿Í¤Ç¤Î²Î¾§¤¬³ð¤Ã¤¿´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È2¿Í¤Ï¹ßÃÅ¡£Âå¤ï¤Ã¤Æ¿·ÅÄ¡¢µ×ÊÝÅÄÌ¤Ì´¡¢¿¿Ì¾À¥¡¢¾®ÅÄ¤Î4¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¤ÆMC¥Ñ¡¼¥È¤òÅ¸³«¡£¿¿Ì¾À¥¤«¤é¤Ï½éÈäÏª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖLogue¡×¤ÎÈäÏª¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤È¡¢Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿¶ÛÄ¥¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
MC¤ËÂ³¤¤¤Æ¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥«¥ì¥ó¥Á¥ã¥óÌò¤Î¼Ä¸¶ÐÒ¤Ë¤è¤ë¡Ö#¥«¥ï¥¤¥¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡©¡×¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸Î¾¥µ¥¤¥É¤Î½ÄÄ¹¤ÎLED¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤òÍÑ¤¤¤¿¡È¥¦¥Þ¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¡ÉÉ÷¤Î±é½Ð¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¥é¥Ö¥ê¡¼¤µÁ´³«¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢ËÁÆ¬¤«¤é¾ìÆâ¤Î¡È¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡É¡È¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¡É¤Ï¥á¥í¥á¥í¤Ë¡£1-B¥á¥í¤Î¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼²»¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ý¡¼¥º¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´ÖÁÕ¤Ç¤Ï¥À¥ó¥¹¤·¤Ê¤¬¤é¤Î»Øº¹¤·¤â¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤à¡£¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¥Ý¡¼¥º¤È¥¦¥¤¥ó¥¯¤ò·è¤á¡¢Á´À¤³¦¤Ø¤È¸«»ö¤Ë¡È¥«¥ï¥¤¥¤¡É¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¼Ä¸¶¤Ëº´Çì¡¢Ë¾·î¡¢ÌîÌÚ¤Î3¿Í¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¼ÀÁö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖOverrunner!¡×¤òÈäÏª¡£ÁÖ²÷´¶¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï¤È¤ê¤ï¤±Ë¾·î¤ÈÌîÌÚ¤ÎÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤¬±Ç¤¨¤Æ¤¤¤¿°ìÊý¤Ç¡¢2-A¥á¥íÄ¾Á°¤Î¿¶ÉÕ¤Ë¥Á¥é¥ê¤È¡È¥«¥ï¥¤¥¤¡É¤òÀ¹¤ê¹þ¤à¼Ä¸¶¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¤¤¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡È¾¡Íø¤Ø¤Î³éË¾¡É¤òÊú¤¯¥¦¥ÞÌ¼3¿Í¤Î½ÐÈÖ¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÁ°ÅÄ²Â¿¥Î¤¤È±óÌî¡¢¤½¤·¤Æ¥Ä¥ë¥Þ¥ë¥Ä¥è¥·Ìò¤ÎÀÄ»³µÈÇ½¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¥½¥·¥Æ¥ß¥ó¥Ê¥Î¡×¤ò²Î¾§¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤³¤³¤¬½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÄ»³¤Ï¡¢1-A¥á¥í¤«¤é¿ð¡¹¤·¤¯¤â¿Ä¤Î¤¢¤ë¥Ä¥è¥·¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¡¢¥µ¥ÓÁ°¤Î¡ÖÉé¤±¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ç¤Ï´¿À¼¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¡£¤Þ¤¿±óÌî¤âÎÏ¶¯¤¯¥¥ê¥Ã¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤ì¤Ð¡¢2¥µ¥Ó¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï3¿Í¶¦¤Ë¿È¿¶¤ê¤È²ÎÀ¼¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¡¢¡È¾¡Íø¤Ø¤Î³éË¾¡É¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
²Î¾§¸å¡¢¤·¤Ð¤·¤³¤Î3¿Í¤¬¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤È¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡Ù¤Î¥í¥´¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤òÇË¤ë·Á¤Ç[Alexandros]¤Î¥Ð¥ó¥É¥í¥´¤¬ÅÐ¾ì¡£SE¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Æþ¾ì¤·¡¢Æ±ºîÂè1¥¯¡¼¥ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡ÖÄ¶¤¨¤ë¡×¤Î±éÁÕ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£ÁÖ²÷¤«¤Ä¼ÀÁö´¶¤¢¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î¿´¤Ë±ê¤òÅô¤·¡¢¤½¤ì¤ÏÀÄ¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Îµ±¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ2¥µ¥ÓÌÀ¤±¤Ë¤ÏÀî¾åÍÎÊ¿¡ÊVo.&Gt.¡Ë¤¬¡Ö¤ªÁ°¤é¤ÎÀ¼Ä°¤¤¿¤¤¤«¤é¥¤¥ä¥â¥Ë³°¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«!?¡×¤È¤µ¤é¤ËÀú¤ê¡¢¾ìÆâ¤ËÂç¤¤Ê¥³¡¼¥ë¤ò¶Á¤ÅÏ¤é¤»¤¿¡£
±éÁÕ¸å¤Ë¤ÏÀî¾å¤¬¹âÌø¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡¢º£ÅÙ¤ÏÈà½÷¤ò¸ò¤¨¤Æ¤Î¡ÖÄ¶¤¨¤ë¡Êfeat.¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¡Ë¡×¤ÎÈäÏª¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£½Õ¸ø±é¤Ç¤Ï²»¸»¤òÍÑ¤¤¤Æ¥«¥Ð¡¼¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¶Ê¤¬¡¢º£ÅÙ¤ÏËÜ²È¤Î±éÁÕ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë²Î¤ï¤ì¤ë¡£ÅÓÃæ¥®¥¿¡¼¤ò¤«¤ÌÄ¤é¤¹Àî¾å¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ²Î¤¤¡¢¤³¤ì¤â¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¶Ê¤Î¥µ¥Ó¤Ç¤ÏÀî¾å¤«¤é¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤âÂç¹ç¾§¡£2¥µ¥ÓÌÀ¤±¤Ë¤Ï¹âÌø¤â¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ò¤µ¤é¤ËÀú¤Ã¤ÆºÇ¹âÄ¬¤Î¤Þ¤ÞÂç¥µ¥Ó¤ËÆÍÆþ¤·¡¢À¨¤Þ¤¸¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
²Î¾§¸å¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹ß¤ê¤ë[Alexandros]¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç´¿À¼¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¿¤Á¡£¤½¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë1¿Í»Ä¤Ã¤¿¹âÌø¤Ï²þ¤á¤Æ[Alexandros]¤ä¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡¢ËÜ¸ø±é¤òÄÌ¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¤Ç²Î¾§¤¹¤ëºÝ¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊMC¤ËÂ³¤¤¤ÆÆ±ºî¤ÎÂè1¥¯¡¼¥ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ö¡ç¡×¤ò²Î¾§¡£ÀÄ¤ÈÇò¤ËÀ÷¤Þ¤ëµÒÀÊ¤ò²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸«¤Ê¤¬¤é²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¯¹âÌø¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÀèÃ¼¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤È¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°Á°¤ò¸«¿ø¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¿È¤ò¤°¤ë¤ê°Ï¤ó¤À¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Îµ±¤¤È¡¢¤½¤³¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿°¦¤äÁÛ¤¤¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢Âç»ö¤Ê³Ú¶Ê¤Î1¤Ä¤òÃúÇ«¤ËÆÏ¤±¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤³¤³¤Ç¥¢¥×¥ê¤ÎMain StoryÂè2Éô¤òºÌ¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¡ã¥¢¥¹¥±¥é¡ä¤Î4¿Í¡¦º´Çì¡¢¾®Åç¡¢¥·¡¼¥¶¥ê¥ªÌò¤Îº´Æ£¿º²Æ¡¢¥Õ¥µ¥¤¥Á¥Ñ¥ó¥É¥éÌò¤Î²Â¸¶Ë¨»Þ¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¥æ¥á¥ò¥«¥±¥ë¡ª¡×¤ò²Î¾§¡£¤³¤³¤Ç¤Ïº´Æ£¤¬¥¹¥¤¥Ã¥ÁON¾õÂÖ¤Î¥·¡¼¥¶¥ê¥ª¤ò¶¯¤¯ÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¡¢Èþ¤·¤¯¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¡£¤Þ¤¿Âç¥µ¥Ó¤Î¥½¥í¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤ÏÃ»¤¤Ãæ¤Ë¤â¥¥ó¥°¥Ø¥¤¥í¡¼¤é¤·¤¤¥»¥ê¥ÕÄ´¤ÎÀá²ó¤·¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤ëº´Çì¤Î²Î¾§¥Æ¥¯¤â¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Â³¤¯¡ÖNever Looking Back¡×¤Ç¤Ï¡¢²Î¤¤½Ð¤·¤È¶¦¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¡È3¿Í¡É¤Î»Ñ¤Ë¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ï´¿´î¤È¶Ã¤¤ÎÂç´¿À¼¤ò¤¢¤²¤ë¡£¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤ÏMachico¤È¹âÌî¤Ë²Ã¤¨¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë±Ç¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯Ìò¤ÎÏÂÝæ¤¢¤ºÌ¤¤Î»Ñ¤¬¡ª»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÅöÆü¤ÎÏÂÝæ¤Î½Ð±é¤³¤½³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤ªÂ·¤¤¤Î°áÁõ¤Ç3¿Í¤Ç¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Machico¤È¹âÌî¤ÏÑÛ¤È¤·¤¿É½¾ð¤ÇÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Machico¤Ï»ý¤ÁÁ°¤Î¿¤Ó¤ä¤«¤µ¤ò³è¤«¤·¡¢¹âÌî¤ÏÎÃ¤ä¤«¤µ¤ÈÎï¤·¤µ¤òÉÕ²Ã¤·¤Æ²Î¾§¡£¸åÁÕ¤ä¥¤¥ó¥È¥í¤Ç¤Î¥À¥ó¥¹¤Ç¤âÂ©¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¡È3¿Í¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡É¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£²Î¾§¸å¤Ë¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÃæ±û¤Ç¼ê¤ò·Ò¤®ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òºé¤«¤»¤ëMachico¤È¹âÌî¤Ï¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤òÀèÆ³¤·¤Æ²ñ¾ìÃæ¤«¤é¡Ö¥¹¥Ú¤Á¤ã¡¼¤ó¡ª¡×¤È¤Î¥³¡¼¥ë¤â´¬¤µ¯¤³¤¹¡£¤½¤³¤Ë¥Á¡¼¥à¡ã¥¢¥¹¥±¥é¡ä¤Î4¿Í¤¬¹çÎ®¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥æ¥á¥ò¥«¥±¥ë¡ª¡×¤Î²Î¾§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ý¡¹¤Ë´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊMCÌÀ¤±¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë2¿Í¡¦¥¹¥Æ¥£¥ë¥¤¥ó¥é¥Ö¤È¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥°¥ë¡¼¥ô¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿±ÇÁü¤¬Î®¤ì¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¥¹¥Æ¥£¥ë¥¤¥ó¥é¥ÖÌò¤ÎµÜ²¼Ááµª¤È¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥°¥ë¡¼¥ôÌò¤ÎÎëÌÚÆüºÚ¤¬ÅÐ¾ì¡£¹â¤é¤«¤Ë¡ÖMs. VICTORIA¡×¤ò²Î¤¤»Ï¤á¤ë¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸Á°Êý¤Ç±ê¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¸ß¤¤¤Ë¿¤Ó¤ä¤«¤«¤ÄÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤Æ¤¤¤¯2¿Í¡£¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¥»¥ê¥Õ¤ò³Ý¤±¹ç¤Ã¤Æ¤«¤é²Î¤ï¤ì¤¿D¥á¥í¤Ç³Æ¡¹¤Î¿®Ç°¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦¤È¡¢Âç¥µ¥Ó¤Ç¤ÏºÆ¤Ó2¿Í¶¦¤ËµÒÀÊÂ¦¤ò¸þ¤ÎÏ¶¯¤¯²Î¾§¡£¤½¤Î¶¯Îõ¤ÊÁÛ¤¤¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÖ¤ÈÀÄ¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿µÒÀÊ¤òÁ°¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÎÏ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë¾®Åç¡¢º´Æ£¡¢²Â¸¶¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤Î¡ÖóÕÌÀ¤Ëºé¤¯²Ú¡×¤Ç¤Ï¡¢5¿ÍÁ´°÷¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È²ÎÀ¼¤ËÎÏ¶¯¤µ¤ò¾è¤»¤Æ¤¤¤¯¡£µÜ²¼¤ÈÎëÌÚ¤¬¤¹¤´¤ß¤òÈ¯´ø¤¹¤ì¤Ð¡¢º´Æ£¤Ï¥½¥í¥Ñ¡¼¥È¤ÇÎÏ¶¯¤¯¥½¥¦¥ë¥Õ¥ë¤Ê²ÎÀ¼¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ò¼æ¤ÉÕ¤±¡¢¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ò¤µ¤é¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¡£
¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª¥¹¥Æ¥¤¥´¡¼¥ë¥É¤ÎÎ¹Ï©¤ò¤Ê¤¾¤ë¤è¤¦¤Ê½ªÈ×Àï
¤½¤·¤Æ¤³¤³¤«¤é¤Ï¥¹¥Æ¥¤¥´¡¼¥ë¥É¤ò¼´¤Ë¤·¤¿³Ú¶ÊÈäÏª¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ø¡£¤Þ¤º¤ÏÊõÄÍµÇ°¤ÇÁê¤Þ¤ß¤¨¤¿¥¦¥ÞÌ¼¤ò±é¤¸¤ë¡¢¥á¥¸¥í¥É¡¼¥Ù¥ëÌò¤Îµ×ÊÝÅÄ¤Ò¤«¤ê¡¢¥¹¥Æ¥¤¥´¡¼¥ë¥ÉÌò¤Î¾¾ÅÄñ¥¿å¡¦¹âÌî¤Î3¿Í¤¬¡ÖBLOW my GALE¡×¤òÈäÏª¡£1¶ÊÌÜ°ÊÍè¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¾ÅÄ¤Ï¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤µ¤â´¶¤¸¤ëÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤âÉâ¤«¤Ù¤¿¤ê¤ÈÉ½¾ðÉ½¸½¤â´°àú¤Ë¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤éÎÏ¶¯¤¯²Î¤¤¾å¤²¡¢½é½ÐÁö¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥¹¥Æ¥¤¥´¡¼¥ë¥É¤é¤·¤¤ÐÊ¤Þ¤¤¤ò¤ß¤»¤ë¡£²Ã¤¨¤Æµ×ÊÝÅÄ¤Ò¤«¤ê¤Ï¥á¥¸¥í¥É¡¼¥Ù¥ë¤é¤·¤¤ÑÛ¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤â´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ß¤»¤ì¤Ð¡¢¹âÌî¤âÆ±ÍÍ¤Ë¶¯¤µ¤ÈÎï¤·¤µ¤òÎ¾Î©¡£2¥µ¥ÓÌÀ¤±¤Ë¤ÏÇ®¤¤¥³¡¼¥ë¤â´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤¹¤ë¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤Ï¥¹¥Æ¥¤¥´¡¼¥ë¥É¤ÈÍ¥ÞµÇ° ¤ò¶¥¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¡ÖNEXT FRONTIER¡×¡£¥¦¥ÞÌ¼8¿Í¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î³°¼þ±è¤¤¤ËÊÂ¤Ó¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÉñ¤¦²Ðµå¤òÇØ¤ËÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤ÇÇ®¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÅ¸³«¡£¥µ¥ÓÌÀ¤±¤Ë¤Ï¥»¥ê¥Õ¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â2¥µ¥ÓÌÀ¤±¤ÎÁ°ÅÄÎèÆà¤È¾¾ÅÄ¤Ë¤è¤ë¡¢¥¹¥Æ¥¤¥´¡¼¥ë¥É¤È¥°¥é¥¹¥ï¥ó¥À¡¼¤¬²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï¿´¤òÇ®¤¯¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¾¾ÅÄ¡¢¤½¤·¤ÆºÆ¤Ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¤¬¸½¤ì¡¢¡ÖLegend-Changer¡×¤ò²Î¾§¡£¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¥¹¥Æ¥¤¥´¡¼¥ë¥É¤Ï¤â¤È¤è¤ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¤Ë¤è¤ë²Î¾§¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤Î¶Ê¤ò¤³¤Î2¿Í¤¬²Î¤¦¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤¬¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ò´¿´î¤µ¤»¤ë¡£³Ú¶ÊÃæÈ×¤Ë¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬ºÆ¤Ó¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¤·¡¢´ÖÁÕÃæ¤Ë¤ÏÌÀºä¤Ë¤è¤ë¼Â¶·¤¬¡¢¤½¤·¤ÆÂç¥µ¥Ó¤Ç¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¾åÊý¤«¤éÊ®¤½Ð¤¹²Ö²Ð¤¬¾ìÆâ¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ò¹â¤á¡¢Ç®¤¯¤Æ¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
²Î¾§¸å¡¢¾¾ÅÄ¤¬¶â¿§¤Ëµ±¤¯¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Î³¤¤ò¸«¤ä¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡¢¤³¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Á°ÅÄÎèÆà¡¢µ×ÊÝÅÄ¤Ò¤«¤ê¡¢ÀÄ»³¤¬¹çÎ®¡£ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ä¤¤¤Ê¤äÁ°ÅÄÎèÆà¤¬¾¾ÅÄ¤Î3¶ÊÏ¢Â³ÈäÏª¤ò¾Î»¿¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¦¥ÞÌ¼¤¿¤Á¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¡Ö¤á¤Ë¤·¤å¤♡¥é¥Ã¥·¥å¤Ã¤·¤å¡ª¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥¦¥ÞÌ¼¤¿¤Á¤Ï¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸ÁÈ¤È¥È¥í¥Ã¥³ÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¥È¥í¥Ã¥³ÁÈ¤Ï¼«»£¤êËÀ¤òÍÑ¤¤¤¿±ÇÁü¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·Á¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ø¤È°¦¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¡£²Î¤¤½Ð¤·¤ò¾þ¤Ã¤¿µÜ²¼¤¬¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÍî¤Á¥µ¥Ó¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ëÎï¤·¤¤²ÎÀ¼¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¤È¡¢Âç¥µ¥Ó¤Ç¤Ï¥Ï¡¼¥È·¿¤Î»æ¿áÀã¤¬¾ìÆâ¤Ë¹ß¤êÃí¤®¡¢Ìµ»öÁ´¥Ð¡È¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¡É¡£¥¦¥ÞÌ¼¤¿¤Á¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹ß¤ê¤ë¡£
¤¹¤«¤µ¤º¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤«¤éµ¯¤³¤Ã¤¿¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¡¢¤Þ¤º¤ÏÌÀºä¤«¤é¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ðÃÎ¤¬¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥¢¥×¥ê¤Î¿·°éÀ®¥·¥Ê¥ê¥ª¡Ö¤´¤¯¤é¤¯¢ö¤æ¤³¤Þ²¹Àô¶¿¡×¤Ç²òÊü¤µ¤ì¤ë³Ú¶Ê¡Ö¤æ¤³¤Þ¥í¥Þ¥ó½ã¾ðÇÉ¡×¤Î¥é¥¤¥ÖÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬¤¹¤«¤µ¤º½é¸«¤Î¤Ï¤º¤Î¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¯¥é¥Ã¥×¤È¥³¡¼¥ë¡£²þ¤á¤Æ¤½¤ÎÂÐ±þÎÏ¤ÈÃÄ·ëÎÏ¤Î¹â¤µ¤òÄË´¶¤·¤¿¡£
¹ðÃÎ¤ò·Ð¤Æ¤Î¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¥é¥¤¥Ö¤Ï¡ÖSTARTING FORCE¡×¤«¤éºÆ³«¡£Àª¤¤¤è¤¯¶î¤±½Ð¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢¥¦¥ÞÌ¼¤¿¤Á¤ÏÎÏ¶¯¤¯¤â¡ÈÌ¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¡É¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤ë¡£¤³¤Î¶Ê¤Ç¤Ïºé¡¹ÌÚ¤ÎÌÜÀþ¤Ï¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÈù¾Ð¤ß¤¬¸ò¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Ù¥¬¤È¥Ô¥¿¥ê½Å¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢²þ¤á¤Æ¤É¤Î½Ð±é¼Ô¤âÃ´Åö¤¹¤ë¥¦¥ÞÌ¼¤ò½½ÆóÊ¬¤ËÉ½¸½¡£²Ã¤¨¤Æ¥Ñ¡¼¥È³ä¤ÎÌÌ¤Ç¤â¡¢Âç¥µ¥Ó¤Î¡ÈÅÁÀâ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡É¤Î¥½¥í¤ò¾¾ÅÄ¤¬²Î¾§¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤È¥¨¥â¤µ¤òÆ±»þ¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
DAY1¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â¤¤¤è¤¤¤èÂçµÍ¤á¡£¤³¤ÎÆü¤Î½ÐÁö¼Ô¤òÂåÉ½¤¹¤ë½Ð±é¼Ô¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥Ê¥ó¥Ð¥ê¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤ë1¶Ê¤Ø¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤Ô¤ç¤¤ÅÁÀâ¡×¤À¡£¥²¡¼¥È¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤ÈÆ±»þ¤ËÁ´¥¦¥ÞÌ¼¤¬¡È¥¹¥¿¡¼¥È¡É¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥È¥í¥Ã¥³¤â¶î»È¤·¤Æ¥¦¥ÞÌ¼¤¿¤Á¤Ï²ñ¾ìÃæ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ø¤È²þ¤á¤Æ¾Ð´é¤È´¶¼Õ¤òÁ÷¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥È¥í¥Ã¥³ÁÈ¤Ï¡¢2¥µ¥ÓÌÀ¤±¤ËµÒÀÊÄÌÏ©¤Ë¹ß¤ê¤ë¤È¤¤¤¦Âç¥µ¥×¥é¥¤¥º¡ª¡¡ºÇ¸å¤ÏÁ´°÷¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½¸·ë¤·¡¢¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Î¤Ê¤«²þ¤á¤Æ¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤·¤ÆDAY1¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÄù¤á³ç¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¤ä¤½¤ì¤òÄÌ¤¸¤¿¿·¤¿¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î»²²è¡¢¤µ¤é¤Ë¥¢¥×¥êÆâ¿·¥·¥Ê¥ê¥ª¤Î¼ÂÁõ¤Ê¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¹¤¬¤êÂ³¤±¤ë¡Ö¥¦¥ÞÌ¼¡×¤ÎÀ¤³¦¡£¤³¤ÎÆü¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡ÖLogue¡×¤ä¥À¥ó¥Ä¥Õ¥ì¡¼¥à¤Î¼ÂÁõ¤Ê¤É¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¿¤Á¤ò¶Ã¤«¤»¡¢´ò¤Ð¤»Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¼¡¤Ï¤É¤ó¤ÊÊª¸ì¤¬¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê²»³Ú¤¬¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡½¡½DAY2¤Ç³«ºÅ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡È7th EVENT¡É¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÀ¤³¦¤¬¡¢º£¤«¤éÂÔ¤Á±ó¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥¦¥ÞÌ¼¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼ 6th EVENT The New Frontier ½©¸ø±é¡×DAY1
2025Ç¯10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ëºë¶Ì¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê
¢£DAY1¡Ü2 ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È
2025Ç¯9·î28Æü(Æü) 22:00 ¡Á 2025Ç¯11·î2Æü(Æü) 20:00¤Þ¤Ç
¢£DAY1 ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È
2025Ç¯9·î28Æü(Æü) 22:00 ¡Á 2025Ç¯11·î2Æü(Æü) 20:00¤Þ¤Ç
¢£DAY2 ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È
2025Ç¯9·î28Æü(Æü) 22:00 ¡Á 2025Ç¯11·î3Æü(·î¡¦½Ë) 20:00¤Þ¤Ç
ÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤Ï²¼µ¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
https://umamusume.jp/contents/event/tnf6th-autumn/broadcast/
¡ãSET LIST¡ä
M01. Shake The World!! / Machico¡Ê¥È¥¦¥«¥¤¥Æ¥¤¥ª¡¼Ìò¡Ë¡¢¹âÌøÃÎÍÕ¡Ê¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×Ìò¡Ë¡¢Á°ÅÄÎèÆà¡Ê¥°¥é¥¹¥ï¥ó¥À¡¼Ìò¡Ë¡¢ÆÁ°æÀÄ¶õ¡Ê¥Æ¥¤¥¨¥à¥ª¥Ú¥é¥ª¡¼Ìò¡Ë¡¢¾åºä¤¹¤ß¤ì¡Ê¥¢¥°¥Í¥¹¥¿¥¥ª¥óÌò¡Ë¡¢ºé¡¹ÌÚÆ·¡Ê¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Ù¥¬Ìò¡Ë¡¢¼Ä¸¶ÐÒ¡Ê¥«¥ì¥ó¥Á¥ã¥óÌò¡Ë¡¢¿·ÅÄ¤Ò¤è¤ê¡Ê¥Þ¥Á¥«¥Í¥Õ¥¯¥¥¿¥ëÌò¡Ë¡¢µ×ÊÝÅÄ¤Ò¤«¤ê¡Ê¥á¥¸¥í¥É¡¼¥Ù¥ëÌò¡Ë¡¢Á°ÅÄ²Â¿¥Î¤¡Ê¥Ê¥¤¥¹¥Í¥¤¥Á¥ãÌò¡Ë¡¢º´Çì°Ë¿¥¡Ê¥¥ó¥°¥Ø¥¤¥í¡¼Ìò¡Ë¡¢±óÌî¤Ò¤«¤ë¡Ê¥Þ¥Á¥«¥Í¥¿¥ó¥Û¥¤¥¶Ìò¡Ë¡¢ÃæÂ¼¥«¥ó¥Ê¡Ê¥Ê¥ê¥¿¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥ÉÌò¡Ë¡¢Ê¡ÅèÀ²ºÚ¡Ê¥À¥ó¥Ä¥Õ¥ì¡¼¥àÌò¡Ë¡¢µÜ²¼Ááµª¡Ê¥¹¥Æ¥£¥ë¥¤¥ó¥é¥ÖÌò¡Ë¡¢¾®ÅçºÚ¡¹·Ã¡Ê¥é¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥ÈÌò¡Ë¡¢º´Æ£¿º²Æ¡Ê¥·¡¼¥¶¥ê¥ªÌò¡Ë¡¢²Â¸¶Ë¨»Þ¡Ê¥Õ¥µ¥¤¥Á¥Ñ¥ó¥É¥éÌò¡Ë¡¢ÎëÌÚÆüºÚ¡Ê¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥°¥ë¡¼¥ôÌò¡Ë¡¢Ë¾·î¤æ¤ß¤³¡Ê¥«¥ë¥¹¥È¥ó¥é¥¤¥È¥ªÌò¡Ë¡¢ÌîÌÚÁÕ¡Ê¥Ç¥å¥é¥ó¥À¥ëÌò¡Ë¡¢µ×ÊÝÅÄÌ¤Ì´¡Ê¥é¥ô¥º¥ª¥ó¥ê¡¼¥æ¡¼Ìò¡Ë¡¢¿¿Ì¾À¥ÆüÏÂ¡Ê¥¯¥í¥Î¥¸¥§¥Í¥·¥¹Ìò¡Ë¡¢¾®ÅÄ°É¼ù¡Ê¥«¥ì¥ó¥Ö¡¼¥±¥É¡¼¥ëÌò¡Ë¡¢¾¾ÅÄñ¥¿å¡Ê¥¹¥Æ¥¤¥´¡¼¥ë¥ÉÌò¡Ë
M02. UMA Summer / Machico¡Ê¥È¥¦¥«¥¤¥Æ¥¤¥ª¡¼Ìò¡Ë¡¢¹âÌøÃÎÍÕ¡Ê¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×Ìò¡Ë¡¢Á°ÅÄÎèÆà¡Ê¥°¥é¥¹¥ï¥ó¥À¡¼Ìò¡Ë¡¢¼Ä¸¶ÐÒ¡Ê¥«¥ì¥ó¥Á¥ã¥óÌò¡Ë¡¢Á°ÅÄ²Â¿¥Î¤¡Ê¥Ê¥¤¥¹¥Í¥¤¥Á¥ãÌò¡Ë¡¢±óÌî¤Ò¤«¤ë¡Ê¥Þ¥Á¥«¥Í¥¿¥ó¥Û¥¤¥¶Ìò¡Ë¡¢µÜ²¼Ááµª¡Ê¥¹¥Æ¥£¥ë¥¤¥ó¥é¥ÖÌò¡Ë¡¢ÎëÌÚÆüºÚ¡Ê¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥°¥ë¡¼¥ôÌò¡Ë¡¢Ë¾·î¤æ¤ß¤³¡Ê¥«¥ë¥¹¥È¥ó¥é¥¤¥È¥ªÌò¡Ë¡¢ÌîÌÚÁÕ¡Ê¥Ç¥å¥é¥ó¥À¥ëÌò¡Ë¡¢µ×ÊÝÅÄÌ¤Ì´¡Ê¥é¥ô¥º¥ª¥ó¥ê¡¼¥æ¡¼Ìò¡Ë¡¢¿¿Ì¾À¥ÆüÏÂ¡Ê¥¯¥í¥Î¥¸¥§¥Í¥·¥¹Ìò¡Ë¡¢¾®ÅÄ°É¼ù¡Ê¥«¥ì¥ó¥Ö¡¼¥±¥É¡¼¥ëÌò¡Ë
M03. Glorious Moment¡ª / ÆÁ°æÀÄ¶õ¡Ê¥Æ¥¤¥¨¥à¥ª¥Ú¥é¥ª¡¼Ìò¡Ë¡¢ºé¡¹ÌÚÆ·¡Ê¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Ù¥¬Ìò¡Ë¡¢ÃæÂ¼¥«¥ó¥Ê¡Ê¥Ê¥ê¥¿¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥ÉÌò¡Ë
M04. Ready!! Steady!! Derby!! / ¾åºä¤¹¤ß¤ì¡Ê¥¢¥°¥Í¥¹¥¿¥¥ª¥óÌò¡Ë¡¢Ê¡ÅèÀ²ºÚ¡Ê¥À¥ó¥Ä¥Õ¥ì¡¼¥àÌò¡Ë¡¢¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·
M05. AmpReFire / ÆÁ°æÀÄ¶õ¡Ê¥Æ¥¤¥¨¥à¥ª¥Ú¥é¥ª¡¼Ìò¡Ë¡¢¾åºä¤¹¤ß¤ì¡Ê¥¢¥°¥Í¥¹¥¿¥¥ª¥óÌò¡Ë¡¢ºé¡¹ÌÚÆ·¡Ê¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Ù¥¬Ìò¡Ë¡¢ÃæÂ¼¥«¥ó¥Ê¡Ê¥Ê¥ê¥¿¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥ÉÌò¡Ë¡¢Ê¡ÅèÀ²ºÚ¡Ê¥À¥ó¥Ä¥Õ¥ì¡¼¥àÌò¡Ë
M06. »ä¤¬¼çÌò¤¸¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¤«¡© / Ê¡ÅèÀ²ºÚ¡Ê¥À¥ó¥Ä¥Õ¥ì¡¼¥àÌò¡Ë
M07. ¸Â³¦¤Þ¤ÇPom Pon¡ª¡ª / ¿·ÅÄ¤Ò¤è¤ê¡Ê¥Þ¥Á¥«¥Í¥Õ¥¯¥¥¿¥ëÌò¡Ë¡¢Á°ÅÄ²Â¿¥Î¤¡Ê¥Ê¥¤¥¹¥Í¥¤¥Á¥ãÌò¡Ë¡¢º´Çì°Ë¿¥¡Ê¥¥ó¥°¥Ø¥¤¥í¡¼Ìò¡Ë¡¢±óÌî¤Ò¤«¤ë¡Ê¥Þ¥Á¥«¥Í¥¿¥ó¥Û¥¤¥¶Ìò¡Ë¡¢¾®ÅçºÚ¡¹·Ã¡Ê¥é¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥ÈÌò¡Ë¡¢º´Æ£¿º²Æ¡Ê¥·¡¼¥¶¥ê¥ªÌò¡Ë¡¢Ë¾·î¤æ¤ß¤³¡Ê¥«¥ë¥¹¥È¥ó¥é¥¤¥È¥ªÌò¡Ë¡¢ÌîÌÚÁÕ¡Ê¥Ç¥å¥é¥ó¥À¥ëÌò¡Ë
M08. Unite!! / Machico¡Ê¥È¥¦¥«¥¤¥Æ¥¤¥ª¡¼Ìò¡Ë¡¢Á°ÅÄÎèÆà¡Ê¥°¥é¥¹¥ï¥ó¥À¡¼Ìò¡Ë¡¢ºé¡¹ÌÚÆ·¡Ê¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Ù¥¬Ìò¡Ë¡¢¿·ÅÄ¤Ò¤è¤ê¡Ê¥Þ¥Á¥«¥Í¥Õ¥¯¥¥¿¥ëÌò¡Ë¡¢µ×ÊÝÅÄ¤Ò¤«¤ê¡Ê¥á¥¸¥í¥É¡¼¥Ù¥ëÌò¡Ë¡¢²Â¸¶Ë¨»Þ¡Ê¥Õ¥µ¥¤¥Á¥Ñ¥ó¥É¥éÌò¡Ë¡¢µ×ÊÝÅÄÌ¤Ì´¡Ê¥é¥ô¥º¥ª¥ó¥ê¡¼¥æ¡¼Ìò¡Ë¡¢¾®ÅÄ°É¼ù¡Ê¥«¥ì¥ó¥Ö¡¼¥±¥É¡¼¥ëÌò¡Ë
M09. Logue / ¿¿Ì¾À¥ÆüÏÂ¡Ê¥¯¥í¥Î¥¸¥§¥Í¥·¥¹Ìò¡Ë
M10. Special Record! / µ×ÊÝÅÄÌ¤Ì´¡Ê¥é¥ô¥º¥ª¥ó¥ê¡¼¥æ¡¼Ìò¡Ë¡¢¿¿Ì¾À¥ÆüÏÂ¡Ê¥¯¥í¥Î¥¸¥§¥Í¥·¥¹Ìò¡Ë¡¢¾®ÅÄ°É¼ù¡Ê¥«¥ì¥ó¥Ö¡¼¥±¥É¡¼¥ëÌò¡Ë
M11. transforming / ¾åºä¤¹¤ß¤ì¡Ê¥¢¥°¥Í¥¹¥¿¥¥ª¥óÌò¡Ë¡¢¹âÌîËãÎ¤²Â¡Ê¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¥¹¥º¥«Ìò¡Ë
M12. #¥«¥ï¥¤¥¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡© / ¼Ä¸¶ÐÒ¡Ê¥«¥ì¥ó¥Á¥ã¥óÌò¡Ë
M13. Overrunner! / ¼Ä¸¶ÐÒ¡Ê¥«¥ì¥ó¥Á¥ã¥óÌò¡Ë¡¢º´Çì°Ë¿¥¡Ê¥¥ó¥°¥Ø¥¤¥í¡¼Ìò¡Ë¡¢Ë¾·î¤æ¤ß¤³¡Ê¥«¥ë¥¹¥È¥ó¥é¥¤¥È¥ªÌò¡Ë¡¢ÌîÌÚÁÕ¡Ê¥Ç¥å¥é¥ó¥À¥ëÌò¡Ë
M14. ¥½¥·¥Æ¥ß¥ó¥Ê¥Î / Á°ÅÄ²Â¿¥Î¤¡Ê¥Ê¥¤¥¹¥Í¥¤¥Á¥ãÌò¡Ë¡¢±óÌî¤Ò¤«¤ë¡Ê¥Þ¥Á¥«¥Í¥¿¥ó¥Û¥¤¥¶Ìò¡Ë¡¢ÀÄ»³µÈÇ½¡Ê¥Ä¥ë¥Þ¥ë¥Ä¥è¥·Ìò¡Ë
M15. Ä¶¤¨¤ë / [Alexandros]
ex.¡¡Ä¶¤¨¤ë¡Êfeat.¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¡Ë / [Alexandros] ¡¢¹âÌøÃÎÍÕ¡Ê¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×Ìò¡Ë
M16. ¡ç / ¹âÌøÃÎÍÕ¡Ê¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×Ìò¡Ë
M17. ¥æ¥á¥ò¥«¥±¥ë¡ª / º´Çì°Ë¿¥¡Ê¥¥ó¥°¥Ø¥¤¥í¡¼Ìò¡Ë¡¢¾®ÅçºÚ¡¹·Ã¡Ê¥é¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥ÈÌò¡Ë¡¢º´Æ£¿º²Æ¡Ê¥·¡¼¥¶¥ê¥ªÌò¡Ë¡¢²Â¸¶Ë¨»Þ¡Ê¥Õ¥µ¥¤¥Á¥Ñ¥ó¥É¥éÌò¡Ë
M18. Never Looking Back / Machico¡Ê¥È¥¦¥«¥¤¥Æ¥¤¥ª¡¼Ìò¡Ë¡¢¹âÌîËãÎ¤²Â¡Ê¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¥¹¥º¥«Ìò¡Ë¢¨À¼¤Î¤ß½Ð±é¡§ÏÂÝæ¤¢¤ºÌ¤¡Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯Ìò¡Ë
M19. Ms. VICTORIA / µÜ²¼Ááµª¡Ê¥¹¥Æ¥£¥ë¥¤¥ó¥é¥ÖÌò¡Ë¡¢ÎëÌÚÆüºÚ¡Ê¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥°¥ë¡¼¥ôÌò¡Ë
M20. óÕÌÀ¤Ëºé¤¯²Ú / µÜ²¼Ááµª¡Ê¥¹¥Æ¥£¥ë¥¤¥ó¥é¥ÖÌò¡Ë¡¢¾®ÅçºÚ¡¹·Ã¡Ê¥é¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥ÈÌò¡Ë¡¢º´Æ£¿º²Æ¡Ê¥·¡¼¥¶¥ê¥ªÌò¡Ë¡¢²Â¸¶Ë¨»Þ¡Ê¥Õ¥µ¥¤¥Á¥Ñ¥ó¥É¥éÌò¡Ë¡¢ÎëÌÚÆüºÚ¡Ê¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥°¥ë¡¼¥ôÌò¡Ë
M21. BLOW my GALE / µ×ÊÝÅÄ¤Ò¤«¤ê¡Ê¥á¥¸¥í¥É¡¼¥Ù¥ëÌò¡Ë¡¢¾¾ÅÄñ¥¿å¡Ê¥¹¥Æ¥¤¥´¡¼¥ë¥ÉÌò¡Ë¡¢¹âÌîËãÎ¤²Â¡Ê¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¥¹¥º¥«Ìò¡Ë
M22. NEXT FRONTIER / Á°ÅÄÎèÆà¡Ê¥°¥é¥¹¥ï¥ó¥À¡¼Ìò¡Ë¡¢ÆÁ°æÀÄ¶õ¡Ê¥Æ¥¤¥¨¥à¥ª¥Ú¥é¥ª¡¼Ìò¡Ë¡¢¿·ÅÄ¤Ò¤è¤ê¡Ê¥Þ¥Á¥«¥Í¥Õ¥¯¥¥¿¥ëÌò¡Ë¡¢µ×ÊÝÅÄ¤Ò¤«¤ê¡Ê¥á¥¸¥í¥É¡¼¥Ù¥ëÌò¡Ë¡¢º´Çì°Ë¿¥¡Ê¥¥ó¥°¥Ø¥¤¥í¡¼Ìò¡Ë¡¢ÃæÂ¼¥«¥ó¥Ê¡Ê¥Ê¥ê¥¿¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥ÉÌò¡Ë¡¢¾¾ÅÄñ¥¿å¡Ê¥¹¥Æ¥¤¥´¡¼¥ë¥ÉÌò¡Ë¡¢ÀÄ»³µÈÇ½¡Ê¥Ä¥ë¥Þ¥ë¥Ä¥è¥·Ìò¡Ë
M23. Legend-Changer / ¾¾ÅÄñ¥¿å¡Ê¥¹¥Æ¥¤¥´¡¼¥ë¥ÉÌò¡Ë¢¨À¼¤Î¤ß½Ð±é¡§ÏÂÝæ¤¢¤ºÌ¤¡Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯Ìò¡Ë
M24. ¤á¤Ë¤·¤å¤♡¥é¥Ã¥·¥å¤Ã¤·¤å¡ª / Machico¡Ê¥È¥¦¥«¥¤¥Æ¥¤¥ª¡¼Ìò¡Ë¡¢¹âÌøÃÎÍÕ¡Ê¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×Ìò¡Ë¡¢Á°ÅÄÎèÆà¡Ê¥°¥é¥¹¥ï¥ó¥À¡¼Ìò¡Ë¡¢ÆÁ°æÀÄ¶õ¡Ê¥Æ¥¤¥¨¥à¥ª¥Ú¥é¥ª¡¼Ìò¡Ë¡¢¾åºä¤¹¤ß¤ì¡Ê¥¢¥°¥Í¥¹¥¿¥¥ª¥óÌò¡Ë¡¢ºé¡¹ÌÚÆ·¡Ê¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Ù¥¬Ìò¡Ë¡¢¼Ä¸¶ÐÒ¡Ê¥«¥ì¥ó¥Á¥ã¥óÌò¡Ë¡¢¿·ÅÄ¤Ò¤è¤ê¡Ê¥Þ¥Á¥«¥Í¥Õ¥¯¥¥¿¥ëÌò¡Ë¡¢µ×ÊÝÅÄ¤Ò¤«¤ê¡Ê¥á¥¸¥í¥É¡¼¥Ù¥ëÌò¡Ë¡¢Á°ÅÄ²Â¿¥Î¤¡Ê¥Ê¥¤¥¹¥Í¥¤¥Á¥ãÌò¡Ë¡¢º´Çì°Ë¿¥¡Ê¥¥ó¥°¥Ø¥¤¥í¡¼Ìò¡Ë¡¢±óÌî¤Ò¤«¤ë¡Ê¥Þ¥Á¥«¥Í¥¿¥ó¥Û¥¤¥¶Ìò¡Ë¡¢ÃæÂ¼¥«¥ó¥Ê¡Ê¥Ê¥ê¥¿¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥ÉÌò¡Ë¡¢Ê¡ÅèÀ²ºÚ¡Ê¥À¥ó¥Ä¥Õ¥ì¡¼¥àÌò¡Ë¡¢µÜ²¼Ááµª¡Ê¥¹¥Æ¥£¥ë¥¤¥ó¥é¥ÖÌò¡Ë¡¢¾®ÅçºÚ¡¹·Ã¡Ê¥é¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥ÈÌò¡Ë¡¢º´Æ£¿º²Æ¡Ê¥·¡¼¥¶¥ê¥ªÌò¡Ë¡¢²Â¸¶Ë¨»Þ¡Ê¥Õ¥µ¥¤¥Á¥Ñ¥ó¥É¥éÌò¡Ë¡¢ÎëÌÚÆüºÚ¡Ê¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥°¥ë¡¼¥ôÌò¡Ë¡¢Ë¾·î¤æ¤ß¤³¡Ê¥«¥ë¥¹¥È¥ó¥é¥¤¥È¥ªÌò¡Ë¡¢ÌîÌÚÁÕ¡Ê¥Ç¥å¥é¥ó¥À¥ëÌò¡Ë¡¢µ×ÊÝÅÄÌ¤Ì´¡Ê¥é¥ô¥º¥ª¥ó¥ê¡¼¥æ¡¼Ìò¡Ë¡¢¿¿Ì¾À¥ÆüÏÂ¡Ê¥¯¥í¥Î¥¸¥§¥Í¥·¥¹Ìò¡Ë¡¢¾®ÅÄ°É¼ù¡Ê¥«¥ì¥ó¥Ö¡¼¥±¥É¡¼¥ëÌò¡Ë¡¢¾¾ÅÄñ¥¿å¡Ê¥¹¥Æ¥¤¥´¡¼¥ë¥ÉÌò¡Ë¡¢ÀÄ»³µÈÇ½¡Ê¥Ä¥ë¥Þ¥ë¥Ä¥è¥·Ìò¡Ë
M25. STARTING FORCE / Machico¡Ê¥È¥¦¥«¥¤¥Æ¥¤¥ª¡¼Ìò¡Ë¡¢¹âÌøÃÎÍÕ¡Ê¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×Ìò¡Ë¡¢Á°ÅÄÎèÆà¡Ê¥°¥é¥¹¥ï¥ó¥À¡¼Ìò¡Ë¡¢ÆÁ°æÀÄ¶õ¡Ê¥Æ¥¤¥¨¥à¥ª¥Ú¥é¥ª¡¼Ìò¡Ë¡¢¾åºä¤¹¤ß¤ì¡Ê¥¢¥°¥Í¥¹¥¿¥¥ª¥óÌò¡Ë¡¢ºé¡¹ÌÚÆ·¡Ê¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Ù¥¬Ìò¡Ë¡¢¼Ä¸¶ÐÒ¡Ê¥«¥ì¥ó¥Á¥ã¥óÌò¡Ë¡¢¿·ÅÄ¤Ò¤è¤ê¡Ê¥Þ¥Á¥«¥Í¥Õ¥¯¥¥¿¥ëÌò¡Ë¡¢µ×ÊÝÅÄ¤Ò¤«¤ê¡Ê¥á¥¸¥í¥É¡¼¥Ù¥ëÌò¡Ë¡¢Á°ÅÄ²Â¿¥Î¤¡Ê¥Ê¥¤¥¹¥Í¥¤¥Á¥ãÌò¡Ë¡¢º´Çì°Ë¿¥¡Ê¥¥ó¥°¥Ø¥¤¥í¡¼Ìò¡Ë¡¢±óÌî¤Ò¤«¤ë¡Ê¥Þ¥Á¥«¥Í¥¿¥ó¥Û¥¤¥¶Ìò¡Ë¡¢ÃæÂ¼¥«¥ó¥Ê¡Ê¥Ê¥ê¥¿¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥ÉÌò¡Ë¡¢Ê¡ÅèÀ²ºÚ¡Ê¥À¥ó¥Ä¥Õ¥ì¡¼¥àÌò¡Ë¡¢µÜ²¼Ááµª¡Ê¥¹¥Æ¥£¥ë¥¤¥ó¥é¥ÖÌò¡Ë¡¢¾®ÅçºÚ¡¹·Ã¡Ê¥é¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥ÈÌò¡Ë¡¢º´Æ£¿º²Æ¡Ê¥·¡¼¥¶¥ê¥ªÌò¡Ë¡¢²Â¸¶Ë¨»Þ¡Ê¥Õ¥µ¥¤¥Á¥Ñ¥ó¥É¥éÌò¡Ë¡¢ÎëÌÚÆüºÚ¡Ê¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥°¥ë¡¼¥ôÌò¡Ë¡¢Ë¾·î¤æ¤ß¤³¡Ê¥«¥ë¥¹¥È¥ó¥é¥¤¥È¥ªÌò¡Ë¡¢ÌîÌÚÁÕ¡Ê¥Ç¥å¥é¥ó¥À¥ëÌò¡Ë¡¢µ×ÊÝÅÄÌ¤Ì´¡Ê¥é¥ô¥º¥ª¥ó¥ê¡¼¥æ¡¼Ìò¡Ë¡¢¿¿Ì¾À¥ÆüÏÂ¡Ê¥¯¥í¥Î¥¸¥§¥Í¥·¥¹Ìò¡Ë¡¢¾®ÅÄ°É¼ù¡Ê¥«¥ì¥ó¥Ö¡¼¥±¥É¡¼¥ëÌò¡Ë¡¢¾¾ÅÄñ¥¿å¡Ê¥¹¥Æ¥¤¥´¡¼¥ë¥ÉÌò¡Ë¡¢ÀÄ»³µÈÇ½¡Ê¥Ä¥ë¥Þ¥ë¥Ä¥è¥·Ìò¡Ë
M26. ¤¦¤Þ¤Ô¤ç¤¤ÅÁÀâ / Machico¡Ê¥È¥¦¥«¥¤¥Æ¥¤¥ª¡¼Ìò¡Ë¡¢¹âÌøÃÎÍÕ¡Ê¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×Ìò¡Ë¡¢Á°ÅÄÎèÆà¡Ê¥°¥é¥¹¥ï¥ó¥À¡¼Ìò¡Ë¡¢ÆÁ°æÀÄ¶õ¡Ê¥Æ¥¤¥¨¥à¥ª¥Ú¥é¥ª¡¼Ìò¡Ë¡¢¾åºä¤¹¤ß¤ì¡Ê¥¢¥°¥Í¥¹¥¿¥¥ª¥óÌò¡Ë¡¢ºé¡¹ÌÚÆ·¡Ê¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Ù¥¬Ìò¡Ë¡¢¼Ä¸¶ÐÒ¡Ê¥«¥ì¥ó¥Á¥ã¥óÌò¡Ë¡¢¿·ÅÄ¤Ò¤è¤ê¡Ê¥Þ¥Á¥«¥Í¥Õ¥¯¥¥¿¥ëÌò¡Ë¡¢µ×ÊÝÅÄ¤Ò¤«¤ê¡Ê¥á¥¸¥í¥É¡¼¥Ù¥ëÌò¡Ë¡¢Á°ÅÄ²Â¿¥Î¤¡Ê¥Ê¥¤¥¹¥Í¥¤¥Á¥ãÌò¡Ë¡¢º´Çì°Ë¿¥¡Ê¥¥ó¥°¥Ø¥¤¥í¡¼Ìò¡Ë¡¢±óÌî¤Ò¤«¤ë¡Ê¥Þ¥Á¥«¥Í¥¿¥ó¥Û¥¤¥¶Ìò¡Ë¡¢ÃæÂ¼¥«¥ó¥Ê¡Ê¥Ê¥ê¥¿¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥ÉÌò¡Ë¡¢Ê¡ÅèÀ²ºÚ¡Ê¥À¥ó¥Ä¥Õ¥ì¡¼¥àÌò¡Ë¡¢µÜ²¼Ááµª¡Ê¥¹¥Æ¥£¥ë¥¤¥ó¥é¥ÖÌò¡Ë¡¢¾®ÅçºÚ¡¹·Ã¡Ê¥é¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥ÈÌò¡Ë¡¢º´Æ£¿º²Æ¡Ê¥·¡¼¥¶¥ê¥ªÌò¡Ë¡¢²Â¸¶Ë¨»Þ¡Ê¥Õ¥µ¥¤¥Á¥Ñ¥ó¥É¥éÌò¡Ë¡¢ÎëÌÚÆüºÚ¡Ê¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥°¥ë¡¼¥ôÌò¡Ë¡¢Ë¾·î¤æ¤ß¤³¡Ê¥«¥ë¥¹¥È¥ó¥é¥¤¥È¥ªÌò¡Ë¡¢ÌîÌÚÁÕ¡Ê¥Ç¥å¥é¥ó¥À¥ëÌò¡Ë¡¢µ×ÊÝÅÄÌ¤Ì´¡Ê¥é¥ô¥º¥ª¥ó¥ê¡¼¥æ¡¼Ìò¡Ë¡¢¿¿Ì¾À¥ÆüÏÂ¡Ê¥¯¥í¥Î¥¸¥§¥Í¥·¥¹Ìò¡Ë¡¢¾®ÅÄ°É¼ù¡Ê¥«¥ì¥ó¥Ö¡¼¥±¥É¡¼¥ëÌò¡Ë¡¢¾¾ÅÄñ¥¿å¡Ê¥¹¥Æ¥¤¥´¡¼¥ë¥ÉÌò¡Ë¡¢¹âÌîËãÎ¤²Â¡Ê¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¥¹¥º¥«Ìò¡Ë¡¢ÀÄ»³µÈÇ½¡Ê¥Ä¥ë¥Þ¥ë¥Ä¥è¥·Ìò¡Ë
¡ü¥²¡¼¥à³µÍ×
¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù
ÇÛ¿®³«»ÏÆü¡§¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÈÇ2021Ç¯2·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢DMM GAMESÈÇ2021Ç¯3·î10Æü¡Ê¿å¡Ë
³«È¯¡¦±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼ÒCygames
ÂÐ±þµ¡¼ï¡§iOS/Android/PC¡ÊDMM¡¢Google Play Games (¥Ù¡¼¥¿)ÈÇ¡Ë
¿ä¾©´Ä¶¡§¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î²¼µ¡Ö¿ä¾©Ã¼Ëö°ìÍ÷¡×¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
https://umamusume.jp/device/
(C)Cygames, Inc.
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¸ø¼°¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È
https://umamusume.jp/
¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¸ø¼°X¡ÊTwitter¡Ë
https://x.com/uma_musu