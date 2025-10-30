ディズニー作品に登場するヴィランズ＜悪役たち＞の魅力にインスパイアされたキャラクターが織りなすダークファンタジーアニメーション『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』より、描き下ろしハロウィーンイラストが解禁！

『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』シーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」がディズニープラスで独占配信中！

アニメーションの原案となるゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』は、『黒執事』を代表作とする漫画家・枢やな先生が原案・メインシナリオ・キャラクターデザインを手がけ、ディズニーヴィランズという唯一無二のエッセンスと魔法士養成学校(ナイトレイブンカレッジ)を舞台とした作り込まれた世界観が大きな人気となっています。

昨日10月29日よりついにアニメーションの配信が開始し、その美麗なキャラクター描写に早くも話題沸騰中です！

今回解禁されたのはアニメに登場するハーツラビュル寮の3人が映る、描き下ろしハロウィーンイラスト。

名門魔法士養成学校・ナイトレイブンカレッジのメインストリートを歩きながら制服姿のキャラクターたちがマジカルペンを振り、魔法でハロウィーンの装飾を施しています。

ハーツラビュル寮の寮⻑であるリドル・ローズハートはジャック・オ・ランタンを浮かせ、副寮⻑のトレイ・クローバーはキャンドルに火を灯します。また、ケイト・ダイヤモンドは木の枝のランタンを灯し、3人でハロウィーンの準備を楽しそうに進める様子が描かれています。

グレートセブン＜かつて存在した偉大な存在＞の石像が照らされ、空中にはジャック・オ・ランタンが浮かぶなどナイトレイブンカレッジでどのようにハロウィーンが行われているのかも想像が膨らみます。

アニメーション本編では3人がどのようなドラマを繰り広げるのか、彼らの関係性にも注目してください！



・『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』 シーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」｜ペイオフPV｜Disney+ (ディズニープラス）

https://youtu.be/V4GYSZwuI4U?si=R8ehWIR5_XSpzKTs

作品情報

『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』 シーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」

（C）2025 DISNEY ENTERPRISES, INC.

ディズニープラスで独占配信中

【イントロダクション】

ディズニー作品に登場するヴィランズ＜悪役たち＞の魅力にインスパイアされたキャラクターが織りなすダークファンタジーアニメーション、『ディズニーツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』が10月29日よりディズニープラスにて独占配信。

コミカライズをベースとした、シーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」の配信に加え、シーズン2「エピソード オブ サバナクロー」、シーズン3「エピソード オブ オクタヴィネル」の製作も決定。

【ストーリー】

ようこそ、ヴィランズの魂を持つ者たちが集いし名門〈魔法士〉養成学校へ-

ディズニーヴィランズにインスパイアされたダークファンタジーアニメーション。高校生の雄剣はある日、7つの寮を持つ名門魔法士養成学校・ナイトレイブンカレッジに迷い込む。突然、異世界での生活が始まった雄剣は、学園で出会ったモンスターのグリムと共にハーツラビュル寮を訪れるが、そこでは“真紅の暴君”と恐れられる寮⻑リドルが＜ハートの女王＞のルールで寮生たちを支配していた。

なぜリドルは、ルールを徹底する暴君となったのか?雄剣たちとの出会いをきっかけに、ルールに縛られた寮生たちの運命が動きだす。

【スタッフ】

総監督・シリーズ構成/名取 孝浩

監督/片貝 慎

メインライター/加藤 陽一

キャラクターデザイン/中野 花香・佐藤 茜

サブキャラクターデザイン/つなきあき

色彩設計/安部 なぎさ

美術監督/松本 浩樹

3DCG ディレクター/大矢 和也

撮影監督/サイトウタカオ

編集/瀧川 三智

音響監督/菅原 三穂

音楽/尾澤 拓実

音楽制作/アニプレックス

オープニングテーマ/ Night Ravens「Piece of my world」

エンディングテーマ/ ハーツラビュル寮「Obedience」

アニメーション制作/ゆめ太カンパニー×グラフィニカ

【キャスト】

リドル・ローズハート:花江 夏樹

エース・トラッポラ:山下 誠一郎

デュース・スペード:小林 千晃

トレイ・クローバー:鈴木 崚汰

ケイト・ダイヤモンド:小林 ⻯之

レオナ・キングスカラー:梅原 裕一郎

ジャック・ハウル:坂 泰斗

ラギー・ブッチ:市川 蒼

アズール・アーシェングロット:田丸 篤志

ジェイド・リーチ:駒田 航

フロイド・リーチ:岡本 信彦

カリム・アルアジーム:古田 一紀

ジャミル・バイパー:二葉 要

ヴィル・シェーンハイト:相葉 裕樹

エペル・フェルミエ:土屋 神葉

ルーク・ハント:糸川 耀士郎

イデア・シュラウド:内山 昂輝

オルト・シュラウド:蒼井 翔太

マレウス・ドラコニア:加藤 和樹

リリア・ヴァンルージュ:緑川 光

シルバー:島粼 信⻑

セベク・ジグボルト:石谷 春貴

円満雄剣:阿座上 洋平

グリム:杉山 紀彰

ディア・クロウリー:宮本 充

デイヴィス・クルーウェル:伊東 健人

モーゼズ・トレイン:小山 力也

アシュトン・バルガス:竹内 良太

サム:木村 昴

闇の鏡:堀内 賢雄

チェーニャ:濱 健人