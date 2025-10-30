SEKAI NO OWARIのボーカルFukaseと20歳下のインフルエンサーの交際報道が、一部ファンから強い反発の声が上がっている。

【写真】Fukaseファンの書き込みで即埋まった、20歳下のTikTokアカウント

セカオワFukaseのファンが暴走か

「10月27日、『WEB女性自身』で報じられたのが、Fukaseさんとフォロワー140万を誇るTikTokerとの交際報道。Fukaseさんは現在40歳。あの見た目で“不惑”の年齢であることもまた驚きですが、彼が20歳のときに産まれた女性との交際が賛否を巻き起こしている、というわけなんです」（芸能ジャーナリスト、以下同）

その関係の詳細とは……。

「2人はセカオワハウスと呼ばれる都内のシェアハウスで同棲生活を送っているとのこと。結婚を前提とした交際のようで、すでに両親やセカオワのメンバーにも紹介済みなんだそうです」

これまで7歳下のきゃりーぱみゅぱみゅや、4歳下の益若つばさとも交際報道があったFukase。恋多き男が選んだのは、その恋愛史上おそらく最も年下であろう20歳だ。

ネット上では、《普通にFukase気持ち悪い》《20歳下に手出すのは精神年齢幼すぎる》など不快感を訴えるユーザーも多い。だが一方で、《堂本剛さん×百田夏菜子さん他、年の差恋愛は芸能界や芸術の分野では当たり前の事》という意見も。

「“年の差カップル”は芸能界に多く存在し、幸せな結婚生活を築いている人たちも多くいる」というのは、さる芸能プロ関係者だ。

「今年1月、元KinKi Kidsの堂本剛さんとももいろクローバーZの百田夏菜子さんは15歳差で電撃結婚しています。昨年5月には高橋一生さんと飯豊まりえさんが17歳差で、約1年の交際を経て結婚を発表していますし、石田純一さんと東尾理子さんも2009年に21歳差で結婚。現在は3人の子どもにも恵まれ、幸せな家庭を築いています。

歳の差カップルは決して珍しくありませんが、Fukaseさんには本気で彼に恋愛感情を抱いている“リアコ”ファンも少なくないといいます。そのため、交際相手が20歳下であることのショックが大きく、反発の声がSNS上に目立つのだと思います」

一部のFukaseファンと思しき人は、交際相手だと報じられたインフルエンサーのSNSを特定し、《まじでなんでこの人？》といった暴言を書き込んでいる。なかには《インスタ相互フォローだから怪しいと思ってた》という指摘も。

これ以上、ファンが“暴走”しないことを祈るばかりだ。