ストレンジ コミュニティー！「Strange Community Vol.55 at B-flat」開催
第55回目のStrange Communityは2日間かけて行う豪華なイベント！2日目となる2025年11月3日（月）は豪華なブラスサウンドと優雅なシンガーたちの歌声が響くビッグバンオーケストラが登場！豪華なアーティストによるコラボレーションを楽しめる。
■豪華なアーティストによるコラボレーション
「北回帰線」など数々の名作を残した文豪ヘンリー・ミラーの8番目の妻として、29歳から数年間を共に過ごしたホキ徳田。
現在92歳。今も現役でピアノの弾き語りを続ける伝説のジャズシンガーだ。
離婚後に帰国した彼女は、六本木に自身の店「北回帰線」を開店。
その店は惜しまれつつも2019年10月に幕を下ろしたが、ホキ徳田は今もなお、各地のイベントで精力的にステージを重ねている。
そんなホキ徳田をはじめ、個性豊かなミュージシャンたちが集うジャズイベントが、文化の日とその前日の“プレ文化の日”に、赤坂Bーflat（ビー・フラット）で開催される。
・山田壮晃 & ビッグバンオーケストラ with 有桂
サックス、トランペット、トロンボーンなど、管楽器に特化した総勢18名のビッグバンド。
その大所帯を“女将”のような包容力でまとめ上げるのが、ヴォーカルの山田有桂（ゆうか）だ。
彼女のもとでは、メンバーがまるで家族のように笑い合い、音で語り合う。
そのステージは、音楽と愛が響き合う“心のコミュニティ”そのもの。
プログラムには、
山田壮晃のオリジナルナンバーをはじめ、
ジャズ・スタンダード、ミュージカル、映画音楽、昭和歌謡まで、
多彩な楽曲が並ぶ。
8名のシンガーが織りなす、華やかで心温まるステージをどうぞお楽しみに
―――
そこには、音楽と人との絆が育まれる特別な空気がある。
聴く人も、演奏する人も、みんなが笑顔になる--。
その瞬間の証人として、
「山田壮晃 & ビッグバンオーケストラ with 有桂」 Strange Community
に参加してみませんか？
春と秋の年2回開催、今回は記念すべき第55回公演です。
参加資格はただひとつ。
音楽を楽しむ心があれば、それで十分です。
起稿：奥土居美可
＜プロフィール＞
奥土居美可
アニメソングやCMソング、映画主題歌、ジャズまで幅広く活躍するシンガー 。玉置浩二、小泉今日子ら著名アーティストとの共演歴があり 、海外アーティストともレコーディングを重ねる。YouTubeチャンネル「Mica Okudoi TV」も開設している。
奥土居美可 オフィシャルサイト：http://micaokudoi.com/
