Snow Manが、5thアルバム『音故知新』の発売を記念して「ユニット曲MV鑑賞会」を実施。公式Xでは、新アーティストフォトの衣装で、4組のユニットが並ぶ華やかな集合ショットが公開され、ファンを喜ばせている。

■佐久間大介＆宮舘涼太は“L”ポーズでシンクロ

最左の佐久間大介と宮舘涼太のユニット曲は「地球（あい）してるぜ」。ふたりはクールな表情で指を「L」字に構え、“ラヴィットポーズ”を思わせる仕草を披露。さりげない遊び心がにじむ佇まいだ。

■向井康二＆ラウール＆渡辺翔太は手を広げて

中央左の向井康二、ラウール、渡辺翔太のユニット曲は「サンシャイン ドリーマー」。向井は驚いたような表情、ラウールは上を見上げるように、渡辺はカメラ目線で柔らかな笑みを浮かべ、手を開いたポーズ。3人それぞれが異なる明るさを放つ。

■阿部亮平＆目黒蓮は肩組みで微笑み合う

中央の阿部亮平と目黒蓮のユニット曲は「ART」。目黒がポケットに手を入れたまま阿部の肩を組み、阿部は両手の拳を軽く握って笑顔を見せる。信頼関係が伝わる自然な2ショットだ。

■岩本照＆深澤辰哉は裏ピースで魅せる

右端の岩本照と深澤辰哉のユニット曲は「Symmetry」。岩本は腕を組んで裏ピース、深澤も顎を少し上げながら裏ピース。ふたりの間には“Symmetry”という言葉がぴったりの安定感が漂う。

写真全体からは、ユニットごとの個性とSnow Man全体の一体感が伝わる。SNSでは「ビジュ爆発」「9人揃うとやっぱり圧巻」「サムネ好きすぎる」「推しがかわいすぎる」「最高」「みんなのカッコ良さにあらためてびっくりした」「全員優勝」といった声が多数寄せられている。

■Snow Man「ユニット曲MV鑑賞会」

なお、「ユニット曲MV鑑賞会」では、メンバーがそれぞれのMVを鑑賞しながらリアクション。撮影時の裏話や楽曲への思いを語る場面もあり、9人それぞれの魅力が光る、温かみのある内容となっている。

