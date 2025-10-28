テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２８日、岩手県一関市の住宅敷地内でクマに襲われたとみられる男性遺体が２７日に見つかったことを報じた。

番組では「クマに発砲 駆除までの一部始終」と伝え、２７日午後２時ごろに住宅敷地内でクマを駆除する映像を放送した。

映像では、銃声が２発、鳴り響き、さらに猟友会の関係者が踏み込むと再び１発の銃声が鳴った緊迫した場面を伝えた。撮影したカメラマンが「今、発砲しました」とリポートした。その後、警察から「すぐ車入ってください」と要請され、「車待機の指示が警察からありましたので待機します」とカメラマンは伝えた。

さらに番組では、上空から駆除されたクマを撮影した。駆除したクマは体長１・５メートル。４歳の成獣とみられることを伝えた。

一関市の住宅の敷地から遺体となって発見されたのは住人の佐藤富雄さん（６７）。遺体にはかみつかれた痕や、爪痕が残されたことからクマに襲われたとみられる。近くには飼い犬とみられる犬の死骸も残されたことを報じていた。