J2大宮の杉本健勇プロデュースグッズ「KNY23」が人気！アパレルから食器まで“魅惑のシンプルデザイン”

J2リーグのRB大宮アルディージャは15日、FW杉本健勇がプロデュースした公式グッズ「KNY23」を発表した。18日より販売を開始している。

今回発売されたグッズは全部で6種類。そのすべてが普段使いに最適と好評だ。

「KNY23」コレクションは、半袖Tシャツ、長袖Tシャツ、バケットハットのアパレル類に、マグカップ、ステンレスマグカップ、テーパーロンググラスといったテーブルウェア（食器）を加えた全6種類を展開。

すべてに杉本自身がデザインしたというオリジナルロゴが入る。ロゴの数字“23”は恐らく彼の背番号だろう。

各アイテムの監修も杉本が手掛けており、そのどれもが日常に溶け込むシンプルで飽きの来ないデザイン。価格帯は1,650円から5,500円で、リーズナブルな設定となっている。

気軽に買えて、デイリーユースに最適。ファンでなくとも思わず手を伸ばしそうになるコレクションだ。

残念ながら第1弾のアパレル類はすでに完売となったが、食器類は公式オンラインストアにて販売中。なお、11月2日には早くも第2弾の発売が決定している。

杉本健勇プロデュース「KNY23」の詳細については、RB大宮アルディージャの公式ウェブサイトまで。