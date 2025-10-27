銀座コージーコーナー（東京都中央区）が、映画「ハリー・ポッター」シリーズの第1作「ハリー・ポッターと賢者の石」の世界観をプチケーキで表現した「＜ハリー・ポッターと賢者の石＞コレクション（9個入）」を11月1日から発売。10月27日よりネット・店頭予約の受付を開始しています。

【画像】ヘドウィグ、組分け帽子、スニッチもプチケーキに！ これが、コレクションの“中身”です！

「＜ハリー・ポッターと賢者の石＞ケーキ解説書」も付いてくる

同コラボは、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと実現。「ハリー・ポッター」のトレードマークである「丸めがね」と「稲妻型の傷あと」のピックを飾ったタルトや、ピーチゼリーで表現した「賢者の石」といった9個のプチケーキがセットになっています。

BOXの下段には「グリフィンドール」をイメージした「いちごホイップクリームのグラサージュケーキ」、「ハリー・ポッター」イメージの「グラサージュがけしたチョコレートムースのココアタルト」、「スリザリン」をイメージした「りんごホイップクリームのグラサージュケーキ」をアソート。

中段には、「ヘドウィグ」イメージの「ホワイトチョコホイップクリームをのせたチョコチップ入りホイップクリームのロールケーキ」、「組分け帽子」をイメージした「紫芋あんのモンブランタルト」、「金のスニッチ」をイメージした「レモンホイップクリームのタルト」が入っています。

上段には、「ハッフルパフ」をイメージした「キャラメルホイップクリームのグラサージュケーキ」、 「賢者の石」をイメージした「ピーチゼリー」、「レイブンクロー」をイメージした「ブルーベリーホイップクリームのグラサージュケーキ」がラインアップされています。

価格は3564円（以下、税込み）。11月30日ごろまで販売されます。ネット予約の受付は11月25日まで。受け取り期間は11月1日から同月30日です。ネット予約は同社公式サイト内の「店舗で受け取りネット予約」から申し込むことができます。店舗予約受付の終了日は店舗により異なります。

「＜ハリー・ポッターと賢者の石＞コレクション（9個入）」を購入すると、ケーキの味や物語に登場するアイテムのポイントを紹介した「＜ハリー・ポッターと賢者の石＞ケーキ解説書」リーフレットが付いてきます。

また、「＜ヘドウィグ＞スイーツギフト（10個入）」と「＜ハリー・ポッター＞スイーツ缶（12個入）」も発売されます。

「＜ヘドウィグ＞スイーツギフト（10個入）」は、「ハリー・ポッター」の相棒「ヘドウィグ」をデザインしたスイーツギフトボックスです。「バースデーケーキ」や「バーティー・ボッツの百味ビーンズ」など、物語に登場するアイテムをプリントしたクッキーのアソートとなっています。価格は1080円。

「＜ハリー・ポッター＞スイーツ缶（12個入）」は、「ハリー・ポッター」が通う「ホグワーツ魔法魔術学校」にある4つの寮をデザインしたスイーツ缶です。寮の紋章や「組分け帽子」など、物語に登場するアイテムがクッキーにプリントされています。価格は1620円。

どちらも、11月末ごろまで販売されます。