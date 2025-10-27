この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

手もみセラピスト・音琶麗菜氏が伝える！『食べすぎたときはこれ！胸やけ・ゲップ・胃酸・胃のむかつきに【消化促進セラピー】逆流性食道炎にも効果的！』

「食べすぎたときはこれ！胸やけ・ゲップ・胃酸・胃のむかつきに【消化促進セラピー】逆流性食道炎にも効果的！」と題した動画を公開したのは、手もみセラピスト・音琶麗菜氏である。年末年始など食事の機会が増える時期に向け、食べすぎで生じやすい胸やけやゲップ、胃酸の違和感、胃のむかつきに配慮したセルフケアを、落ち着いた手順で伝えている。逆流性食道炎に悩む人にも取り入れやすいという視点で、手もみセラピーの方法を丁寧に紹介している。



本編で扱う反射区は3つ。胃、十二指腸、S状結腸である。まず胃の反射区は「人差し指と親指の延長線上のへこみ」。親指の腹で垂直に押し、1回7秒を目安に3～5回行う。押すときは無理をせず、痛みを合図に強さを調整する。手のひらの状態を観察しながら行うと、自分のコンディションの傾向がつかみやすい。



次に十二指腸の反射区は「親指の膨らみの頂点」付近。胃とセットで押すと整えやすいという考え方が示され、食後すぐは敏感になりやすいため軽めに行う配慮が述べられている。親指の角を使い、垂直に押し込みつつ手をわずかに回転させると負担を抑えやすい。



最後のS状結腸の反射区は左手のみ。薬指の延長線上で骨に触れるあたりを目安に、親指の角で押しながら下方向へ引くように刺激する。お腹の張りやガスが気になる場面で活用しやすく、便通のリズムづくりにも取り入れやすいと述べている。



進め方の目安は、1反射区につき7秒×3～5回、それを1日に3～5回。施術後は水分をしっかり摂り、老廃物を流す意識を持つと良い。指の当て方や圧の方向は、動画で動きを確認すると手順が把握しやすい。胸やけやゲップ、胃酸の違和感、胃のむかつきが気になるとき、3つの反射区を順に押す流れが整理されているので、生活の中に取り入れやすい構成になっていると感じるはずだ。

