11月1日（土）から販売！「ディズニー・クリスマス2025」スペシャルメニューでクリスマス気分をUP
東京ディズニーランドのスペシャルメニュー東京ディズニーランドのクリスマスメニューは、サンタクロースの帽子をかぶったミッキーマウスをイメージしたタルト付きのセットメニューや、3つのスウィーツをワンプレートで食べられるデザートセット、自分で飾り付けられるブッシュ・ド・ノエルなど、スウィーツが充実したメニューがラインナップ！ 今回はテーマランドごとにご紹介します。
ワールドバザール
※プライオリティ・シーティング対象店舗
選べる前菜とパスタがセットになったメニュー。パスタはホワイトクリスマスをイメージした緑と白の色合いに仕上げ、ジェノベーゼとカニのコンビネーションも抜群。
前菜はこのほかに「キノコと豆乳のスープ」、パスタは「キノコとパンチェッタのボロネーゼ」、「野菜とトマトのソース」から選ぶことができます。
またパスタの代わりにメインディッシュとして「グリルドビーフ、バルサミコソース」のセット4000円も選べます。
リフレッシュメントコーナー「スペシャルセット」1240円
※ディズニー・モバイルオーダー対象店舗
サンタクロースのような色合いのホットドッグが今年も登場。クリーミーなモルネーソースに、ベーコンの塩味とチェダーチーズのコクが相性抜群！ ホットドッグ単品は800円で購入できます。
スウィートハート・カフェ「スペシャルセット」1080円〜
デニッシュやポテトの食感、バジルの香り、生ハムの味を引き出した、クリスマスらしいデニッシュサンドのセット。選ぶドリンクによって値段が異なり、紅茶/アイスティー付きは1080円、コーヒー/アイスコーヒー付きは1270円、カフェラテ/アイスカフェラテ付きは1370円です。デニッシュサンド単品は800円。
センターストリート・コーヒーハウス「スペシャルデザートセット」2280円 ※プライオリティ・シーティング対象店舗
3種のデザートと、クリスマスの妖精"リルリンリン"があしらわれたアイスカフェモカのセット。14〜17時の時間限定メニューなので、プライオリティ・シーティングの取得を忘れずに！
グレートアメリカン・ワッフルカンパニー「ミッキーワッフル、ストロベリーホイップとメイプルソース」800円
※2025年11月1日（土）〜ディズニー・モバイルオーダーでのみ注文可能
クリスマスバージョンのミッキーワッフルが再登場！ フリーズドライのストロベリーがサクサクとした食感と甘酸っぱさをプラス。ヒイラギの形のチョコでクリスマスらしいデコレーションになっているのもポイントです。＋200円でバニラアイスクリーム付きにするのもおすすめ！
アイスクリームコーン「スペシャルサンデー（チョコレートソフトクリーム＆チュロス）」850円
濃厚なチョコレート味のソフトクリームに、チョココーティングされたポップコーン、チョコレートチュロスと、さまざまなチョコの味を一度に楽しめる、チョコ好き必食のデザートメニュー。
クリッターカントリーの「ラケッティのラクーンサルーン」でも販売されます。
アドベンチャーランドブルーバイユー・レストラン「スペシャルコース」7500円/9000円
※プライオリティ・シーティング対象店舗
夜空を駆けるトナカイのソリをイメージした前菜、クリスマスのごちそうにぴったりなローストビーフ、グラスに小さなクリスマスツリーを閉じ込めたようなデザートのきらびやかなコースメニュー。アントレのチョイスで料金が変わり、ローストビーフ（12月は提供なし）を選んだ場合は7500円、国産牛のローストビーフとラグーを選んだ場合は9000円です。
前菜は「鮑とムール貝のシーフードガンボ」、デザートは「ベニエとバニラのパルフェグラッセ、ピスタチオクリーム添え」をチョイスすることも可能。前菜、アントレ、デザートから好きなメニューを1品ずつ選んで、自分好みのコースメニューを楽しめます。
ブルーバイユー・レストラン「スパークリングドリンク（乳酸菌飲料＆アプリコット）1200円
乳酸菌飲料がさわやかなスパークリングドリンク。混ぜるとキラキラと星が舞い、ロマンティックなクリスマスを演出してくれます。このスパークリングドリンクに別添えでラム酒が付く「スパークリングカクテル」1600円もあるので、好みで選んでみて。
ウエスタンランドプラザパビリオン・レストラン「スペシャルホットサンドセット」2180円
プラザパビリオン・レストランでは2種類のスペシャルメニューを用意。まずはローストビーフやチキンなどクリスマスならではのごちそうを盛り込んだホットサンドのセット。サラダとフライドポテトを添えたワンプレートはランチにぴったりです。濃厚なチョコレートにカシスの酸味がよく合うデザート付き。
プラザパビリオン・レストラン「スペシャルパスタセット」2180円
魚介のうま味がぎゅっとつまったシーフードのトマトクリームソースに、エビフライを添えたパスタがメイン。デザートはホットサンドセットと同じ「チョコレートとバニラムースのタルト」がついてきます。
プラザパビリオン・レストラン「ホットチョコカクテル（コーヒーリキュール）830円
寒い季節にほっと温まるカクテルが登場。ココアに、コーヒーとコーヒーリキュール、チョコチップを加えたスウィートなカクテルです。よく混ぜるとチョコチップとホイップが溶け、味の変化も楽しめます。
クリッターカントリーグランマ・サラのキッチン「スペシャルセット」2040円
※ディズニー・モバイルオーダー対象店舗
オムライスの上には、エビトマトクリームソースと大きなエビフライと色とりどりの野菜をトッピング。ピーカンナッツのケーキとドリンク付きで、みんなで過ごす温かなクリスマスをイメージしたセットです。
ファンタジーランドクイーン・オブ・ハートのバンケットホール「リルリンリン トッピングデザート」1000円
昨年登場して人気だったトッピングキットを使ってデコレーションできるブッシュ・ド・ノエルが、今年はクイーン・オブ・ハートのバンケットホールで販売。
チョコペンを使ってプレートに文字を書いたり、砂糖菓子をトッピングしたりしてオリジナルのブッシュ・ド・ノエルを作ってみて！
トルバドールタバン「スパークリングカクテル（ラズベリーリキュール＆パイナップル）」830円
※ディズニー・モバイルオーダー対象店舗
ラズベリーリキュールの赤と、パイナップルの黄色が色鮮やかなカクテル。甘酸っぱさと、ゴロゴロとした果肉の食感が楽しめます。
東京ディズニーシーのスペシャルメニュー東京ディズニーシーのクリスマスメニューは、ローストビーフやグリルドビーフを使ったメニューが多数ラインナップ。プライオリティ・シーティング対象の「S.S.コロンビア・ダイニングルーム」や「マゼランズ」では、スペシャルコースに合うペアリングワインセットも楽しめます。こちらもテーマポートごとにご紹介します。
メディテレーニアンハーバー
マゼランズ「スペシャルコース」1万3000円
※プライオリティ・シーティング対象店舗
クリスマスの祝祭にふさわしい豪華なコース。国産牛の温かいアミューズから始まり、レモンの香りがさわやかなマリネの前菜、冬らしくアンコウを使った魚料理、国産牛を祝祭の特別な食事にぴったりのパイ包みに仕立てた肉料理。最後は雪が降る静かなクリスマスをイメージしたデザートで締めくくります。
マゼランズ「ソムリエおすすめのペアリングワインセット」5500円
<シャンパーニュ>
アンリオ ブリュット・スーヴェラン（アンリオ）
<白ワイン>
シルヴァラード ソーヴィニヨン・ブラン エステート・グロウン ミラー・ランチ
ヨントヴィル ナパ・ヴァレー（シルヴァラード・ヴィンヤーズ）
<白ワインまたは赤ワイン>
ブレッド＆バター シャルドネ（ブレッド＆バターワイナリー）
ピノ・ノワール トラディション（ドメーヌ・ミシェル・フォネ）
3杯目は、芳醇な香りと繊細な酸味のバランスがよい白ワインか、芳醇な香りのソースにも寄り添えるやさしい味わいの赤ワインを選ぶことができます。
リストランテ・ディ・カナレット「スペシャルセット」5800円
※プライオリティ・シーティング対象店舗
クリスマスらしい盛り付けの華やかなスペシャルセット。
リースのような前菜から始まり、まるで雪がつもったようなパスタはウニの香りがぜいたくな一品。メインの牛サーロインはイタリア野菜を添えて華やかに。デザートにはイタリア・シチリア島発祥の伝統的なお菓子、カッサータを味わうことができます。
牛サーロインのローストが付かない「スペシャルパスタセット」3800円もあり、ランチにもおすすめです。
カフェ・ポルトフィーノ「スペシャルセット」3280円
トリュフの香りがぜいたくなローストビーフがメインのセット。野菜の甘みが利いた具だくさんのスープ、イタリアの家庭料理のポルペッティ（肉団子）もついて、ボリューミーな内容のメニューです。リルリンリンのチョコを飾ったパンナコッタもキュート♪
アメリカンウォーターフロントS.S.コロンビア・ダイニングルーム「スペシャルコース」9800円〜1万4800円
※プライオリティ・シーティング対象店舗
クリスマスらしい彩りに満ちたスペシャルコース。
クリスマスツリーをイメージした前菜、オマール海老や鮑が目を引く魚料理、赤ワインソースと合わせた肉料理にはトリュフの香りがぜいたくなタルトが添えられています。クリスマスカラーに飾られたデザートは、チーズケーキとラズベリーソルベでさっぱりと。
前菜の「アペタイザー盛り合わせ」は、「ソーセージとチキンのベジタブルスープ」にも変更できます。メインディッシュのチョイスによって値段が変わります。
S.S.コロンビア・ダイニングルーム「おすすめペアリングワインセット」4500円
<スパークリングワイン>
クレマン・ド・ボルドー（バルトン＆ゲスティエ）
<白ワイン>
シャブリ（セバスチャン・ダンプ）
<赤ワイン>
クローズ・エルミタージュ（ルイ・ベルナール）
ニューヨーク・デリ「スペシャルセット」1530円
※ディズニー・モバイルオーダー対象店舗
ローストビーフとトリュフ香るマッシュポテトをはさんだ、クリスマスのごちそうをイメージしたサンドウィッチが今年も登場。温かいマッシュポテトにチーズやレタスを合わせたサンドウィッチはボリュームも満点。単品は990円で購入できます。
ニューヨーク・デリ「スペシャルカクテル（スパークリングワイン＆フルーツ）」880円
スパークリングワインをベースに、キウイフルーツ、ストロベリー、マンゴーのダイスをトッピングした華やかなスペシャルカクテル。
ドックサイドダイナー「ホットカクテル（コーヒー、カカオリキュール、パッションフルーツ、オレンジ）」830円
※ディズニー・モバイルオーダー対象店舗
寒い冬に飲みたいホットコーヒーにカカオリキュールを合わせたカクテル。あとから香るパッションフルーツの香りが華やかなアルコールドリンクです。
レストラン櫻 テラス席「ビアカクテル（ストロベリー）」830円
アメリカンウォーターフロントのクリスマスイルミネーションと一緒に楽しみたい、ストロベリーの香りが華やかなビアカクテル。ヒイラギをイメージさせるフリーズドライの果肉とミントのトッピングもクリスマス感があって◎。
ポートディスカバリーホライズンベイ・レストラン「スペシャルセット」3840円
※プライオリティ・シーティング対象店舗
クリスマスツリーに見立てたタルトを添えたグリルドビーフがメインのセット。寒い季節にうれしいエビの風味豊かなスープや、リルリンリンのチョコをトッピングしたショートケーキも一緒にどうぞ。
アラビアンコーストカスバ・フードコート「スペシャルラッシー（ストロベリー＆ホワイトチョコレート）」700円
※ディズニー・モバイルオーダー対象店舗
カスバ・フードコートの本格的なカレーにも合うノンアルコールドリンクが登場。ラッシーに雪をイメージしたホワイトチョコをトッピングして、ザクザクとした食感が楽しめます。
2パーク共通！スウィーツ＆ドリンク東京ディズニーランドと東京ディズニーシーで販売されるスウィーツ＆ドリンクをご紹介。クリスマス定番のチョコレート味のチュロスやイチゴミルク味のドリンクなどが登場します。複数の店舗で販売されているので、食べたくなったら近くのショップへGO！
「チョコレートチュロス」600円
クリスマスシーズンの定番、チョコレートチュロスが今年も登場。ホワイトチョコシュガーが降り積もる雪のよう♪ この時期だけのパッケージは全部で7種類。どのデザインになるかお楽しみに！
■東京ディズニーランド販売店舗
パークサイドワゴン（アドベンチャーランド）
ペコスビル・カフェ（ウエスタンランド） ※ディズニー・モバイルオーダー対象店舗
ラケッティのラクーンサルーン（クリッターカントリー）
ラ・タベルヌ・ガストン（ファンタジーランド）
ル・フウズ（ファンタジーランド）
■東京ディズニーシー販売店舗
ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ（メディテレーニアンハーバー） ※ディズニー・モバイルオーダー対象店舗
ドックサイドダイナー（アメリカンウォーターフロント） ※ディズニー・モバイルオーダー対象店舗
ハドソンリバー・ハーベスト（アメリカンウォーターフロント）※ディズニー・モバイルオーダー対象店舗
オープンセサミ（アラビアンコースト）
アレンデール・ロイヤルバンケット（ファンタジースプリングス） ※ディズニー・モバイルオーダー対象店舗、14〜17時までの限定販売
ルックアウト・クックアウト（ファンタジースプリングス） ※ディズニー・モバイルオーダー対象店舗
「リルリンリン トッピングキット（チョコペン、ビスケット、トッピングシュガー）」500円
各店舗のデザートを自由にデコレーションできるキット。リルリンリンがプリントされたビスケットがかわいい♪
■東京ディズニーランド販売店舗
プラザパビリオン・レストラン（ウエスタンランド）
クイーン・オブ・ハートのバンケットホール（ファンタジーランド）
■東京ディズニーシー販売店舗
カフェ・ポルトフィーノ（メディテレーニアンハーバー）
ホライズンベイ・レストラン（ポートディスカバリー） ※プライオリティ・シーティング対象店舗
ヴォルケイニア・レストラン（ミステリアスアイランド）
「スペシャルドリンク（苺ミルク）」700円
ミルクプリンとイチゴのピュレが入ったドリンクが今年も登場。トッピングのラズベリー顆粒とキャラメルクランチが味と食感のアクセントに。よく混ぜて飲むのがおすすめのデザートドリンクです。
■東京ディズニーランド販売店舗
リフレッシュメントコーナー（ワールドバザール） ※ディズニー・モバイルオーダー対象店舗
キャンプ・ウッドチャック・キッチン（ウエスタンランド） ※ディズニー・モバイルオーダー対象店舗
ヒューイ・デューイ・ルーイのグッドタイム・カフェ（トゥーンタウン） ※ディズニー・モバイルオーダー対象店舗
パン・ギャラクティック・ピザ・ポート（トゥモローランド）
■東京ディズニーシー販売店舗
ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ（メディテレーニアンハーバー） ※ディズニー・モバイルオーダー対象店舗
ドックサイドダイナー（アメリカンウォーターフロント） ※ディズニー・モバイルオーダー対象店舗
セバスチャンのカリプソキッチン（マーメイドラグーン） ※ディズニー・モバイルオーダー対象店舗
「ホットアップルジンジャードリンク」700円
パークの冬の定番、ジンジャーの風味を利かせたホットアップルドリンク。ミッキーシェイプのアップルのほかに、ごろっと大きめのドライアップルも入っていて。食感も楽しめます。
■東京ディズニーランド販売店舗
ザ・ガゼーボ（アドベンチャーランド）
トルバドールタバン（ファンタジーランド） ※ディズニー・モバイルオーダー対象店舗
プラズマ・レイズ・ダイナー（トゥモローランド） ※ディズニー・モバイルオーダー対象店舗
■東京ディズニーシー販売店舗
ハドソンリバー・ハーベスト（アメリカンウォーターフロント）※ディズニー・モバイルオーダー対象店舗
ベイサイド・テイクアウト（ポートディスカバリー）
ユカタン・ベースキャンプ・グリル（ロストリバーデルタ） ※ディズニー・モバイルオーダー対象店舗
デザインは2種類！ディズニー・クリスマスのスーベニア２つのパークでは、フードメニューにセットでつけられるスーベニアのランチケースやタンブラー、ランチョンマットを販売♪ ミッキーマウスが描かれたデザインとリルリンリンが描かれたデザインが登場します！
【ミッキーデザイン】
「ストロベリーケーキカップ」550円、スーベニアカップ付き ＋750円
ショートケーキをイメージしたスウィーツ。ホイップとヒイラギ形のトッピングが小さなクリスマスツリーのよう♪ カップにはクリスマスを準備するミッキーとプルートがデザインされています。
「チョコレートケーキ(ナッツ入り)」550円、スーベニアプレート付き ＋750円
表面をチョコソースでコーティングした濃厚なチョコレートケーキが再登場。中にはアーモンドダイスが入っていて食感をプラス。プレートにはディズニー・クリスマスのパーク内をイメージさせるイラストとミッキーがデザインされています。
「スーベニアランチケース」対象メニューに＋1500円
このままクリスマスプレゼントとして渡せそうなデザインが◎。ジップ付きで閉められるのもうれしいですね！
「ポップコーン、バケット付き」3400円
※東京ディズニーランド「ビッグポップ」で購入の際は3600円
クリスマスツリーをモチーフにしたポップコーンバケット。サンタクロース姿のプレゼントを持ったミッキーがかわいい！
【リルリンリンデザイン】
「ストロベリーケーキカップ」550円、スーベニアカップ付き＋750円
中身の「ストロベリーケーキカップ」は、ミッキーデザインのスーベニアカップと同じもの。丸みを帯びたカップには、今年初登場のくすみミントカラーのリルリンリンがデザインされています。
「チョコレートケーキ(ナッツ入り)」550円、スーベニアプレート付き ＋750円
「チョコレートケーキ(ナッツ入り)」はミッキーデザインと同じメニュー。こちらのスーベニアプレートは丸型。縁はリースのようなデザインでクリスマス感UP！
「グミキャンディー、ミニスナックケース付き」1500円
お座りしたリルリンリンがミニスナックケースに。時期によって販売店舗が異なる場合があるので、事前によく確認してくださいね！
「スーベニアタンブラー」対象メニューに＋1600円
さわやかなクリアブルーのタンブラー。リルリンリンのイラストのほか、プレゼントや雪の結晶などがかわいくプリントされています♪
「スーベニアランチョンマット」対象メニューに＋900円
いろんなリルリンリンがデザインされたランチョンマットはリバーシブル！ 気分で面を変えて使えます。
「スーベニアランチケース」」対象メニューに＋1500円
白をベースにリルリンリンのイラストをちりばめたスーベニアランチケース。持ち手はくすみミントカラーなのもポイント！きんちゃくタイプで、ひもで縛って閉められます。
「スーベニアおてふきキャリー」対象メニューに＋1300円
ストラップ付でバッグの中で迷子になる心配もなし！なかには仕切りもあるので、ちょっとした小物も入れられます。
「ディズニー・スウィートモーメント・カフェ」でカフェタイムを楽しもうパークオリジナルのブレンド豆を使ったコーヒーと、コーヒーに合わせた味わいを楽しめるスウィーツが2025年11月1日（土）から登場。
対象店舗は東京ディズニーランドの「スウィートハート・カフェ」と「カフェ・オーリンズ」、東京ディズニーシーのゴンドリエ・スナック」の3店舗。オリジナルブレンドのコーヒーは店舗によって味わいが異なるので、ぜひそれそれの店舗で味わってお気に入りを見つけてみてくださいね。コーヒーに合う新登場スウィーツも一緒にどうぞ！「カフェ＆スウィーツセット」にすると単品で注文するよりも50円安くなります♪
スウィートハート・カフェ（東京ディズニーランド）「コーヒー/アイスコーヒー」550円、「カフェラテ／アイスカフェラテ」650円
柔らかでフローラルなブレンド。柑橘系の酸味と心地よい苦味とともに、長く続く余韻を楽しめます。
「チーズケーキ」800円
さっぱりしたレアチーズとしっとりとしたスフレチーズに甘酸っぱいレモンをプラスした、軽やかな味わいのケーキ。さわやかなオリジナルブレンドコーヒーとの相性もぴったり。
カフェ・オーリンズ（東京ディズニーランド）「コーヒー/アイスコーヒー」550円、「カフェラテ／アイスカフェラテ」650円
ビターな味わいとフレッシュな酸味のバランスがとれたブレンド。後味には甘さも感じられます。
「キャラメルガナッシュサンド」800円
サクッとした食感のサブレに、濃厚なガナッシュとほろ苦いキャラメルクリームをたっぷり入れたサンド。甘さと香ばしさがオリジナルブレンドコーヒーのコクと苦味にマッチ。
ゴンドリエ・スナック（東京ディズニーシー）「コーヒー/アイスコーヒー」550円、「カフェラテ／アイスカフェラテ」650円
深いりで香ばしい苦味が特徴的なブレンドです。コーヒーの深いコクが感じられます。
「ベリーとピスタチオのタルト」850円
甘酸っぱいストロベリーと濃厚なピスタチオがマッチしたタルト。中にはフランボワーズソースやロイヤルティーヌが入っていて、奥行きのある食感がポイントです。コーヒーの濃厚さと、タルトの甘みと酸味がお互いの味のバランスを引き立てます。
11月1日から先行発売する「ディズニー・クリスマス」のメニューと、「ディズニー・スウィートモーメント・カフェ」についてお届けしました。
クリスマスシーズンもすぐそこ。寒さに負けない、心も温まるおいしいメニューで東京ディズニーリゾートを楽しんでくださいね！
■東京ディズニーリゾート「ディズニー・クリスマス」
開催期間：2025年11月11日（火）〜12月25日（木）※スペシャルメニュー販売は2025年11月1日（土）から先行販売
住所：千葉県浦安市舞浜
営業時間：9〜21時 ※変更になる場合があります
料金：1デーパスポート7900円〜1万900円
「ウィークナイトパスポート」4500円〜6200円 ※平日17時以降の入園可能
「アーリーイブニングパスポート」6500円〜8700円 ※休日15時以降の入園可能
定休日：無休
TEXT:田島暁美
●価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。
●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。
●記事の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。