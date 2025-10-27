東京ディズニーランドのスペシャルメニュー

ワールドバザール

東京ディズニーランドのクリスマスメニューは、サンタクロースの帽子をかぶったミッキーマウスをイメージしたタルト付きのセットメニューや、3つのスウィーツをワンプレートで食べられるデザートセット、自分で飾り付けられるブッシュ・ド・ノエルなど、スウィーツが充実したメニューがラインナップ！ 今回はテーマランドごとにご紹介します。

海老とズッキーニのタルタルと真鯛のマリネ、カリフラワー＆リコッタのディップとクルトン/スパゲッティ蟹とアサリのジェノヴェーゼ マスカルポーネ添え

イーストサイド・カフェ「スペシャルセット」2800円※プライオリティ・シーティング対象店舗選べる前菜とパスタがセットになったメニュー。パスタはホワイトクリスマスをイメージした緑と白の色合いに仕上げ、ジェノベーゼとカニのコンビネーションも抜群。前菜はこのほかに「キノコと豆乳のスープ」、パスタは「キノコとパンチェッタのボロネーゼ」、「野菜とトマトのソース」から選ぶことができます。またパスタの代わりにメインディッシュとして「グリルドビーフ、バルサミコソース」のセット4000円も選べます。

グラタンドッグ（ベーコン＆チーズ）/フレンチフライポテト/ソフトドリンクのチョイス

リフレッシュメントコーナー「スペシャルセット」1240円※ディズニー・モバイルオーダー対象店舗サンタクロースのような色合いのホットドッグが今年も登場。クリーミーなモルネーソースに、ベーコンの塩味とチェダーチーズのコクが相性抜群！ ホットドッグ単品は800円で購入できます。

スペシャルデニッシュサンド（生ハム、ツナ・ポテト、チーズ）/ドリンク

スウィートハート・カフェ「スペシャルセット」1080円〜デニッシュやポテトの食感、バジルの香り、生ハムの味を引き出した、クリスマスらしいデニッシュサンドのセット。選ぶドリンクによって値段が異なり、紅茶/アイスティー付きは1080円、コーヒー/アイスコーヒー付きは1270円、カフェラテ/アイスカフェラテ付きは1370円です。デニッシュサンド単品は800円。

デザートプレート（ストロベリーチーズケーキ、オレンジと紅茶ゼリーのヴェリーヌ、チョコレートタルト ピスタチオクリーム添え）/アイスカフェモカ（クラッシュコーヒーゼリー入り）

センターストリート・コーヒーハウス「スペシャルデザートセット」2280円 ※プライオリティ・シーティング対象店舗3種のデザートと、クリスマスの妖精"リルリンリン"があしらわれたアイスカフェモカのセット。14〜17時の時間限定メニューなので、プライオリティ・シーティングの取得を忘れずに！

グレートアメリカン・ワッフルカンパニー「ミッキーワッフル、ストロベリーホイップとメイプルソース」800円※2025年11月1日（土）〜ディズニー・モバイルオーダーでのみ注文可能クリスマスバージョンのミッキーワッフルが再登場！ フリーズドライのストロベリーがサクサクとした食感と甘酸っぱさをプラス。ヒイラギの形のチョコでクリスマスらしいデコレーションになっているのもポイントです。＋200円でバニラアイスクリーム付きにするのもおすすめ！

アドベンチャーランド

アイスクリームコーン「スペシャルサンデー（チョコレートソフトクリーム＆チュロス）」850円濃厚なチョコレート味のソフトクリームに、チョココーティングされたポップコーン、チョコレートチュロスと、さまざまなチョコの味を一度に楽しめる、チョコ好き必食のデザートメニュー。クリッターカントリーの「ラケッティのラクーンサルーン」でも販売されます。

オマール海老と帆立貝のガトー仕立て、フロマージュのブランマンジェ/ローストビーフ、グレイヴィーソース グラタン風タルト添え または 国産牛のローストビーフとラグー/パン/チョコとベリーのヴェリーヌ、ピスタチオクリーム添え

ブルーバイユー・レストラン「スペシャルコース」7500円/9000円※プライオリティ・シーティング対象店舗夜空を駆けるトナカイのソリをイメージした前菜、クリスマスのごちそうにぴったりなローストビーフ、グラスに小さなクリスマスツリーを閉じ込めたようなデザートのきらびやかなコースメニュー。アントレのチョイスで料金が変わり、ローストビーフ（12月は提供なし）を選んだ場合は7500円、国産牛のローストビーフとラグーを選んだ場合は9000円です。前菜は「鮑とムール貝のシーフードガンボ」、デザートは「ベニエとバニラのパルフェグラッセ、ピスタチオクリーム添え」をチョイスすることも可能。前菜、アントレ、デザートから好きなメニューを1品ずつ選んで、自分好みのコースメニューを楽しめます。

ウエスタンランド

ブルーバイユー・レストラン「スパークリングドリンク（乳酸菌飲料＆アプリコット）1200円乳酸菌飲料がさわやかなスパークリングドリンク。混ぜるとキラキラと星が舞い、ロマンティックなクリスマスを演出してくれます。このスパークリングドリンクに別添えでラム酒が付く「スパークリングカクテル」1600円もあるので、好みで選んでみて。

ローストビーフとチキンのホットサンド（チーズ、ハニーマスタードソース）/フライドポテト/サラダ/チョコレートとバニラムースのタルト/ソフトドリンクのチョイス

プラザパビリオン・レストラン「スペシャルホットサンドセット」2180円プラザパビリオン・レストランでは2種類のスペシャルメニューを用意。まずはローストビーフやチキンなどクリスマスならではのごちそうを盛り込んだホットサンドのセット。サラダとフライドポテトを添えたワンプレートはランチにぴったりです。濃厚なチョコレートにカシスの酸味がよく合うデザート付き。

スパゲッティ、シーフードのトマトクリームソース エビフライ添え/チョコレートとバニラムースのタルト/ソフトドリンクのチョイス

プラザパビリオン・レストラン「スペシャルパスタセット」2180円魚介のうま味がぎゅっとつまったシーフードのトマトクリームソースに、エビフライを添えたパスタがメイン。デザートはホットサンドセットと同じ「チョコレートとバニラムースのタルト」がついてきます。

クリッターカントリー

プラザパビリオン・レストラン「ホットチョコカクテル（コーヒーリキュール）830円寒い季節にほっと温まるカクテルが登場。ココアに、コーヒーとコーヒーリキュール、チョコチップを加えたスウィートなカクテルです。よく混ぜるとチョコチップとホイップが溶け、味の変化も楽しめます。

オムライスとエビフライ、エビトマトクリームソース/ピーカンナッツのケーキ/ソフトドリンクのチョイス

ファンタジーランド

グランマ・サラのキッチン「スペシャルセット」2040円※ディズニー・モバイルオーダー対象店舗オムライスの上には、エビトマトクリームソースと大きなエビフライと色とりどりの野菜をトッピング。ピーカンナッツのケーキとドリンク付きで、みんなで過ごす温かなクリスマスをイメージしたセットです。

ブッシュ・ド・ノエル/ストロベリー/トッピングキット

クイーン・オブ・ハートのバンケットホール「リルリンリン トッピングデザート」1000円昨年登場して人気だったトッピングキットを使ってデコレーションできるブッシュ・ド・ノエルが、今年はクイーン・オブ・ハートのバンケットホールで販売。チョコペンを使ってプレートに文字を書いたり、砂糖菓子をトッピングしたりしてオリジナルのブッシュ・ド・ノエルを作ってみて！

東京ディズニーシーのスペシャルメニュー

トルバドールタバン「スパークリングカクテル（ラズベリーリキュール＆パイナップル）」830円※ディズニー・モバイルオーダー対象店舗ラズベリーリキュールの赤と、パイナップルの黄色が色鮮やかなカクテル。甘酸っぱさと、ゴロゴロとした果肉の食感が楽しめます。

メディテレーニアンハーバー

東京ディズニーシーのクリスマスメニューは、ローストビーフやグリルドビーフを使ったメニューが多数ラインナップ。プライオリティ・シーティング対象の「S.S.コロンビア・ダイニングルーム」や「マゼランズ」では、スペシャルコースに合うペアリングワインセットも楽しめます。こちらもテーマポートごとにご紹介します。

国産牛ラグーのパルマンティエ/オマール海老のマリネと蕪のブランマンジェ、オレンジジュレとビーツピュレを添えて/生ハムを巻いたアンコウのフリット、ノイリーソース/国産牛フィレ肉のアンクルート、マディラ風味のトリュフソース、パースニップのローストとピュレを添えて/パン（ブール、クルミ）/ベリーとピスタチオのヴァシュラン/ミニャルディーズ/コーヒーまたは紅茶

マゼランズ「スペシャルコース」1万3000円※プライオリティ・シーティング対象店舗クリスマスの祝祭にふさわしい豪華なコース。国産牛の温かいアミューズから始まり、レモンの香りがさわやかなマリネの前菜、冬らしくアンコウを使った魚料理、国産牛を祝祭の特別な食事にぴったりのパイ包みに仕立てた肉料理。最後は雪が降る静かなクリスマスをイメージしたデザートで締めくくります。

マゼランズ「ソムリエおすすめのペアリングワインセット」5500円<シャンパーニュ>アンリオ ブリュット・スーヴェラン（アンリオ）<白ワイン>シルヴァラード ソーヴィニヨン・ブラン エステート・グロウン ミラー・ランチヨントヴィル ナパ・ヴァレー（シルヴァラード・ヴィンヤーズ）<白ワインまたは赤ワイン>ブレッド＆バター シャルドネ（ブレッド＆バターワイナリー）ピノ・ノワール トラディション（ドメーヌ・ミシェル・フォネ）3杯目は、芳醇な香りと繊細な酸味のバランスがよい白ワインか、芳醇な香りのソースにも寄り添えるやさしい味わいの赤ワインを選ぶことができます。

合鴨の生ハムとモッツァレッラのリース仕立て、オレンジとナッツ添え/パッケリ、ウニのクリームソース/牛サーロインのロースト、シードルソース 赤ピーマンとオレンジのソース/カッサータ（オレンジ、ピスタチオ入り）、ラズベリーとピスタチオのソース

リストランテ・ディ・カナレット「スペシャルセット」5800円※プライオリティ・シーティング対象店舗クリスマスらしい盛り付けの華やかなスペシャルセット。リースのような前菜から始まり、まるで雪がつもったようなパスタはウニの香りがぜいたくな一品。メインの牛サーロインはイタリア野菜を添えて華やかに。デザートにはイタリア・シチリア島発祥の伝統的なお菓子、カッサータを味わうことができます。牛サーロインのローストが付かない「スペシャルパスタセット」3800円もあり、ランチにもおすすめです。

シーフードのクリームスープ/ローストビーフ トリュフ風味のデミグラスソースとキノコのクリームソース/ポルペッティとポテトのトマト煮込み/チョコレートのパンナコッタ、ベリーソース

アメリカンウォーターフロント

カフェ・ポルトフィーノ「スペシャルセット」3280円トリュフの香りがぜいたくなローストビーフがメインのセット。野菜の甘みが利いた具だくさんのスープ、イタリアの家庭料理のポルペッティ（肉団子）もついて、ボリューミーな内容のメニューです。リルリンリンのチョコを飾ったパンナコッタもキュート♪

アペタイザー盛り合わせ（蟹とアボカドのタルタルとキャロットムース、帆立貝 カシスとピスタチオのクルート、ズッキーニとサーモンとチーズのムース）/オマール海老のオーブン焼きと海藻バターを纏った鮑 ノイリー風味の白ワインソース/

＜メインディッシュいずれか1品を選択＞

・ローストビーフ、赤ワインソース アッシェ・パルマンティエのタルト添え 9800円

・黒毛和牛サーロインのグリル、赤ワインソース アッシェ・パルマンティエのタルト添え 1万2600円

・黒毛和牛サーロインのグリルとローストビーフ、赤ワインソース アッシェ・パルマンティエのタルト添え（写真）1万4800円

/パン/苺とチーズケーキのヴェリーヌ（ピスタチオ入り）、ラズベリーソルベ/コーヒーまたは紅茶

S.S.コロンビア・ダイニングルーム「スペシャルコース」9800円〜1万4800円※プライオリティ・シーティング対象店舗クリスマスらしい彩りに満ちたスペシャルコース。クリスマスツリーをイメージした前菜、オマール海老や鮑が目を引く魚料理、赤ワインソースと合わせた肉料理にはトリュフの香りがぜいたくなタルトが添えられています。クリスマスカラーに飾られたデザートは、チーズケーキとラズベリーソルベでさっぱりと。前菜の「アペタイザー盛り合わせ」は、「ソーセージとチキンのベジタブルスープ」にも変更できます。メインディッシュのチョイスによって値段が変わります。

S.S.コロンビア・ダイニングルーム「おすすめペアリングワインセット」4500円<スパークリングワイン>クレマン・ド・ボルドー（バルトン＆ゲスティエ）<白ワイン>シャブリ（セバスチャン・ダンプ）<赤ワイン>クローズ・エルミタージュ（ルイ・ベルナール）

スペシャルサンド（ローストビーフ、トリュフ風味のマッシュポテト、チーズ）/フレンチフライポテト/ソフトドリンクのチョイス

ニューヨーク・デリ「スペシャルセット」1530円※ディズニー・モバイルオーダー対象店舗ローストビーフとトリュフ香るマッシュポテトをはさんだ、クリスマスのごちそうをイメージしたサンドウィッチが今年も登場。温かいマッシュポテトにチーズやレタスを合わせたサンドウィッチはボリュームも満点。単品は990円で購入できます。

ニューヨーク・デリ「スペシャルカクテル（スパークリングワイン＆フルーツ）」880円スパークリングワインをベースに、キウイフルーツ、ストロベリー、マンゴーのダイスをトッピングした華やかなスペシャルカクテル。

ドックサイドダイナー「ホットカクテル（コーヒー、カカオリキュール、パッションフルーツ、オレンジ）」830円※ディズニー・モバイルオーダー対象店舗寒い冬に飲みたいホットコーヒーにカカオリキュールを合わせたカクテル。あとから香るパッションフルーツの香りが華やかなアルコールドリンクです。

ポートディスカバリー

レストラン櫻 テラス席「ビアカクテル（ストロベリー）」830円アメリカンウォーターフロントのクリスマスイルミネーションと一緒に楽しみたい、ストロベリーの香りが華やかなビアカクテル。ヒイラギをイメージさせるフリーズドライの果肉とミントのトッピングもクリスマス感があって◎。

海老のクリームスープ/グリルドビーフ、グレイヴィー＆ベアルネーズソース/パンまたはライス/ストロベリーショートケーキ、ピスタチオソース/ソフトドリンクのチョイス

アラビアンコースト

ホライズンベイ・レストラン「スペシャルセット」3840円※プライオリティ・シーティング対象店舗クリスマスツリーに見立てたタルトを添えたグリルドビーフがメインのセット。寒い季節にうれしいエビの風味豊かなスープや、リルリンリンのチョコをトッピングしたショートケーキも一緒にどうぞ。

2パーク共通！スウィーツ＆ドリンク

カスバ・フードコート「スペシャルラッシー（ストロベリー＆ホワイトチョコレート）」700円※ディズニー・モバイルオーダー対象店舗カスバ・フードコートの本格的なカレーにも合うノンアルコールドリンクが登場。ラッシーに雪をイメージしたホワイトチョコをトッピングして、ザクザクとした食感が楽しめます。東京ディズニーランドと東京ディズニーシーで販売されるスウィーツ＆ドリンクをご紹介。クリスマス定番のチョコレート味のチュロスやイチゴミルク味のドリンクなどが登場します。複数の店舗で販売されているので、食べたくなったら近くのショップへGO！

「チョコレートチュロス」600円クリスマスシーズンの定番、チョコレートチュロスが今年も登場。ホワイトチョコシュガーが降り積もる雪のよう♪ この時期だけのパッケージは全部で7種類。どのデザインになるかお楽しみに！■東京ディズニーランド販売店舗パークサイドワゴン（アドベンチャーランド）ペコスビル・カフェ（ウエスタンランド） ※ディズニー・モバイルオーダー対象店舗ラケッティのラクーンサルーン（クリッターカントリー）ラ・タベルヌ・ガストン（ファンタジーランド）ル・フウズ（ファンタジーランド）■東京ディズニーシー販売店舗ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ（メディテレーニアンハーバー） ※ディズニー・モバイルオーダー対象店舗ドックサイドダイナー（アメリカンウォーターフロント） ※ディズニー・モバイルオーダー対象店舗ハドソンリバー・ハーベスト（アメリカンウォーターフロント）※ディズニー・モバイルオーダー対象店舗オープンセサミ（アラビアンコースト）アレンデール・ロイヤルバンケット（ファンタジースプリングス） ※ディズニー・モバイルオーダー対象店舗、14〜17時までの限定販売ルックアウト・クックアウト（ファンタジースプリングス） ※ディズニー・モバイルオーダー対象店舗

「リルリンリン トッピングキット（チョコペン、ビスケット、トッピングシュガー）」500円各店舗のデザートを自由にデコレーションできるキット。リルリンリンがプリントされたビスケットがかわいい♪■東京ディズニーランド販売店舗プラザパビリオン・レストラン（ウエスタンランド）クイーン・オブ・ハートのバンケットホール（ファンタジーランド）■東京ディズニーシー販売店舗カフェ・ポルトフィーノ（メディテレーニアンハーバー）ホライズンベイ・レストラン（ポートディスカバリー） ※プライオリティ・シーティング対象店舗ヴォルケイニア・レストラン（ミステリアスアイランド）

「スペシャルドリンク（苺ミルク）」700円ミルクプリンとイチゴのピュレが入ったドリンクが今年も登場。トッピングのラズベリー顆粒とキャラメルクランチが味と食感のアクセントに。よく混ぜて飲むのがおすすめのデザートドリンクです。■東京ディズニーランド販売店舗リフレッシュメントコーナー（ワールドバザール） ※ディズニー・モバイルオーダー対象店舗キャンプ・ウッドチャック・キッチン（ウエスタンランド） ※ディズニー・モバイルオーダー対象店舗ヒューイ・デューイ・ルーイのグッドタイム・カフェ（トゥーンタウン） ※ディズニー・モバイルオーダー対象店舗パン・ギャラクティック・ピザ・ポート（トゥモローランド）■東京ディズニーシー販売店舗ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ（メディテレーニアンハーバー） ※ディズニー・モバイルオーダー対象店舗ドックサイドダイナー（アメリカンウォーターフロント） ※ディズニー・モバイルオーダー対象店舗セバスチャンのカリプソキッチン（マーメイドラグーン） ※ディズニー・モバイルオーダー対象店舗

「ホットアップルジンジャードリンク」700円パークの冬の定番、ジンジャーの風味を利かせたホットアップルドリンク。ミッキーシェイプのアップルのほかに、ごろっと大きめのドライアップルも入っていて。食感も楽しめます。■東京ディズニーランド販売店舗ザ・ガゼーボ（アドベンチャーランド）トルバドールタバン（ファンタジーランド） ※ディズニー・モバイルオーダー対象店舗プラズマ・レイズ・ダイナー（トゥモローランド） ※ディズニー・モバイルオーダー対象店舗■東京ディズニーシー販売店舗ハドソンリバー・ハーベスト（アメリカンウォーターフロント）※ディズニー・モバイルオーダー対象店舗ベイサイド・テイクアウト（ポートディスカバリー）ユカタン・ベースキャンプ・グリル（ロストリバーデルタ） ※ディズニー・モバイルオーダー対象店舗２つのパークでは、フードメニューにセットでつけられるスーベニアのランチケースやタンブラー、ランチョンマットを販売♪ ミッキーマウスが描かれたデザインとリルリンリンが描かれたデザインが登場します！【ミッキーデザイン】

「ストロベリーケーキカップ」550円、スーベニアカップ付き ＋750円ショートケーキをイメージしたスウィーツ。ホイップとヒイラギ形のトッピングが小さなクリスマスツリーのよう♪ カップにはクリスマスを準備するミッキーとプルートがデザインされています。

「チョコレートケーキ(ナッツ入り)」550円、スーベニアプレート付き ＋750円表面をチョコソースでコーティングした濃厚なチョコレートケーキが再登場。中にはアーモンドダイスが入っていて食感をプラス。プレートにはディズニー・クリスマスのパーク内をイメージさせるイラストとミッキーがデザインされています。

「スーベニアランチケース」対象メニューに＋1500円このままクリスマスプレゼントとして渡せそうなデザインが◎。ジップ付きで閉められるのもうれしいですね！

「ポップコーン、バケット付き」3400円※東京ディズニーランド「ビッグポップ」で購入の際は3600円クリスマスツリーをモチーフにしたポップコーンバケット。サンタクロース姿のプレゼントを持ったミッキーがかわいい！【リルリンリンデザイン】

「ストロベリーケーキカップ」550円、スーベニアカップ付き＋750円中身の「ストロベリーケーキカップ」は、ミッキーデザインのスーベニアカップと同じもの。丸みを帯びたカップには、今年初登場のくすみミントカラーのリルリンリンがデザインされています。

「チョコレートケーキ(ナッツ入り)」550円、スーベニアプレート付き ＋750円「チョコレートケーキ(ナッツ入り)」はミッキーデザインと同じメニュー。こちらのスーベニアプレートは丸型。縁はリースのようなデザインでクリスマス感UP！

「グミキャンディー、ミニスナックケース付き」1500円お座りしたリルリンリンがミニスナックケースに。時期によって販売店舗が異なる場合があるので、事前によく確認してくださいね！

「スーベニアタンブラー」対象メニューに＋1600円さわやかなクリアブルーのタンブラー。リルリンリンのイラストのほか、プレゼントや雪の結晶などがかわいくプリントされています♪

「スーベニアランチョンマット」対象メニューに＋900円いろんなリルリンリンがデザインされたランチョンマットはリバーシブル！ 気分で面を変えて使えます。

「スーベニアランチケース」」対象メニューに＋1500円白をベースにリルリンリンのイラストをちりばめたスーベニアランチケース。持ち手はくすみミントカラーなのもポイント！きんちゃくタイプで、ひもで縛って閉められます。

「スーベニアおてふきキャリー」対象メニューに＋1300円ストラップ付でバッグの中で迷子になる心配もなし！なかには仕切りもあるので、ちょっとした小物も入れられます。

東京ディズニーランド「スウィートハート・カフェ」

スウィートハート・カフェ（東京ディズニーランド）

パークオリジナルのブレンド豆を使ったコーヒーと、コーヒーに合わせた味わいを楽しめるスウィーツが2025年11月1日（土）から登場。対象店舗は東京ディズニーランドの「スウィートハート・カフェ」と「カフェ・オーリンズ」、東京ディズニーシーのゴンドリエ・スナック」の3店舗。オリジナルブレンドのコーヒーは店舗によって味わいが異なるので、ぜひそれそれの店舗で味わってお気に入りを見つけてみてくださいね。コーヒーに合う新登場スウィーツも一緒にどうぞ！「カフェ＆スウィーツセット」にすると単品で注文するよりも50円安くなります♪

「コーヒー/アイスコーヒー」550円、「カフェラテ／アイスカフェラテ」650円柔らかでフローラルなブレンド。柑橘系の酸味と心地よい苦味とともに、長く続く余韻を楽しめます。

カフェ・オーリンズ（東京ディズニーランド）

「チーズケーキ」800円さっぱりしたレアチーズとしっとりとしたスフレチーズに甘酸っぱいレモンをプラスした、軽やかな味わいのケーキ。さわやかなオリジナルブレンドコーヒーとの相性もぴったり。

「コーヒー/アイスコーヒー」550円、「カフェラテ／アイスカフェラテ」650円ビターな味わいとフレッシュな酸味のバランスがとれたブレンド。後味には甘さも感じられます。

ゴンドリエ・スナック（東京ディズニーシー）

「キャラメルガナッシュサンド」800円サクッとした食感のサブレに、濃厚なガナッシュとほろ苦いキャラメルクリームをたっぷり入れたサンド。甘さと香ばしさがオリジナルブレンドコーヒーのコクと苦味にマッチ。

「コーヒー/アイスコーヒー」550円、「カフェラテ／アイスカフェラテ」650円深いりで香ばしい苦味が特徴的なブレンドです。コーヒーの深いコクが感じられます。

「ベリーとピスタチオのタルト」850円甘酸っぱいストロベリーと濃厚なピスタチオがマッチしたタルト。中にはフランボワーズソースやロイヤルティーヌが入っていて、奥行きのある食感がポイントです。コーヒーの濃厚さと、タルトの甘みと酸味がお互いの味のバランスを引き立てます。

11月1日から先行発売する「ディズニー・クリスマス」のメニューと、「ディズニー・スウィートモーメント・カフェ」についてお届けしました。クリスマスシーズンもすぐそこ。寒さに負けない、心も温まるおいしいメニューで東京ディズニーリゾートを楽しんでくださいね！■東京ディズニーリゾート「ディズニー・クリスマス」開催期間：2025年11月11日（火）〜12月25日（木）※スペシャルメニュー販売は2025年11月1日（土）から先行販売住所：千葉県浦安市舞浜営業時間：9〜21時 ※変更になる場合があります料金：1デーパスポート7900円〜1万900円「ウィークナイトパスポート」4500円〜6200円 ※平日17時以降の入園可能「アーリーイブニングパスポート」6500円〜8700円 ※休日15時以降の入園可能定休日：無休TEXT:田島暁美●価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。●記事の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。