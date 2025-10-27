「最も妙手だ」高市早苗政権誕生で永田町が唸った「片山さつき財務大臣」抜擢という“奥の手”

女性初となる第104代総理大臣に指名された高市早苗首相（64）。10月25日には、訪問先のマレーシアでアメリカのトランプ大統領と電話会談したことを明かし、政権にとって日米同盟の強化が外交・安保政策の最重要事項であると伝えたという。

28日には日米首脳会談が予定されており、高市首相の手腕が問われる。

そんな高市首相を支える閣僚は、総裁選でしのぎを削った小泉進次郎氏（44）を防衛大臣、茂木敏充氏（70）は外務大臣、林芳正氏（64）を総務大臣に任命するなど、すでに政調会長に就任している小林鷹之氏（50）を含め、ライバルたちを重要閣僚や党役職に任命するなど、彼女らしい重厚な布陣を敷いた。

就任直後の会見で高市首相は、少数与党の現状を「困難な船出だ」としたうえで、

「この内閣は決断と前進の内閣だ。国民とともにあらゆる政策を、１歩でも２歩でも前進させていく」

と強気な発言をしている。

「国民的には物議をかもした“ワークバランス”発言ですが、自民党内では高市さんの覚悟をまざまざと見せつけられたようで、好印象だった。というのも、彼女がご両親の介護に週に１回、ゴミ出しなどのため奈良の実家に帰ったり、脳梗塞を患った夫の山本拓さん（元衆議院議員、73）を支えていることなど、自民党ならみんな知っている。その彼女の、『働いて、働いて、働く』という言葉には、並々ならぬ決意を感じましたね」

と話すのは、ある自民党関係者だ。トップとしてなりふり構わずに総理のイスを獲りにいく高市氏に、頼もしさを感じたという自民党議員は多いようだ。

そんななか、党内ではある閣僚人事が、話題になっているという。

「最も妙手だったのは、財務大臣に片山さつきさん（66）を任命したことでしょう」

とは前出の自民党関係者だ。

「石破茂総理（68）は参院選のときに消費税減税を公約にしようとしましたが、結局、財務省に２万円の給付金で押し切られてしまった。また、国民民主党との約束だった“103万円の壁”撤廃だって、財務省と税調会長だった宮沢洋一さんによってうやむやにされてしまった。ですが片山さんなら、財務省へ簡単に“丸め込まれる”ことはないでしょう」

女性初の主計官として防衛予算などを担当

それだけに、片山“財務大臣”に期待する声は党内からも大きいという。永田町関係者は片山氏の素顔について、こう話す。

「片山さんは高校の模試ではずっと全国１位を獲っていたほどの秀才。なので、東大から大蔵省（当時）というエリート集団の中でも、能力はピカイチと評判でした。逆に片山さんは『周囲はバカだ』と思ってたんじゃないかな（笑）。財務官僚出身の政治家というと、先の税調会長だった宮沢氏のように、財務省の言いなりみたいなイメージですが、片山さんはそういう性格ですから、ハナから財務官僚を下に見ている。財務省にとっては最も来てほしくなかった大臣でしょうし、逆に高市首相にとっては、やっかいな財務省を“手なずける”には、最も適した人でしょうね」

片山氏は10月22日に財務省に初登庁した際、記者団の質問に対し

「大臣として戻ってこられて感無量だ」

と答えている。高市首相の抜擢を意気に感じているようで、やる気満々だそうだ。

この人事について、政治評論家・有馬晴海氏も本サイトの取材に対し、

「この人事がすごいと思ったのは、すぐに来日するトランプ大統領との首脳会談にも大きな意味を持っているということ。片山さんは財務大臣だから直接、表に出ることはないですが、大きな議題の一つが防衛費の大幅増です。女性初の主計官になり防衛予算など見てきた片山さんなら、おカネの流れは隅から隅まで把握できている。とれば、こことここの予算を削って防衛費に回すなど、財務官僚の言いなりにならず、自身で差配することも可能でしょう」

と高い評価を下す。

全省庁の最上位といわれるほどの権力を有する財務省に、大臣として戻ってきた片山氏。果たして高市首相の政策実現を進めるための、大きなエンジンとなれるのだろうか――。