¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö#Mooove¡ª¡×¤ÎÀÄ¿§Ã´Åö¡¦É±Ìî¤Ò¤Ê¤Î¡Ö¤ªÅ¹¤Ç»£±ÆÃæ¡¢Å¹°÷¤µ¤ó¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¤Ç¤·¤¿¡ª¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿É±Ìî¤Ò¤Ê¤Î
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö#Mooove!¡×¤ÎÀÄ¿§Ã´Åö¡¢É±Ìî¤Ò¤Ê¤Î¡£¼Â¤Ë2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë10·î27Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤45¡¦46¹çÊ»¹æ¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤ÇÂç¤¤¯À®Ä¹¤·¡¢Âç¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÆ»¤òÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î¿·¶ÃÏ¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿É±Ìî¤Ò¤Ê¤Î
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£12·î¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾åºÇÂç¡ª
¡½¡½º£¡¢ºÇ¤âÀª¤¤¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö#Mooove¡ª¡×¡Ê¥à¡¼¥Ö¡Ë¤ÎÉ±Ìî¤Ò¤Ê¤Î¤Á¤ã¤ó¡£º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ÏÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¡¢¸ÅÃå²°¤ÎÅ¹Æâ¤Ê¤ÉÈó¸½¼ÂÅª¤Ê¾ì½ê¤Ç¿åÃå»£±Æ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
É±Ìî¡¡¤á¤Ã¤Á¤ã¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£±Ä¶ÈÃæ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Ã¤Á¤âÅ¹°÷¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¢»£±Æ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ï¥é¥Ï¥é¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Ëº£²ó¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½Å¹Æâ»£±Æ¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
É±Ìî¡¡¥¨¥×¥í¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤³¤È¡¢È±·¿¤ò¹â¤¤¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Ë¤·¤¿¤³¤È¡¢¸ÅÃå²°¤µ¤ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤¢¤È¤ª¤Ê¤«¤¬¥¹¥±¥¹¥±¤Î¥ì¥ª¥¿¡¼¥É¤òÃå¤¿¤³¤È¡£¤³¤Î¤È¤¤Î¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤¬¤¹¤´¤¯¤¹¤Æ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÅÃå²°¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤ªÍÎÉþ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ó¤À¡Á¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¤Í¡£»ïÌÌ¤Ë¤âºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥°¥é¥Þ¥é¥¹¤Ê¿åÃå£Ô¥·¥ã¥Ä¤Ï»£±Æ¸å¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÃå¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡ª
¡½¡½°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ï¡©
É±Ìî¡¡¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ç»£±Æ¤·¤¿ÀÄ¤¤¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¡£»ä¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¶ù¤Ã¤³¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶¹¤¯¤Æ¤³¤Î¾ì½ê¡¢Íî¤ÁÃå¤¯¤Ê¡Á¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¶ù¤Ã¤³¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
É±Ìî¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£³Ú²°¤Ç¤Ï¾ï¤Ë¶ù¤Ã¤³¤Ç¤¹¤·¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Ë¹Ô¤¯¤È¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬°ì½ï¤ÎÉô²°¤ËÇñ¤Þ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢»ä¤ÏÃ¼¤Ã¤³¤Î¥¨¥¥¹¥È¥é¥Ù¥Ã¥É¤Ç¿²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÉáÄÌ¤Î¥Ù¥Ã¥É¤¬¤¤¤¤¤ß¤¿¤¤¤À¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥«¥é¥ª¥±¤Ç¤âÊÑ¤Ê·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾®¤µ¤¤Éô²°¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤½¤³¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥«¥é¥ª¥±¤Ç¤Ï²¿¤ò²Î¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
É±Ìî¡¡²ÃÆ£¥ß¥ê¥ä¤µ¤ó¤ä±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¡¢ÀÄ»³¥Æ¥ë¥Þ¤µ¤ó¤Î¶Ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£Éã¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¶Ê¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é°ì½ï¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éÆ±À¤Âå¤ÎÍ§Ã£¤È¥«¥é¥ª¥±¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¡Ö¤Ò¤Ê¤Î¤ó¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¶Ê¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¤«¤é¡¢¤«¤Ö¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤Ò¤Ê¤Î¤Á¤ã¤ó¤ÏËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
É±Ìî¡¡18ºÐ¤Î¤È¤¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ç¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Âç³Ø1Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë¤½¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¾åµþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÌ³¤Æ»¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢3Æü´Ö¤¯¤é¤¤¤ªµÙ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡©
É±Ìî¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¼¡¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¡£¤À¤«¤éÂç³Ø¤Ç¤Ï¶µ°÷ÌÈµö¤ò¼è¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤Ï¤º¤Ã¤È½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯³Ø¹»À¸³è¤òÁ÷¤ì¤¿¤Î¤ÏÀèÀ¸¤Î¤ª¤«¤²¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤â¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤ËËå¤µ¤ó¡ÊÉ±Ìî¤æ¤á¤Î¡Ë¤â¥¢¥¤¥É¥ë»ÖË¾¤È¤·¤Æ³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
É±Ìî¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Ï°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«Ëå¤È¤Á¤ã¤ó¤È»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤ËÃçÎÉ¤·¤Ç¡¢¿²¤ë¤Î¤â¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¤Î¤â°ì½ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥à¡¼¥Ö¤ÏÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤Ç¡¢12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î²ñ¾ì¤Ï¤Ê¤ó¤ÈLINE CUBE SHIBUYA¡ÊÅìµþ¡Ë¡ª
É±Ìî¡¡º£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖÂç¤¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶ÛÄ¥¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£8·î¤ËÀèÇÚ¤Î#¥Ð¥Ð¥Ð¥Ð¥ó¥Ó¤µ¤ó¤¬Æ±¤¸²ñ¾ì¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤È¤»ä¤â¸«¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
»ä¤Ï¿ÈÄ¹¤¬148cm¤ÈÄã¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡¢Âç¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¹¤ë#¥Ð¥Ð¥Ð¥Ð¥ó¥Ó¤Î´ß¤ß¤æ¤µ¤ó¡Ê¿ÈÄ¹145cm¡Ë¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¡¢¤¼¤Ò¥é¥¤¥Ö¤Ë¤âÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ÌîÅÄÍÛ»Ò¡Ê¥ß¥¿¥±¥¤¥·¥ç¥¦¡Ë¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿²¬ÅÄÃÎ»Ò¡ÊTRON¡Ë
¡üÉ±Ìî¤Ò¤Ê¤Î¡¡
11·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¡¡¿ÈÄ¹148cm¡¡
¡û¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö#Mooove!¡×¤ÎÀÄ¿§Ã´Åö¡£11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡Ö#Mooove! THE ¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È 10th. É±Ìî¤Ò¤Ê¤ÎÀ¸ÃÂº×¡×¤òÅìµþ¡¦Zouk Tokyo¤Ç³«ºÅ¡£¤µ¤é¤Ë12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢#Mooove! 2nd LIVE TOUR 2025¡ÖÃÏµå¤Ï¥à¡¼¥Ö¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤ë¡ª by¥à¡¼¥ÖÅÅÅ´¡×FINAL¤òÅìµþ¡¦LINE CUBE SHIBUYA¤Ç³«ºÅ¡ª¡¡
¸ø¼°X¡Ú@aquamarin__¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@pi._.y¡Û¡¡
É±Ìî¤Ò¤Ê¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØÀ¤³¦¤ÎÃæ¿´¤Ç¡Ù¡¡»£±Æ¡¿·¬ÅçÃÒµ±¡¡²Á³Ê¡¿1100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¹â¼ÄÍ§°ì¡¡»£±Æ¡¿·¬ÅçÃÒµ±