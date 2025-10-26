【パンどろぼう】みんなの画像が5周年記念ムービーになって公開！
絵本シリーズ『パンどろぼう』の5周年を記念し、ファンの皆様が寄せた画像を使用したム-ビーが公開された。
『パンどろぼう』は、柴田ケイコによる絵本作品。2020年刊行の1作目『パンどろぼう』をはじめとした絵本シリーズで、シュールでお茶目なキャラクターが人気を呼び、数多くの賞を受賞しており、アニメ化も決定している人気作。2025年4月16日にはシリーズ5周年を迎えた。
公開された動画は、2025年8月から9月に開催した、「あなたの思い出が ”5周年記念ムービー” になる！ パンどろぼう5周年キャンペーン」にて、InstagramやXに投稿された画像を使用し制作されたもの。
イラストや写真などたくさんの画像がどのようなムービーになっているのか、投稿された方はぜひじっくり確認してほしい。
投稿されていない方も、楽しいムービーになっているので、ファンはぜひご覧ください！
＞＞＞5周年ロゴや絵本書影などをチェック！（写真4点）
『パンどろぼう』は、柴田ケイコによる絵本作品。2020年刊行の1作目『パンどろぼう』をはじめとした絵本シリーズで、シュールでお茶目なキャラクターが人気を呼び、数多くの賞を受賞しており、アニメ化も決定している人気作。2025年4月16日にはシリーズ5周年を迎えた。
公開された動画は、2025年8月から9月に開催した、「あなたの思い出が ”5周年記念ムービー” になる！ パンどろぼう5周年キャンペーン」にて、InstagramやXに投稿された画像を使用し制作されたもの。
イラストや写真などたくさんの画像がどのようなムービーになっているのか、投稿された方はぜひじっくり確認してほしい。
投稿されていない方も、楽しいムービーになっているので、ファンはぜひご覧ください！
＞＞＞5周年ロゴや絵本書影などをチェック！（写真4点）