4.6万再生され見る人をほっこりさせているのは、猫のことが大好きな犬が見せた可愛すぎる行動。投稿は1,400以上の「いいね」を獲得し、視聴者からは「仲良くしたいんですよね」「本当可愛すぎる」などのコメントが寄せられています。

【動画：ネコのことを撫でていたら、『犬』が…】

飼い主が猫をなでていると…？

Instagramアカウント「しおちゃん」に投稿されたのは、黒猫の「ウニちゃん」が飼い主さんになでてもらっているときに起きた出来事。ウニちゃんは飼い主さんに頭をポンポンなでられ、目を閉じて気持ちよさそうにしていたそうです。

ウニちゃんは甘えるように上を向き「もっともっと」とせがんでいる様子だったといいます。そこへやってきたのは、一緒に暮らしているミニチュアシュナウザーの「しおちゃん」。どうやらウニちゃんのことが大好きなわんちゃんとのことですが…？

「よしよししたい！」

なんとしおちゃんは、おててを振り上げ、ウニちゃんの頭をポンポン。ときどき愛おしそうにウニちゃんに顔を近づけ、大好きな匂いを嗅ぎながら何度も何度も“よしよし”したといいます。ウニちゃんへの愛が伝わる行動です…！

飼い主さんのマネをしたつもりのしおちゃんですが、よしよしするのは初めてだったのか、力加減がわからなかった様子。ちょっと強めの“よしよし”になってしまい、ウニちゃんに怒られてしまったそうです。

不器用ながらも愛を伝えるしおちゃん

ウニちゃんのことが大好きなしおちゃんは、いつもちょっかいを出しては怒られているといいます。一緒に遊びたい一心なのでしょうが、ウニちゃんからすると力加減やタイミングが「ちょっと違う」のかもしれません。

怒られても怒られてもめげないしおちゃんは、ウニちゃんの匂いがクセになっている様子だとか。ごはんを食べたあとのウニちゃんの口の匂いを嗅ぎにいったり、ウニちゃんを触ったあとに自分の手の匂いを嗅いだり…。ウニちゃんへの愛の深さがうかがえます。

ウニちゃんを“よしよし”するしおちゃんを見守った視聴者からは「私もヨシヨシされたい」「強めOKです」などのコメントも。強火のしおちゃんファンがたくさん誕生したようですね。

Instagramアカウント「しおちゃん」には、ウニちゃんとしおちゃんの仲睦まじい様子や、しおちゃんが外でアクティブに遊ぶ様子なども投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「しおちゃん」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。