『プリンセッション・オーケストラ』第28話 図書館で本の読み聞かせをするすみれ
2025年4月6日より日曜朝9時からテレ東系列6局ネットほかにて放送中のキングレコード、アリア・エンターテインメント、タカラトミーによるオリジナルTV アニメ『プリンセッション・オーケストラ』。第28話のあらすじと先行カットが公開された。
TVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』は、これまで音楽とアニメを掛け合わせた様々な作品に携わって来たキングレコードとアリア・エンターテインメント、そして多くのアニメ作品に登場するアイテムを商品化してきたタカラトミーが参画し、UNISON（アリア・エンターテインメントのオリジナルコンテンツ制作ブランド）×キングレコードが原作を手掛ける。
このたび、第28話のあらすじ・先行カットが公開された。
＜第28話「素顔のままで」＞
借りた本の返却というかがりの用事に付き合って、みなもたちはアリスピアにある中央図書館へとやって来ます。そこには偶然、先輩のすみれがいました。話を聞くと、彼女は定期的にここへ訪れ、アリスピアンに本の読み聞かせするのが習慣なのだそうです。
＞＞＞第28話先行カットをすべてチェック！（写真7点）
（C）Project PRINCESS-SESSION
