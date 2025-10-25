【ドリームトミカ＆プラレール】『くまのがっこう』初コラボ☆ジャッキー＆デイビッドのオリジナルバスやラッピングトレイン
「トミカ」と「プラレール」が累計発行部222万部以上のロングセラー絵本シリーズ『くまのがっこう』と初コラボ！ ジャッキーやデイビッドがデザインされた「ドリームトミカ」と「プラレール」が新登場する。
☆絵本の世界が楽しめるドリームトミカとプラレールをチェック！（写真10点）＞＞＞
ダイキャスト製ミニカー「トミカ」と鉄道玩具「プラレール」が人気絵本リーズ『くまのがっこう』と初コラボレーション！
「ドリームトミカ SP くまのがっこう ジャッキー」「ドリームトミカ SP くまのがっこう ジャッキーとデイビッド」と「プラレール くまのがっこう ラッピングトレイン」がリリースされる。
昨年発売した『ノンタン』や『はらぺこあおむし』など、人気絵本とコラボした「トミカ」が、今回新たにコラボレーションするのは、ロングセラー絵本シリーズ『くまのがっこう』。
『くまのがっこう』は、11ひきのやさしいおにいちゃんくまのこたちと、いたずらできかんぼうなくまの女の子・ジャッキーが繰り広げる、何でもないけれど温かい日々を描いた絵本。
2002年に第1作目となる絵本『くまのがっこう』を発刊し、現在ではシリーズ累計発行部数222万部を超える絵本シリーズとなり、国内のみならず海外でも大人から子供まで幅広く愛されるキャラクターとなっている。
「ドリームトミカ SP くまのがっこう ジャッキー」「ドリームトミカ SP くまのがっこう ジャッキーとデイビッド」は、トミカオリジナルバス。
「ドリームトミカ SP くまのがっこう ジャッキー」は、主人公のジャッキーが11ひきのおにいちゃんたちと一緒にパレードをしている様子をイメージ。左面には主人公ジャッキーと、ジャッキーが肌身離さず持っているぬいぐるみ「チャッキー」、右面には11ひきのおにいちゃんたちが描かれている。
「ドリームトミカ SP くまのがっこう ジャッキーとデイビッド」は、贈り物にぴったりなデザイン。花束をもったジャッキーとジャッキーのおともだちのデイビッドの姿が描かれており、バスやタイヤなどはピンク、シャーシ部分は差し色でミントグリーンを配色し、かわいらしい人気絵本の世界観を表現している。
「プラレール くまのがっこう ラッピングトレイン」は主人公の「ジャッキー」と11ひきのおにいちゃんたちや、ジャッキーが肌身離さず持っているぬいぐるみ「チャッキー」が、賑やかにパレードをしている様子が車両に描かれ、絵本のような楽しい雰囲気を表現。
3両編成で、それぞれ連結・切り離しができ、電動走行し、スイッチをオフにすると手転がし遊びも可能だ。
（C）TOMY （C）BANDAI
