選手それぞれに適した投げ方の見極め方、着目点は“体の回転軸”

野球を始めたばかりの子どもたちに適した投げ方を見極め、身につけさせるのは指導者の大きな役割のひとつと言える。巨人やWBCでチーフスコアラーを務めた”分析のプロ”三井康浩さんは、投球の際の体の使い方として、「縦回転」と「横回転」の2パターンに分かれると解説。多くの一流選手を観察した経験から生み出した、簡単なチェック方法を紹介している。子どもの体の特性や個性に合わせた投げ方を見極め、怪我予防と競技力向上に活かしたい。

縦回転は投球時に上げた足を地面につける際に、上半身が下半身に覆いかぶさってくるような動きが特徴だ。対して、横回転は足を下げた時に重心が沈んでくる動きだという。この違いは「腰の入り方」にあるといい、縦回転は腰が縦に入り、横回転はバッティングのように横に入る動きをする。子どもによって身につく動きは異なるため、画一的な指導ではなく個々の体の特性に合わせることが重要だ。

投げ方の適性を見極める簡単な方法として、三井さんは簡単なゴロ捕球でのテストを勧めている。まずは何もアドバイスや指示を出さず「緩いゴロを転がしてあげて、捕ったら投げることを伝える」。捕球から送球に移る際に「上半身が起き上がった体勢になる子」は縦回転タイプ、「上半身が屈んだ体勢になる子」は横回転タイプと判断できる。この上半身の向きの見極めをベースに、体が自然と示す投げ方の傾向を尊重すべきだという。

注意すべきは、体の自然な動きに逆らう指導だ。三井さんは「横回転の子に上から投げなさいというのは、体のメカニック的には非常に不自然な動きになる」と警鐘を鳴らす。指導者や保護者には「普段、子どもがどうやって投げるか、どうやってゴロを捕って自然に投げるかというところを見てあげてほしい」と強調する。子どもの体が示すサインを読み取り、個性に合った指導をすることで、無理のない上達が期待できるだろう。（First-Pitch編集部）