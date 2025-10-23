¡íÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤ë¥Ð¥Ë¡¼¥¬¡¼¥ë¡í3¼þÇ¯¡ª ¤È¤¤Á¤ã¤ó¤¬ºÇ¿·¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤ÇºÆ¤Ó¥Ð¥Ë¡¼»Ñ¤ÇÃ¦¤®¤Þ¤¯¤ë¡ÖÇ¯Îð¤È¤È¤â¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
2022Ç¯¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤ë¥Ð¥Ë¡¼¥¬¡¼¥ëÆ°²è¤Ç·ã¥Ð¥º¤ê¤·¤¿TikToker¡¦¤È¤¤Á¤ã¤ó¡£¤¢¤ì¤«¤é3Ç¯¡¢¥Ð¥º¤Ã¤¿µÇ°Æü¤Î10·î23Æü(ÌÚ)¤ËºÇ¿·¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡ª ¥Ð¥Ë¡¼¥¬¡¼¥ë¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
2023Ç¯1·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿½é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø¥Ð¥Ë¥Ð¥Ë¥Ð¥Ë¡¼¡Ù¤Ï¡¢Â¨3000DLÄ¶¤¨¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡ª º£¤ä¥°¥é¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÂç³èÌö¤Î¤È¤¤Á¤ã¤ó¤À¤¬¡¢¥Ð¥º¤Ã¤Æ3¼þÇ¯µÇ°¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Ç¤â¤¹¤Ù¤Æ¥Ð¥Ë¡¼¥¬¡¼¥ë°áÁõ¤Ç»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢»£±Æ¤ÎÎ¢ÏÃ¤ä¥Ð¥Ë¡¼¤Ø¤Î»×¤¤¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡½¡½ "ÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤ë¥Ð¥Ë¡¼¥¬¡¼¥ë"Æ°²è¤¬¥Ð¥º¤Ã¤¿Æü¤«¤é3Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤¡¡¤¢¤ì¤«¤é3Ç¯¤Ç¤¹¤Í¡£Áá¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤Î¤È¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ëº£¤Ç¤â¤¢¤ÎÆ°²è¤¬ÌµÃÇÅ¾ºÜ¤µ¤ìÂ³¤±¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¿¥È¥¥¡¼¤ÎÂåÉ½³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ëº¤ìµî¤é¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤¯¤é¤¤¤Î·îÆü¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤â¶Ã¤¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½3¼þÇ¯µÇ°¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤Ç¤Ï¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¤È¤¤Á¤ã¤ó¥Ð¥Ë¡¼¤¬Éü³è¡ª »£±Æ¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¤È¤¡¡ÀÖ¤¤¥Ð¥Ë¡¼°áÁõ¤Î¤È¤¤Ë¡¢¿²Å¾¤¬¤Ã¤Æ¹ø¤òÉâ¤«¤»¤Æ¡¢Æ¬¤Î¾å¤ËÂ¤ò¾è¤»¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÂÎ½À¤é¤«¤¤¤Í¡×¤È¤«¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¹¤´¤¤Ë«¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤Ç¤ó¤°¤êÊÖ¤·¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤ª¿¬¤ä¸Ô±Û¤·¤Ë¸«¤¨¤ë¤È¤¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¹½¿Þ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø½µ¥×¥ì ¥°¥é¥¸¥ã¥Ñ¡ª¡Ù¹ØÆþ¤Î¸ÂÄê¥«¥Ã¥È¤â¤¹¤´¤¤³¨ÌÌ¡ª¡¡ÉáÄÌ¤Ê¤éNG¤Ë¤Ê¤ë¤ä¤Ä¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ËÁ´ÎÏ¤Ç±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤Á¤ã¤ó
¤È¤¡¡¤¨¡¼¡ª ¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤Î¥Ý¡¼¥º¤ÏÆÈÀê¾õÂÖ¤Ç¤¹¤Í¡£´ò¤·¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°áÁõ¤¬¤É¤ì¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤ªÉ÷Ï¤¤Ç»£±Æ¤·¤¿Ë¢¥Ð¥Ë¡¼¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶¯¤á¤ÎË¢¤ò¥¦¥µ¼ª¤ä¿¬Èø¡¢¿åÃå¤ß¤¿¤¤¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÂÎ¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤±¤Æ»£¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Ïª½ÐÅÙ¤Ï¹â¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¥¢¥¤¥É¥ë¤Ã¤Ý¤µ¤â´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢²¿¤âÃå¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡ª
¤È¤¡¡¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¡¡°ìÈÖÃ¦¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¯»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¥Ð¥Ë¡¼¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç2ºîÌÜ¤ò½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½º£²ó¤âÃ¦¤®¤Ã¤×¤ê¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£É½»æ¤Î¥Ç¥Ë¥à¥Ð¥Ë¡¼¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¥Ü¥¿¥ó³«¤±¤Á¤ã¤¦¤Î!?¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Â¾¤Î°áÁõ¤â¤ª¿¬¤¼¤ó¤¼¤ó±£¤»¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É......¡©
¤È¤¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ð¥Ë¡¼¤Ê¤ó¤ÆÉ³¤Ç¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ËÜ¿Í¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤À¤È¤¤¤¦Ë¢¥Ð¥Ë¡¼
¡½¡½º£¤Ï¥Ð¥Ë¡¼°áÁõ¤òÃå¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ê¤ó¤Æ»×¤ï¤Ê¤¤¡©
¤È¤¡¡¤¤¤ä¡¢°ì¼þ²ó¤Ã¤Æº£¡¢¤Ê¤ó¤«¤â¤¦ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£30ºÐ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ç¯Îð¤È¤È¤â¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½°ÊÁ°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö½é¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø¥Ð¥Ë¥Ð¥Ë¥Ð¥Ë¡¼¡Ù¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏÆ±¤¸¥Ð¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥Þ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»£±ÆÁ°¤Ë¸«ÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤È¤¡¡¤¨¡¢¸«ÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª ½é¤á¤Æ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¥¬¥Á¥´¥Á¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤¿»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Æ¬¿¿¤ÃÇò¤Ç²¿¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¤òÂç¤¤¯¤·¤¿¤¯¤Æ»î¤·¤Ë9¥¥íÂÎ½Å¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤ß¤¿»þ´ü¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢2½µ´Ö¤Ç6¥¥í¤·¤«¸ºÎÌ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤ÎÂÎ·¿¤ò¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡ª ¤Ç¤â¡¢º£¤Î»ä¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ê¤Î¤Ç¡¢»×¤¤½Ð¿¼¤¤¼Ì¿¿½¸¤Ç¤¹¡£
½é¤á¤Æ¤Î»£±Æ¤Ç¡ÖµÕ¥Ð¥Ë¡¼¡×¤ËÄ©¤ó¤À¤È¤¤Á¤ã¤ó¡Ê½é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø¥Ð¥Ë¥Ð¥Ë¥Ð¥Ë¡¼♡¡Ù¤è¤ê¡Ë
¡½¡½½é¡¹¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤â¤â¤¦¤¹¤°3Ç¯¡£¤³¤Î´Ö¤Ë»æ¤Î¼Ì¿¿½¸¤ò2ºî¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤Ï¤Ê¤ó¤È22ºîÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª
¤È¤¡¡µîÇ¯¤ÏÍè¤ë¤â¤Îµñ¤Þ¤º¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç14ºî¤â½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£°ú¤ºÝ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤ª»Å»ö¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤¦¤Á¤ÏÂ³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥´¥Þ¥¤µ¤ó¤â40ºÐ¤Ç¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤â40¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¸½Ìò¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Ç´èÄ¥¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½¥°¥é¥Ó¥¢°Ê³°¤Î¤ª»Å»ö¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡¡·ÝÇ½³¦¤Ë¤¢¤Þ¤ê¶½Ì£¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¤ªÅ¹¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¤È¤¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ¤¬ÀÎ¤«¤é¤ªÅ¹¤ò»ý¤Ä¤Î¤¬Ì´¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤â¤½¤³¤ÇÆ¯¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ò¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¡£¤¿¤À¡¢º£¤Ï»ñ³Ê¤ÎÊÙ¶¯Ãæ¤Ç¤½¤ì¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£
¡½¡½¤Ê¤ó¤Î»ñ³Ê¤Ç¤¹¤«¡©
¤È¤¡¡°¦´áÆ°Êª»ôÍÜ´ÉÍý»Î¤Ç¤¹¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¤ª»Å»ö¤Ï¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÆ°Êª¤ä¤ª»Ò¤Á¤ã¤Þ¡¢¹âÎð¼Ô¤Ë´Ø¤ï¤ë»üÁ±»ö¶È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤é¶ñÂÎÅª¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡©
¤È¤¡¡ÊÝ¸îÇ¥«¥Õ¥§¤ò¤ä¤ê¤¿¤¯¤ÆÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï»ä¤¬»ÜÀß¤òºî¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ª¶â¤À¤±½Ð¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ë·¹¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤Þ¤º¤Ï»ñ³Ê¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¿ôÇ¯Àè¤Þ¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤È¤¡¡¤¤¤ä¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡ª¡¡¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ï»ö¶È·×²è¤òºî¤Ã¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤«¤éÆ°¤»Ï¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Þ¤¬¥Þ¥Þ¤ò¤ä¤Ã¤Æ»ä¤Ï¥Á¡¼¥Þ¥Þ¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¤ªÅ¹¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËèÇ¯10·î¤Ï¡¢¥Á¡¼¥Þ¥Þ¤È¤¤Á¤ã¤ó¤¬¥Ð¥Ë¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤È¤¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ê¡¢¤ª¤Ð¤µ¤ó¥Ð¥Ë¡¼¤Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½²¿ºÐ¤Þ¤Ç¥Ð¥Ë¡¼¥¬¡¼¥ë¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¤È¤¡¡¤Ç¤¤ì¤Ð¤â¤¦¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢¥Ð¥Ë¡¼¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»ä¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥Ë¡¼¤Ç´Ô¸µ¤·¤¿¤¯¤Æ¡£ËèÇ¯10·î¤À¤±¥Ð¥Ë¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
といちゃん
11月30日生まれ、神奈川県出身
2022年に"恥ずかしがるバニーガール動画"が拡散され1週間でTwitter(現X)のフォロワーが約10万人増加したグラエンサー。写真集『といちゃんネイキッド!』(彩文社)発売中! BUMP配信のドラマ『ダレハラ-罪の真実が暴かれる時-』に出演中。
公式X【@menmenman_39】
公式TikTok【@menmenman_39】
公式Instagram【@tokicha1995】
取材・文/鶴本知子  撮影/カノウリョウマ