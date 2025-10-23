¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î½éµåÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤òMLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬àÍ½¹ðá¡Ö³«Ëë¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë¤è¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£×£Ó¡Ë¤Ï£²£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£µÆü¡Ë¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÎËÜµòÃÏ¥í¥¸¥ã¡¼¥º¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡£³«Ëë¤ËÀè¶î¤±¡¢Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï£²£²Æü¡ÊÆ±£²£³Æü¡Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Î½éµåÀèÆ¬ÂÇ¼ÔËÜÎÝÂÇ¤ÇËë³«¤±¤¹¤ë¤³¤È¤òàÍ½¹ðá¤·¤¿¡£
¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º³«Ëë¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç»Ï¤Þ¤ëÍýÍ³¡££²£°£²£µÇ¯¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ë¤è¤ë½éµå¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬Áý²Ã·¹¸þ¡×¤ÈÂê¤·¡Ö¶âÍË¡¢¥í¥¸¥ã¡¼¥º¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë»î¹ç¤Ç¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¤È¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥¬¡¼¤Î³èÌö¤Ë¤è¤ê¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÎ¾·³¤ÎÀÚ¤ê¹þ¤ßÂâÄ¹¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ïº£µ¨¡¢¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë£±£²ËÜ¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤òÊü¤Á¡¢°ìÊý¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¬¡¼¤Ï£¸·îÃæ½Ü¤Ë£±ÈÖÂÇ¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢£³ËÜ¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤òµÏ¿¡£¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤È¤Î¥¢¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±Àï¤Ç¤â½éµå¥¢¡¼¥Á¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤³¤ÇÏÃÂê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼ÔËÜÎÝÂÇ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£½éµå¤«¤é¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼ÔËÜÎÝÂÇ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡ÂçÃ«¤«¥¹¥×¥ê¥ó¥¬¡¼¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÅÐ¾ì¤ò¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï½éµå¤Î¥¹¥¤¥ó¥°Î¨¤¬£±£µÇ¯Á°¤è¤ê£²ÇÜ°Ê¾å¤Î£²£¸¡¦£²¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ï£±µå¤À¤±ÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¡Ê½éµå¤Ï¡Ë°µÅÝÅª¤ËÂ®µå¤¬Â¿¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åê¼ê¤Ï¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤¿¤¤¤¿¤á¡¢¥¾¡¼¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£º£µ¨¤Î½éµå¤¬¥¾¡¼¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿³ÎÎ¨¤¬£µ£¹¡¦£±¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤À¡×¤ÈÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤¬½éµå¤òÁÀ¤¤¤ä¤¹¤¤ÍýÍ³¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡³«ËëÀï¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Àè¹Ô¡£ÂçÃ«¤Î½éµåÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤Ç¾×·â¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤ë¤«¡¢ÂçÃíÌÜ¤À¡£