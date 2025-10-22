前田敦子、公認の“浮気生活”を送る恋リアの初MCに挑戦
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、オリジナル恋愛リアリティーショー『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』を、11月９日（日）夜９時より放送することが決定。このたび、今シーズンのスタジオ見届け人として、陣内智則、前田敦子、藤田ニコルが務めることも発表した。
『隣の恋は青く見える』は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショー。期間中は、参加者が２組に分かれ別々の場所で共同生活を行い、定期的に共有されるもう１組の写真を通して元恋人の様子を知ることができる。心が新たな相手へと傾くのか、それとも再び元恋人への想いを確かめるのか。共同生活の中で生まれる揺れ動く感情と予測不能な展開を経て、参加者たちは「復縁」「別れ」「新しい恋」という３つの選択の中から、最後の決断を下す。
過去４シーズンでは、「ABEMA」公式SNSでの動画総再生回数が1.2億回を超えるなど大きな反響を呼び、「カップルによるリアルな決断や番組独自のルールも相まって生々しい展開が面白い！」として20〜30代の女性を中心に話題を呼んだ。
このたび、11月９日（日）夜９時より放送する『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』は、２年ぶりの５シーズン目となる。舞台を東京に移し、６組のカップル、男女計12名が参加し、シーズン最長の20日間の共同生活を送る。禁断の“公認”浮気生活には、「ミス・インターナショナル 日本大会」準グランプリ受賞者や元アイドル、累計視聴数2.5億回超の「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド』出演者など、個性豊かな参加者が集結。「婚期すれ違いカップル」、「性格不一致カップル」、「バツイチ経営者カップル」など、恋の悩みも背景もさまざまなカップルが登場する。
初めて恋愛リアリティーショーのMCを務める前田は、「妊娠中から恋愛リアリティーショーにハマっていて、ピザとポテチを片手に見ていました（笑）。いつか参加してみたいなって思っていたので（就任が決まって）すごく嬉しかったです！」とコメント。 VTRやインタビューを通して垣間見える参加者たちの等身大の感情に、前田は「参加者それぞれの心情が分かるから、すごく勉強になりました。人間の心理が面白いです！」、陣内は「生々しい恋愛事情を見られるので、今ちょっとうまくいってない恋人同士が見るのは、すごく刺激的になるんじゃないかな」と番組の魅力を語った。また藤田は「元カレ、元カノが見える範囲にいる中で恋愛しなきゃいけないので、感情の上げ下げが激しくてすごくドキドキする」と語り、複雑に揺れ動く参加者たちの心情に共感を寄せた。
本番組でしか見られない禁断の“公認”浮気生活の中で揺れ動く感情と向き合いながら、恋のリアルさと等身大の感情があらわになる恋愛リアリティーショーにぜひ注目！ 『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』は、11月９日（日）夜９時よりABEMAにて放送。どうぞお見逃しなく。
（C）AbemaTV,Inc.
