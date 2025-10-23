ヒロミ＆相葉雅紀、中学校に登場！サプライズにドキドキ「知らないおじさんが来たと…」

ヒロミ＆相葉雅紀が全国の人々の“お困りごと”を全力で解決し日本を元気にする人気バラエティ『相葉ヒロミのお困りですカー？』がゴールデンタイムでレギュラー化。

10月23日（木）、「初回2時間スペシャル」と題して2人の奮闘がたっぷり放送される。

待望の初回放送前日、絶賛撮影中のロケ先でヒロミと相葉雅紀が囲み取材会に出席。

息ピッタリの爆笑トークで、レギュラー放送への意気込みや番組への思いを語った。

◆知られざるエピソードも！

レギュラー化の感想や反響について尋ねると、ヒロミは「みんな『マジで！ホントにできるの!?』って言ってます。スタッフは喜んでいますけど、体はキツイですね（笑）」と苦笑。

すると相葉も「最後に依頼してくれた方に喜んでもらって救われるんですけど、体力的には本当に大変！」とうなずく。

その一方で、「特番時代に僕らが湯の花を取ってキレイにした温泉に、別の番組で櫻井（翔）くんと村上（信五）が入ってるんですよ！」と、知られざるエピソードも披露。

「俺にはひと言もなかったよ（笑）」と笑うヒロミに、相葉が「『いやぁ、いい湯だったよ〜』って言ってました（笑）」と返すなど、意外なところで2人の奮闘が報われていたという貴重なエピソードも明かした。

また、相葉に「ヒロミさんは凝り性だから、気になったら止まらない。だから休まないんですよ！」と言われたヒロミは、すかさず「オマエもだよ（笑）！」とツッコむ。

「だからきっとカメラが回ってなくても本気でやる（笑）」と語った2人の熱意は100パーセント。とはいえ、いかんせんハードなお困りごとが多く、2人はお手伝いをしてくれるゲストを熱望。

「今やスタッフ総出、地元の方にも手伝っていただいてるんですが、それでも人手が足りない！ 相葉の周りには若いのがいっぱいいるだろ？ 俺の周りはおじいちゃんばっかりだから（笑）」とボヤくヒロミに、相葉は「でも、この番組に耐えられる人がいますかね（笑）？」と苦笑しつつ、「ゲストの方も絶賛募集中です！」とアピールした。

最後に2人は「レギュラー1回目からおじさんが頑張る姿を見てほしいですね！」（ヒロミ）、「体を使うだけでなく、過去にはオーケストラのお手伝いをしたこともあったりと、本当に幅広い。今後、心温まる回も放送されますので、楽しみにしていてください」（相葉）と見どころを語った。

◆ヒロミ＆相葉が中学校にサプライズ登場！

さらに、囲み取材会終了後には、ヒロミと相葉がポスタービジュアルをデザインしたラッピングバスに乗って恩方中学校へ。

大勢の中学生の前にサプライズ登場した。

何も知らされず体育館に集合していた中学生たちは、2人の姿に大興奮。

大歓声のなか、2人は急きょ中学生たちのお困りごとを解決することに。

「テレビに出て緊張しますか？」という質問や、「陸上をやっているんですが、緊張せずにいい記録を出せる方法を教えてください」というお悩みには、相葉が「僕が緊張するのは嵐のライブの初日とか。毎回緊張します。でもいい緊張感なんだと思う」と経験談を披露。

「誰よりも練習しているとか、自分が練習してきたことは間違いじゃないって自分に自信をもって！」というヒロミの言葉に、相葉も「どんな結果でも全力でやった自分を受け入れられるくらい練習してみよう」とエールを送る。

ほか、「どうしたらイケメンになれますか？」「髪の毛を伸ばそうと思うのですが、オススメのセット法は？」など、かわいらしいお悩みが続出。

さらに、昔ヒロミが別の番組で幼稚園のリフォームをした際に出会った男子と再会するひと幕もあり、「そりゃあ俺が年取るわけだ（笑）」と驚くなど、2人は中学生たちと楽しいひとときを過ごした。

直前の囲み取材会で、「知らないおじさんが来たと思われないか、サプライズがある回にはいつもドキドキしている（笑）」と語っていたヒロミだが、今回ももちろん大成功で「意外と俺、人気でしょ（笑）？」とニヤリ。

「喜んでくれてよかった」という相葉とともに笑顔を見せた。

◆草津でお困りごとを解決！

「初回2時間スペシャル」の舞台となるのは群馬県草津エリア。

ヒロミと相葉は、由緒ある老舗旅館の女将が抱える「藪化した巨大池を蘇らせてほしい」というお困りごとに挑む。

かつては散歩や子どもたちの遊び場として地元住民や観光客に愛されてきた名所なのだが、人手不足で荒れ放題。今や、大人の身長を超える雑草で覆い尽くされ、もはや池なのかどうかもわからない状態に。

あまりの広さと池の水すら見えない現状に「1回目からキツイなぁ…（笑）」（ヒロミ）、「番組史上最大の難関かもしれない…」（相葉）と苦笑する2人。

終わりの見えない草刈り作業に「果てしねぇ…」と絶望するなか、地元の人々や池掃除のプロ、魚の専門家など助っ人が続々と現れる。

はたして、地元住民らと一致団結した2人が挑んだ“巨大池大掃除プロジェクト”の行方は？

また2人は、草津温泉の名物「湯もみショー」に出演している“湯もみガールズ”のリーダーのお困りごとも解決する。

大人気を誇るショーは連日観光客で大盛況にもかかわらず、深刻な人手不足のため、5〜6人で回している“湯もみガールズ”はヘトヘト。

かつては15名ほどで盛大に行われていたというショーの魅力と厳しい現状を知ってもらうべく、2人は「湯もみショー」にサプライズ出演することに。

湯もみの練習に苦戦する2人だが、“踊り”まで覚えなければならず、これまた大苦戦。はたして、2人は本番で成功を収めることができるのか？

「喜んでくれる人がいるなら、投げ出すわけにはいかない！」と、草津で2つのお困りごとに全力で取り組む2人の奮闘に注目だ。