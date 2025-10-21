『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。

イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。

それでは、スーパーオートバックス戸田店の駐車場で開催した愛車撮影会に参加してくれた、オーナーとその愛車へのこだわりとカスタムのポイントをみていきましょう。

オーナーのプロフィール

お名前：わさお

年齢：20代

車両名：マツダ ロードスター

年式：2016年式

型式：ND5

主な使用シーン：ドライブ

所有歴：2年（2024年時点）

総走行距離：4万km

年間走行距離：1万km

※本記事は投稿内容そのままを掲載しております。ご了承ください。

この車両を購入する際に決めてとなったポイント

デザインの美しさに惹かれた。

あとは、このクルマなら走る楽しさを感じられると思ったから。

愛車に乗っていて一番楽しいと感じる瞬間は？

夜の首都高をオープンでのんびり走っているとき。

最初に愛車のカスタムをした理由・キッカケは？

タイヤとフェンダーの隙間が気になって、それから車高調を入れたことがキッカケです。

カスタムの方向性は？ 重視していることは何？

ロードスターのデザインを崩さないこと。

走って楽しいクルマに仕上げること。

外装

フロント／サイドエアロ：マツダスピード

内装

アルカンターラを基調とした内装カスタム。

足まわり

ホイール：RAYS ボルクレーシング TE37

タイヤ：ブリヂストン POTENZA RE-71RS

車高調キット：クスコ

エンジン関連

タワーバー：クスコ

リヤスタビライザー：クスコ

吸排気のみのライトチューン。

周囲から反応の大きかったカスタムポイントは？

ホイール（TE37）ですね。コンケイブホイールの形状がウケています。

今後やってみたいカスタムは？

エンジンを1,500から2,000㏄にカスタムしたい。

好きなカスタムメーカー、オススメのカスタムブランドは？

RAYSのTE37とブリヂストンPOTENZAの組み合わせがオススメ！

クルマが曲がりはじめる挙動がつかみやすくなり、安定感が増します！



スーパーオートバックス戸田店

スーパーオートバックス戸田店では、タイヤ、OILといった定番商品を数多くラインナップしているのはもちろん、コーティング技術1級資格を取得したスタッフが新車のようによみがえらせる「KeePer PRO」のカーコーティングと洗車のプロショップでもあるのです。

さらにはクルマの乗り換えに関してもAUTOBACS Carsとして、買取や新車＆中古車の購入、カーリースにも対応してくれる！

一般的なカー用品店という枠組みをこえ、ここでカーライフのすべてを完結させることできるショップなのです。

浦和レッズとカー用品店とのコラボレーションとして、浦和レッズオフィシャルカーグッズも取り扱っています。各アイテムは埼玉県内のオートバックス12店舗と公式ECサイトのみの限定販売！

レッズファンは今すぐGooooooo!

【スーパーオートバックス戸田】

場所：〒335-0034 埼玉県戸田市笹目6丁目23-2

営業時間：10:00-19:30

電話番号：048-424-0189

https://sa-toda.jp/