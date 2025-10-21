雲のぶらんこでゆらゆら♪ 吊るして揺らせる「サンリオキャラクターズ ブランコ」
窓辺や棚でゆれる♪ ブランコに乗ったサンリオキャラクターズのフィギュアが新登場する。
☆雲のぶらんこで遊ぶサンリオキャラクターズたちをチェック！（写真6点）＞＞＞
キタンクラブからリリースされるカプセルトイ 「サンリオキャラクターズ ブランコ」は、雲のパーツに紐をつけ、窓辺や棚、パソコンの角などに引っ掛ければ、ゆらゆらと揺れる姿を楽しめる新感覚の「ブランコフィギュア」。
ラインナップは、マイメロディ、クロミ、ポチャッコ、シナモロール、あひるのペックルの全部で5種類。
マイメロディは元気いっぱいな”立ちこぎ”、シナモロールは長い耳でブランコの紐をぎゅっとつかむなど、遊び心あふれるデザインが魅力的だ。
各キャラクターが個性あふれるポージングでブランコを満喫しているのにぜひご注目を♪
雲パーツの接地面には滑り止めシートが付いており、揺れても落ちにくい仕様。
2025年10月25日（土）より全国のカプセルトイ売り場で順次展開！
ゆらゆらとブランコを楽しむ姿は、思わずSNSでシェアしたくなる可愛さ。サンリオキャラクターたちの可愛らしさを味わってみてね。
（C）2025 SANRIO CO., LTD, APPROVAL NO. L661236
