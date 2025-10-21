【キングダム】第6シリーズのノンクレジットOP＆EDムービー公開！
2025年10月4日（土）24時10分よりNHK総合にて放送中のTVアニメ『キングダム』第6シリーズ。ノンクレジットOP＆EDムービーがアニメ公式YouTubeにて公開された。
本作は『週刊ヤングジャンプ』（集英社）にて大人気連載中の原泰久による漫画『キングダム』のTVアニメーション作品。
原作コミックスは発行部数累計1億1千万部を突破し、2024年には第4弾となる実写映画『キングダム 大将軍の帰還』が公開、興行収入80億円の大ヒットを記録した。
物語は春秋戦国時代の中国を舞台に、天下の大将軍を目指す少年・信（CV：森田成一）と、後の始皇帝となる若き王・エイ政（CV：福山 潤）の活躍を描いた中華戦国大河ロマン。
TVアニメはこれまで第1シリーズ（NHK BSプレミアムにて2012年6月〜2013年2月）、第2シリーズ（2013年6月〜2014年3月）、第3シリーズ（2021年4月〜10月）、第4シリーズ（2022年4月〜10月）、第5シリーズ（2024年1月〜3月）が放送された。そしていよいよ明日2025年10月4日（土）よりNHK総合にて第6シリーズが放送開始される。
オープニングムービーでは第6シリーズに登場するキャラクターが勢揃い。戦場を駆ける信の背中には、その背に夢を託した王騎やヒョウ公、そして漂の姿が。王騎の矛、そしてヒョウ公の盾を手にし、先人たちの遺志と仲間との誓いを胸に、燦然と輝きながら前へ進んでいく信の生き様を、いきものがかりが歌う『生きて、燦々』が熱く彩る。
さらにエンディングムービーでは、信や羌カイ、河了貂、王賁、蒙恬が登場し、それぞれの日常を描きエモーショナルでもありながら、今後の戦いへ決意を感じさせる熱い映像となっている。過去の戦いや先人たちから得た信念を胸に抱き、魂を震わせ戦場へ向かう様子を友成空が歌う『咆哮』が引き立てる。
18日（土）深夜に放送された第3話で王騎の矛を手にした信は、いよいよ第4話より鄴をめぐる熾烈な戦いへと身を投じていく。
さらに盛り上がっていくTVアニメ「キングダム」第6シリーズを今後もお見逃しなく。
