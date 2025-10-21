「今日好き」村谷はるな、すっぴん姿で熱唱「レベチすぎ」「可愛いが渋滞」と反響
【モデルプレス＝2025/10/21】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜よる9時〜）に参加していた村谷はるなが10月20日、自身のTikTokを更新。すっぴん姿で熱唱する動画を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」美女「レベチすぎ」と話題のすっぴん姿
村谷は「すっぴんでカラオケ行った」と報告し、美しい肌が眩しいノーメイク姿で歌手の宇多田ヒカルの楽曲「First Love」を歌唱する動画を投稿。「First Loveが歌える季節がやってくる」とつづっていた。
この投稿に、ファンからは「可愛いが渋滞」「ノーメイクでも可愛いの最強」「レベチすぎ」「可愛くて歌も上手くて完璧」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。村谷は林田拓也と「冬休み編2024」で出会い、「卒業編2025inソウル」にてカップル成立となり、“たくはる”の愛称で注目を集めている。（modelpress編集部）
