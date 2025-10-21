「森永ミルクココア」とまる子がコラボ☆特別アニメーション『まる子は知らない』
TVアニメ『ちびまる子ちゃん』が「森永ミルクココア」とコラボレーション！ 特別アニメーション『まる子は知らない』が公開された。
☆ほっこり温まる特別アニメーション場面カットをチェック！（写真7点）＞＞＞
さくらももこ原作によるTVアニメ『ちびまる子ちゃん』が、森永製菓のロングセラーブランド「森永ミルクココア」のキャンペーンキャラクターに起用されました♪ 特別アニメーション『まる子は知らない』WEB-CMが、10月20日（月）11時より公開されている。
また、コラボ限定オリジナルグッズなどが当たるキャンペーンも10月20日（月）からスタートした。
今回のコラボレーションは、『ちびまる子ちゃん』のアニメを通して、「家族との小さな幸せ時間」をテーマにしたプロモーション。
コラボレーションを通じて、1919年の発売以来100年以上にわたり親しまれてきた「森永ミルクココア」が、ほっこりとあたたかい気持ちになれる商品の特性を生かし、子どもから大人まで幅広い世代の心温まるひと時をお届けする。
＜特別アニメーション『まる子は知らない』あらすじ＞
母「すみれ」は家族のために頑張る日々。
「まる子」は知らない、母「すみれ」が色々なことに追われ、気付けば、家族と向き合う時間が少なくなっていることを。
そんな時は、ココアでちょっと一息。それは、特別じゃないけど、あたたかい時間。
「ココア」が繋ぐあたたかい時間を描いた特別アニメーション。
さくら家のココロあたたまる、親子のストーリーをぜひご覧ください。
そしてキャンペーンも同時開催！
対象商品1個以上お買い上げ頂いた購入レシートを撮影のうえ、特設サイトの応募フォームから応募しよう。
ご応募いただいた方の中から抽選で合計400名様に、A賞コラボ限定ちびまる子ちゃん親子マグセット（200名様）、B賞ホーローミルクパン（200名様）がプレゼントされる。
キャンペーンは2025年10月20日（月）〜2025年12月22日（月）まで、対象商品は森永製菓ココア商品各種（ミルクココア200g／純ココア110g／カカオの力＜CACAO70＞200g／牛乳で飲むココア180g／割るだけココア240gなど）となっている。
