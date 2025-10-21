セルジオ越後の「新・サッカー一蹴両断」（20）



ブラジル相手に見事な逆転勝利を収めた森保一監督 photo Go! Yanagawa





９月、10月で強化試合４試合を戦ったサッカー日本代表。大注目のブラジル戦では鮮やかな逆転勝利を収めたものの、それ以外の３試合では２分け１敗。ブラジルよりも力の劣る相手に勝利を奪えず、内容的にも苦しい時間帯が長かった。その現状をどう見るべきか。そして、来年に迫る北中米ワールドカップ本番に向けての課題とは。ご意見番のセルジオ越後氏に聞いた。

【一番の課題は攻撃のバリエーション】

日本には「勝って兜の緒を締めよ」という、いい言葉がある。今ほどその言葉がふさわしい状況はないね。ブラジルに勝った喜びで、その前の３試合を忘れてはいけない。

９月からの直近４試合を振り返ると、これがワールドカップだったらグループリーグ敗退......という考え方もある。最初の３試合で２分け1敗（メキシコに０−０、アメリカに０−２、パラグアイに２−２)だから、決勝トーナメント１回戦のブラジル戦はないというわけだ。

勝ったブラジル戦にしても、前半に２失点しているわけで、後半の逆転劇は、追いこまれて開き直ったのが、たまたまうまくいったという話。普通、逆転するのは難しい。奇跡は何度も起こらない。後半のようなプレーを、なぜ最初からできなかったのか、なぜ前半に２点も取られたのか、反省材料はたくさんある。

一番の課題は攻撃のバリエーションが少ないこと。ケガ人が多くてベストメンバーではないという言い訳はあるけど、ブラジル戦の後半やメキシコ戦の立ち上がりなど、一部の時間帯を除けば、みんなでボールを外回しして、なんとかしてサイドから崩そうという攻撃ばかり。真ん中にくさびの縦パスを入れたり、遠めからシュートを打ったりする機会があまりにも少なかった。

例えば、ブラジル戦でも日本はサイド攻撃が中心だったけど、相手が奪った２点は真ん中から攻めたもの。ああいう攻撃は日本にないよね。また、ワールドカップのヨーロッパ予選を見ていると、どの国もミドルシュートをバンバン打っている。日本もワールドカップアジア予選ではけっこう打っていたんだけどね。相手のレベルが上がると、慎重になってしまうのか。いずれにしても、シュートへの積極性はもっとほしい。

確かにブラジルからは３点取ったよ。じゃあ、なぜアメリカ遠征の２試合では１点も取れなかったのか。メキシコ戦は、前半序盤に前からのプレスでチャンスはつくったけど、点が入らなかった。その理由のひとつにはやっぱり攻撃のバリエーションの問題があって、ミドルシュート、真ん中からの攻撃が少なかった。

アメリカ戦は相手がロングボールを蹴ってきたから、前からのプレスが効かない。そして、先制点を奪われ、引いて守られたら崩せず、逆にカウンターを何度も受けた。じゃあ、どうするのか。それが見えなかった。相変わらず引いた相手は崩せない。

日本での２試合は、追いこまれてから勝負に出たのがうまくいっただけ。パラグアイ戦は１ー２になって、ホームで負けられないと思った森保一監督が、当初は使う予定のなかった上田綺世を投入して、なんとか引き分けに持ちこんだ。ブラジル戦も前半で２点差をつけられ、後半から攻めた。結果を出したことはホメたいけど、再現性が低いし、本来なら追いこまれないための手を打つべきだ。

アジア勢相手のように、自分たちから仕掛ける姿勢が足りなかった。相手を怖がりすぎていた。せっかくマッチメイクをがんばって実現した親善試合なのに、試合の最初からチャレンジをしないのはもったいないよ。日本は親善試合に負けても監督がクビになったり、選手が大きな批判を受けたりする国ではないのだから。

【心配なのは今回招集されなかった三笘薫】

今後は11月に国内での親善試合が２試合（相手はガーナ、ボリビア）あり、12月にワールドカップ本大会の組み合わせ抽選会が行なわれる。年が明ければ、来年６月開幕の本大会までは、あっという間だ。

来年３月にアウェーでのイングランド戦が内定したとの報道も出ているけど、組み合わせ抽選会以降に、日本サッカー協会がどれだけマッチメイクをがんばれるか。そして森保監督は、強豪相手にもっといろいろな戦い方を試してほしい。

選手個々を見れば、僕が選ぶブラジル戦のマン・オブ・ザ・マッチの堂安律は、プレーの安定感が増している。森保監督からの信頼も厚いようで、プレータイムが伸びているのも納得だ。パラグアイ戦、ブラジル戦で得点を決めた上田綺世も大きく評価を上げた。トップのポジションを争う小川航基、町野修斗に、さらに差をつけた。

一方で、心配なのは今回招集されなかった三笘薫だ。今どういう状態なのかわからないけど、ここ１、２年は故障を繰り返し、なかなかコンディションが整わない。持ち味であるドリブル突破を仕掛ける回数も減った。プレースタイルの変化といえばそうなのかもしれないけど、何か中途半端な印象を受けてしまう。左のウイングには中村敬斗がいるとはいえ、三笘がこのまま調子を上げられないとなると、チームに大きなマイナスだ。

３年前のカタールワールドカップでは、ドイツ、スペインに勝ったけど、コスタリカに負けた。直近４試合ではブラジルに勝ったけど、メキシコ、アメリカ、パラグアイには勝てなかった。勝ったブラジル戦も前半は何もできなかった。いいところだけをピックアップするのではなく、課題をしっかりと分析して次につなげないといけない。

