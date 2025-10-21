「白塗り-１グランプリ」や「流し-１グランプリ」、「ハリウッド-１グランプリ」など、様々なロケの賞レースを生み出してきた「相席食堂」。10月21日（火）放送で同番組がおくる、新たなるロケの頂上決戦が「ぽっちゃりメガネ-１グランプリ」だ！

©ABCテレビ

愛嬌たっぷりのぽっちゃりメガネたちの中から、「キングオブコント王者」「新喜劇」「同期」「無冠の帝王」「和菓子」「おばちゃん」をキーワードに持つ６人が参戦。街ブラをしながら、ぽっちゃりにふさわしい最強のハイカロリーグルメを見つけ出す。

©ABCテレビ

審査項目は「笑い」「テクニック」「愛嬌」の３項目。千鳥が審査員となり、各項目10点の合計30点、ノブと大悟の合計60点満点で採点。最高得点を獲得した者が優勝となる。

メガネをかけた銅像の前からロケがスタートする今大会。前半戦は、ぽっちゃりのハズがわけあって痩せてしまったぽっちゃりメガネや、全編下ネタギャグで攻めるぽっちゃりメガネ、フードファイターさながらの大食いに挑むぽっちゃりメガネも。さらに、後半戦では大会史上初の失格者まで！？

©ABCテレビ

大波乱の展開となった「ぽっちゃりメガネ-１グランプリ」。はたして、ロケ最強のぽっちゃりメガネ芸人となるのは…！？

©ABCテレビ

MC千鳥の「相席食堂」（ABCテレビ）は毎週火曜よる11時17分放送。21日（火）は、よる11時16分放送。TVerでも無料配信。