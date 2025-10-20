【ミッフィー】70th記念『nijntje』デザインのバラエティコレクションがかわいい！
2025年に70周年を迎えた「ミッフィー」の初めての絵本『nijntje』（ナインチェ）のイラストがデザインされた縫製バラエティーコレクションがカプセルトイにやってくる。
☆ブルーナカラーとナインチェデザインがお洒落なアイテムをチェック！（写真6点）＞＞＞
世界中で世代を超えて愛されるうさぎの女の子『ミッフィー』。
2025年で誕生70周年を迎えることを記念して、1955年オランダではじめて出版された絵本『nijntje』（ナインチェ）のイラストをあしらったポーチやトートバッグなどの縫製アイテムがカプセルトイに登場する。
「ナインチェ」とはオランダ語で「うさちゃん」という意味。
現在のお馴染みの『ミッフィー』とはひと味違う愛らしさあふれる『nijntje』（ナインチェ）デザイングッズはファン必見！
ラインナップは、実用性バツグンのアイテムをお取り揃え♪
折り畳み傘や水筒も楽々収納できる「トートバッグ」（2種）、小物整理にぴったりな「スクエアポーチ」（2種）と、約40cmのBIGサイズが嬉しい「バンダナ」の全5種が登場する。
トートバッグとポーチは両面デザインになっているのもこだわりポイント！
また、アイテムのデザインカラーは「ブルーナカラー」を基調としており、絵本を開いたような可愛らしさと世界観を味わうことができる。
子どもから大人まで全世代に愛されるミッフィーの70周年を一緒にお祝いして、ぜひこの機会にゲットしてみてください！
Illustrations Dick Bruna（C）copyright Mercis bv, 1953-2025 www.miffy.com
