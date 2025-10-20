レモン彗星は今年初めに発見された彗星です。地球への最接近は明日21日(火)頃とされており、11月の初めにかけて、日の入り1時間後の西の空で見られます。肉眼で見るのは難しいため、双眼鏡や望遠鏡を使うと良いでしょう。

一生に一度のチャンス レモン彗星を見てみよう

明日21日(火)は、オリオン座流星群の活動が極大になりますが、それ以上に注目なのが、「レモン彗星」です。



レモン彗星は、今年1月3日にアメリカのアリゾナ州にあるレモン山天文台で発見されました。、地球への最接近は明日21日(火)頃とされており、11月の初めにかけて、日の入り1時間後の地平高度20度ほどの低い位置で見ることができます。明るさが3等から4等くらいなので、肉眼では見るのは難しいため、双眼鏡や望遠鏡を使うと良いでしょう。また、公転周期が1000年以上あるため、一生に一度のチャンスです。





(参考:国立天文台)

明日21日(火)は北日本の太平洋側などで観測のチャンス

明日21日(火)の夕方は、全国的に雲が広がりやすいですが、北海道や東北の太平洋側は晴れて、レモン彗星を観測するチャンスとなりそうです。北陸や近畿、中国、四国、九州北部でも雲の切れ間から見られる可能性はあります。

11月初めにかけて夕方の空に出現

レモン彗星は、明日21日(火)以降は少しずつ地球から遠ざかっていきますが、太陽へ近づいていくため彗星自体の明るさは増していきます。それでも肉眼で見るのは少し難しいかもしれないので、双眼鏡や望遠鏡があると観察しやすいでしょう。11月初めまで、夕方の西の空に現れます。



22日(水)も雲が広がる所が多く、晴れるのは北海道や東北の太平洋側などに限られますが、23日(木)の夕方は広い範囲で晴れるため、沖縄を除いて全国的に観測のチャンスとなりそうです。夜は冷えるため、暖かい格好で観察してください。