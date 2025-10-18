¡ÚÅìµþ3R¡Û¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ë»º¶ð ¥À¥Î¥ó¥»¥Õ¥£¡¼¥í¤¬ÃÇÁ³¤Î»Ù»ý¤Ë±þ¤¨¤ë
¡¡10·î18Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿3R¡¦2ºÐÌ¤¾¡Íø¡Ê¼Ç1800m¡Ë¤Ï¡¢ÀîÅÄ¾²íµ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥À¥Î¥ó¥»¥Õ¥£¡¼¥í¡Ê²´2¡¦·ªÅì¡¦Ê¡±ÊÍ´°ì¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£1ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë¥é¥°¥¢¥¤¥ê¡¼¥¿¡ÊÌÆ2¡¦Èþ±º¡¦´ä¸Í¹§¼ù¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥¨¥ë¥¢¥ó¡Ê²´2¡¦Èþ±º¡¦ÀõÍø±ÑÌÀ¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:47.5¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡2ÈÖ¿Íµ¤¤ÇÀÐÀîÍµµª¿Íµ³¾è¡¢¥Ñ¡¼¥·¥ô¥¡¥ë¡Ê²´2¡¦Èþ±º¡¦ÁêÂô°ê¡Ë¤Ï¡¢4ÃåÇÔÂà¡£
¡¡ÀîÅÄ¾²íµ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥À¥Î¥ó¥»¥Õ¥£¡¼¥í¤¬ÃÇÁ³¤Î»Ù»ý¤Ë±þ¤¨¤¿¡£¥ì¡¼¥¹Á°È¾¤Ï¸åÊý¤«¤é¤Î¶¥ÇÏ¤Ë¡£³°ÌÜ¤òÄÌ¤ê¤Ê¤¬¤éÄ¾Àþ¤Ç¤Ï¥é¥¹¥È1¥Ï¥í¥ó¤ò²á¤®¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤é°ìµ¤¤ËÀèÆ¬¤È¤Îº¹¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¶¥ÇÏ¤Ç¡¢Ä¹¤¯¤¤¤¤µÓ¤ò»È¤Ã¤Æº¹¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¥À¥Î¥ó¥»¥Õ¥£¡¼¥í¡¡2Àï1¾¡
¡Ê²´2¡¦·ªÅì¡¦Ê¡±ÊÍ´°ì¡Ë
Éã¡§¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ë
Êì¡§¥¬¥ê¥ì¥ª¥º¥½¥ó¥°
ÊìÉã¡§Galileo
ÇÏ¼ç¡§¥À¥Î¥Ã¥¯¥¹
À¸»º¼Ô¡§²¼²ÏÊÕËÒ¾ì