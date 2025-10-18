神社へ参拝し「家族に恵まれますように」と願掛けした直後、まさかの展開とその後の猫さんの幸せそうな姿がXで話題に！投稿は記事執筆時点で156万回以上表示され、リプライ欄には「なんて綺麗な黒猫さん」「まるで運命みたいだね」「素晴らしい話」といった声が寄せられました！

【写真：『家族ができますように』と神頼みした直後、鳥に囲まれていた黒猫と出会って…】

神社で「家族ができますように」と神頼み

Xアカウント「春華 (@choco422) 」では、黒猫のナナちゃんの様子が不定期に更新されており、その真っ黒でツヤツヤの毛並みの美しさは多くのXユーザーを魅了しています。

そんなナナちゃんと飼い主さんの出会いは、とても神秘的なものだったとか！

ある日のこと。妊活を考えていた投稿者さまは、検査で問題はなかったものの「不妊治療しようか」と悩んでいたのだそう。そこで、神社へ参拝し、「家族に恵まれますように。大切にします」と神様にお願いしたと言います。

鳥居を出た瞬間…

神様にお願い事が終わり、帰路につこうと鳥居を出た投稿者さま。すると、そこには鳥に囲まれて「にゃーにゃー」と鳴いて助けを求めている子猫がいたのです！

すぐにそこから救出し、病院へと連れて行くことにした投稿者さま。こうしてナナちゃんと名付けられた黒猫さんは、投稿者さまのお家の子となったのです。

神様に「家族に恵まれますように」とお願い事をした直後、鳥居の外に現れた黒い毛並みが神秘的な猫ちゃん。これは神様からの授かりものとしか思えません！

幸せそうなナナちゃんにほっこり♡

そんなナナちゃんが飼い主さんのお家へ来てから早3年。今ではのんびりと悠々自適な生活を送っているようで、飼い主さんに甘えてくることもあるのだとか！

奇跡としか言いようのないナナちゃんと飼い主さんの素敵な出会いの話は、Xに投稿されると大きな反響が寄せられました。

リプライ欄や引用リプライには「なんて綺麗な黒猫さん」「まるで運命みたいだね」「最高の出会い！！」「神様が猫さんを遣わしてくださるとの事。素敵だなぁ」といった声が寄せられ、多くの人が素敵な話にほっこりしています。

Xアカウント「春華 (@choco422) 」では、今回ご紹介したナナちゃんの何気ない日常の様子が日々投稿されています。今ではすっかり幸せ生活を満喫しているナナちゃんの可愛らしいお姿を、ぜひ覗いてみてくださいね！

ナナちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「春華 (@choco422) 」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。