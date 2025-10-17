10代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイトを運営するワカモノリサーチ（東京都杉並区）が、全国の現役高校生を対象とした「いま一番おもしろい芸人」に関する調査を実施。その結果を発表しました。

調査は2025年7月22日から8月4日、全国の現役高校生を対象に、インターネットリサーチで実施。368人から有効回答を得ています。

3位は、お笑いコンビ「ジャルジャル」でした。6.3％。回答者からは「言葉遊びが面白いから」「掛け合いとかネタが面白すぎる」「ネタの幅が広いから見てて飽きない」「いつでもネタ見てまねしての日々」といったコメントが寄せられたとのことです。

2位はお笑いコンビ「霜降り明星」でした。8.2％。回答では「コンビでも輝けるし、単体でもめっちゃ面白い」「テレビでもネットでもよく出てるから」「粗品の才能がヤバい」などの感想が見られたということです。

1位はお笑いコンビ「サンドウィッチマン」で、12.0％でした。投票した人からは「子どもでもわかるような漫才をしてくれてしかもとても面白いから」「人を傷つけないネタだから」「親世代と一緒に笑えるから」といった声が集まったとのことです。

