メディコス・エンタテインメントから、『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK』に登場するキャラクター「鴇」の1/7スケールフィギュアが登場！

『閃乱カグラ』×ドン・キホーテコラボの描きおろしイラストを元に立体化された「鴇 ビキニアーマーVer.」は、2025年10月17日より先行予約受付が開始されています。

メディコス・エンタテインメント『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK』鴇 ビキニアーマーVer.

価格：23,100円(税込)

発売月：2026年7月発売予定

先行予約受付：2025年10月17日(金)12:00 〜 2025年12月23日(火)21:00まで MEDICOS ONLINE SHOPにて

一般予約受付：2025年10月23日(木)より順次開始

販売場所：全国のホビーショップ、量販店、Webショップなど

サイズ：全高約255mm(1/7スケール)

『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK』より、「鴇」がビキニアーマー姿で1/7スケールフィギュア化！

『閃乱カグラ』×ドン・キホーテコラボの描きおろしイラストを元に、ダイナミックに立体化されました。

愛らしい目元と柔らかな微笑みが、大振りの剣とのコントラストを際立てています。

豊満な肢体を包み込む、白い柔肌に映えるゴールドのビキニアーマーがポイント。

風に舞う髪やマントは躍動感を、光を反射し輝くアーマーは高級感を演出しています。

おなじみの髪飾りはもちろん、兜やマントの装飾などディテールへもこだわりが散りばめられた、無邪気さと強さ、どちらも持ち合わせた「鴇」の魅力を存分に楽しめる逸品です。

MEDICOS ONLINE SHOP 先行予約特典「てへぺろウィンク顔パーツ」

MEDICOS ONLINE SHOPでの先行予約特典として、「てへぺろウィンク顔パーツ」が付属します。

通常顔とは異なる、チャーミングな表情を楽しむことができます。

よりキュートな「鴇」の姿を再現できる、ファン必見の特典です。

デコマス展示情報

本フィギュアの彩色見本（デコマス）が、以下のイベントおよび店舗にて展示されます。

「シノマス展 81ナルEXPO」

開催日時：2025年10月18日(土)〜10月19日(日)

開催場所：TFTホール1000

あみあみ 秋葉原ラジオ会館店

展示開始日：2025年10月24日(金)〜

躍動感あふれるポージングと、細部まで作り込まれたビキニアーマーの造形が魅力のフィギュア。

微笑みを浮かべながらも力強く剣を構える「鴇」の姿を、360度どこからでも堪能できます。

株式会社メディコス・エンタテインメントのフィギュア「鴇 ビキニアーマーVer.」の紹介でした。

©Marvelous Inc. ©HONEY PARADE GAMES Inc.

The post 描きおろしイラストを元に立体化！メディコス・エンタテインメント『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK』鴇 ビキニアーマーVer. appeared first on Dtimes.