＜非常識！ドタキャン義姉＞「え〜またリスケ？」何回誘っても断られるし！怪しすぎ…【第1話まんが】
私（ナオ）は、夫のカズナリと娘のリン（3才）の3人暮らし。自分のキャリアや経済的な状況を考えて、リンは一人っ子と決めています。兄のコウジは私の10才年上ですが、昔からとても仲良しです！ 兄はずいぶん前にケイコさんと結婚。今では中2のアヤネちゃん、小4のカオリちゃん、6才のマドカちゃんの3姉妹の父です。リンは一人っ子なので、兄の家に遊びに行くとお姉さんたちにたくさん遊んでもらってとっても楽しそう！ 私と兄も仲が良かったため、リンと兄の子どもたちも同じように仲良くしてもらいたいと思っていました。しかし……？
今週末は、わが家から車で1時間弱の街に住む兄の家に遊びに行く予定だったのですが「ごめん。マドカが風邪ひいちゃって。またリスケさせて」と兄から連絡がきたのです。兄から約束をドタキャンされるのは、これで何度目でしょうか。いい加減にしてほしいです。
私が結婚する前は、兄家族のところへよく遊びに行かせてもらっていました。しかし私が結婚して子どもが産まれてから、本当に数える程度しか遊びに行けていないのです。実家への帰省のタイミングが被ったときは、一緒に遊ぶこともあります。兄のところの3姉妹は仲が良く、その輪の中にうちの子を入れてくれるので、傍から見ていると4姉妹のようで微笑ましいのです。
そりゃ、子どもが多ければそれなりに忙しいのは分かります。
でも、本当に1日も余裕がないのでしょうか。絶対にそんなことはないと思います。
リンだって一緒に遊べるのを毎回楽しみにしているのに、その度にがっかりさせて……。
可哀想で仕方ありません！
こちらの気持ちも分からずに、適当に扱われていることに対して私は憤りを感じてしまうのです。
そろそろ一度ビシッと言うべきことを言った方がいいのでは？ と思う私なのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
