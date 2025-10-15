「Player of the Game」にノミネート

【MLB】ドジャース 5ー1 ブルワーズ（日本時間15日・ミルウォーキー）

ドジャースは14日（日本時間15日）、ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦で逆転勝ちし、2連勝を飾った。試合後には恒例の「Player of the Game（試合の最優秀選手）」のアンケートが行われ、圧倒的な支持率で“MVP”に選ばれたのは、言うまでもなく山本由伸投手だった。

山本は前回登板となったフィリーズとの地区シリーズ第3戦、4回0/3で6安打3失点でポストシーズン初黒星を喫した。この日は初回先頭打者に初球を被弾する立ち上がりとなり、暗雲が立ち込めたものの、杞憂に終わった。以降は立ち直ってゼロを並べ、9回111球を投げて3安打1失点1四球、7奪三振で完投勝利を挙げた。

球団公式Xは勝利後に毎回行う「Player of the Game」のアンケートを実施した。ノミネートされたのが山本、2回に同点弾を放ったテオスカー・ヘルナンデス外野手、6回に貴重なソロを放ったマックス・マンシー内野手だった。日本時間12時28分に開始され、午後4時過ぎに終了。4万1543票の最終結果は山本の圧勝だった。

支持率は実に「98.3％」。マンシーは0.9％、テオは0.7％だった。第1戦で8回1安打無失点、無四球10奪三振の快投を見せたブレイク・スネル投手も「92.6％」。過去のアンケート結果でも6割以上集めれば十分すぎる支持率なのだが、球団21年ぶりにポストシーズンでの完投が生んだインパクトは絶大だった、ということだろうか。（Full-Count編集部）