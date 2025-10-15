Stray Kids（ストレイキッズ）のHyunjin（ヒョンジン）と、事務所の後輩ガールズグループNMIXX（エンミックス）のKYUJIN（ギュジン）によるコラボダンス動画が公開され、大きな注目を集めている。

■スキズ・ヒョンジンの“お兄さん”感あふれる、NMIXX「Blue Valentine」コラボダンス！

ふたりが踊るのは、10月13日にリリースされたNMIXX初のフルアルバムのタイトル曲「Blue Valentine」。ギュジンはショート丈トップスとショートパンツにレッグウォーマーを合わせたY2Kムードのヘルシーコーデ、ヒョンジンはブラックのセットアップにチェックシャツを羽織ったカジュアルスタイルで登場した。

映像は、歌詞を口ずさむギュジンの頭に、ウサギの耳を作るようにピースサインをして微笑むヒョンジンの姿からスタート。ハートのジェスチャーや首を傾げるかわいらしい振り付けを、息ぴったりのコンビネーションで披露している。

ヒョンジンらしいキレのある動きと、爽やかで“終始お兄さん感”溢れる表情が目を引く。ラストでは、グッドポーズを決めたギュジンを讃えるように手をひらひらと動かし、ピースサインで締めくくった。

なおヒョンジンはインスタライブで、実はこのダンスが思ったより難しく「20回くらい撮り直した」と笑顔で明かしていた。

SNSでは「兄妹がすぎる」「JYPのダンサー同士の共演ありがとう」「ヒョンジンのブルバレ可愛すぎる」「ヒョンジン顔ちっさ！！」「ヨジャドルにも負けないかわいさどういうこと」と絶賛のコメントが寄せられている。

■以前のコラボではStray Kids「S-Class」を披露したヒョンジン＆ギュジン

