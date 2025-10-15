¥Î¡¼¥Ù¥ë·ÐºÑ³Ø¾Þ¸¦µæ¤ÇŽ¢ÆüËÜ¿Í¤ÎµëÍ¿¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³Ž£¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡ÄÆüËÜ¤ÎÀ¸»ºÀ¤ò²¼¤²¤¿"°¤·¤Ê¸²½"
¢£Âè1¾Ï: 2025Ç¯¤Î¡Ö¥Î¡¼¥Ù¥ë·ÐºÑ³Ø¾Þ¡×¤Ï¤É¤³¤¬¥¹¥´¥¤¤Î¤«
2025Ç¯¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ë·ÐºÑ³Ø¾Þ¤Ï¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò¡ÖÁÏÂ¤¤ÈÇË²õ¤ÎÏ¢º¿¡Êcreative destruction¡Ë¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨Ä¾¤·¤¿3¿Í¤Î·ÐºÑ³Ø¼Ô¡½¡½¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥¢¥®¥è¥ó¡ÊÊ©¡Ë¡¢¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Û¡¼¥¦¥£¥Ã¥È¡Ê¥«¥Ê¥À¡Ë¡¢¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥â¥¥¤¥¢¡ÊÍö¡Ë¤Ë¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÍýÏÀ¤Î¸²¾´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢À®½Ï¼Ò²ñ¤¬ÄäÂÚ¤òÃ¦¤·¡¢ºÆ¤ÓÀ®Ä¹¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Î¡ÖÃÎ¤ÎºÆÀß·×¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
1. ¥·¥å¥ó¥Ú¡¼¥¿¡¼¤ÎÍ½¸À¤ò¿ô³Ø¤ÇºÆµ¯Æ°¤·¤¿ÍýÏÀ
¥¢¥®¥è¥ó¡á¥Û¡¼¥¦¥£¥Ã¥ÈÍýÏÀ¤Î¸»Î®¤Ï¡¢20À¤µª½éÆ¬¤Î·ÐºÑ³Ø¼Ô¥è¡¼¥¼¥Õ¡¦¥·¥å¥ó¥Ú¡¼¥¿¡¼¤ÎÆ¶»¡¤Ë¤¢¤ë¡£¥·¥å¥ó¥Ú¡¼¥¿¡¼¤Ï¡Ö»ñËÜ¼çµÁ¤ÎËÜ¼Á¤ÏÁÏÂ¤ÅªÇË²õ¤Ë¤¢¤ë¡×¤È³åÇË¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢»ñËÜ¼çµÁ¤È¤Ï¡¢°ÂÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Àä¤¨¤¶¤ëÊÑ²½¤ÈÆþ¤ìÂØ¤¨¤ÎÏ¢º¿¤òËÜ¼Á¤È¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¥·¥å¥ó¥Ú¡¼¥¿¡¼¤ÎÍýÏÀ¤ÏÄ¾´¶Åª¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Â¾Ú¡¦À¯ºöÀß·×¤Ë¤Ï»È¤¤¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡Ö¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬µìµ»½Ñ¤ò¶îÃà¤¹¤ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥º¥à¡×¤ò¡¢ÄêÎÌÅª¡¦À¯ºöÅª¤ËÁàºî²ÄÇ½¤Ê·Á¤ËËÝÌõ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥¢¥®¥è¥ó¤È¥Û¡¼¥¦¥£¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¡£
Æó¿Í¤Ï1992Ç¯¤ÎÏÀÊ¸¡ÖA Model of Growth through Creative Destruction¡×¡ÊEconometrica, 60(2) ·ÇºÜ¡Ë¤Ç¡¢»ñËÜ¼çµÁ¤ÎÆ°ÂÖ¤ò¿ô¼°¤ÇÉÁ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î³Ë¿´¤Ï¼¡¤Î¼°¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤³¤Ç¡¢
¡¦¦Ë¡Ê¥é¡¼¥à¥À¡Ë¡á³×¿·ÉÑÅÙ¡§¤É¤ì¤À¤±ÉÑÈË¤Ë¿·¤·¤¤µ»½Ñ¡¦´ë¶È¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤«
¡¦¦Ã¡Ê¥¬¥ó¥Þ¡Ë¡á²þÎÉÉý¡§°ì²ó¤Î³×¿·¤Ç¤É¤ì¤À¤±À¸»ºÀ¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤«
¤³¤Î¼°¤Ï¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò¡Öµ»½Ñ³×¿·¤Î¿ô¤È¼Á¤Î³Ý¤±»»¡×¤È¤·¤ÆÄêµÁ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢À®Ä¹¤È¤Ï¡¢ÁÏÂ¤¡Êinnovation¡Ë¤¬ÇË²õ¡ÊÅñÂÁ¡Ë¤òÀ¸¤ß¡¢ÅñÂÁ¤¬¤Þ¤¿¼¡¤ÎÁÏÂ¤¤ò¸Æ¤Ö¡ÖÆ°Åª¶Ñ¹Õ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥®¥è¥ó¤é¤Ï¡Ö·ÐºÑÀ®Ä¹¤Ï³°À¸Åª¡ÊÅ·¤«¤é¹ß¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ¤Î¹½Â¤¤ÈÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆâÂ¦¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¡×¤³¤È¤òÌÀ¼¨¤·¤¿¡£¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢¹ñ²È¤Ï¡ÈÀ®Ä¹¤ÎÀß·×¼Ô¡É¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤¤¤¦³×Ì¿ÅªÈ¯ÁÛ¤Ç¤¢¤ë¡£
2. ¥â¥Ç¥ë¤Î¹ü³Ê¡§ÁÏÂ¤¡¦ÇË²õ¡¦À®Ä¹¡¦À©ÅÙ¤Î4ÃÊ³¬¹½Â¤
¥¢¥®¥è¥ó¡á¥Û¡¼¥¦¥£¥Ã¥È¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢·ÐºÑ¤ò¼¡¤Î4ÃÊ³¬¤ÇÀâÌÀ¤¹¤ë¡Ê¿ÞÉ½1¡Ë¡£
¤³¤Î4ÃÊ³¬¤¬½Û´Ä¤·Â³¤±¤ë¤È¤¡¢·ÐºÑ¤ÏÄäÂÚ¤»¤º¿Ê²½¤¹¤ë¡£
µÕ¤Ë¤¤¤º¤ì¤«¤Î»õ¼Ö¤¬»ß¤Þ¤ë¤È¡¢À®Ä¹¤â»ß¤Þ¤ë¡£ÆüËÜ¤ÎÄ¹´üÄäÂÚ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢ÁÏÂ¤¤Î¾¯¤Ê¤µ¡¢ÇË²õ¤ÎÃÙ¤ì¡¢À®Ä¹¤ÎÀõ¤µ¡¢À©ÅÙ¤Î¹ÅÄ¾¤È¤¤¤¦4¤Ä¤Î»õ¼Ö¤¬Æ±»þ¤ËËàÌ×¤·¤Æ¤¤¤ë·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡Öµ»½Ñ¤¬¤¢¤ì¤ÐÀ®Ä¹¤¹¤ë¡×»þÂå¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿
3. ÍýÏÀ¤ò¸½¼Â¤¬¾ÚÌÀ¤·¤¿¡½¡½ÊÆ¹ñ¡¦´Ú¹ñ¡¦¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î»öÎã
¥¢¥®¥è¥ó¡á¥Û¡¼¥¦¥£¥Ã¥ÈÍýÏÀ¤Î²ÁÃÍ¤Ï¡¢Ãê¾ÝÍýÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼Â¾Ú¤ÈÀ©ÅÙÀß·×¤ËÂÑ¤¨¤¦¤ë¡ÖÀß·×ÍýÏÀ¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ò¼¨¤¹¤Î¤¬¡¢»°¤Ä¤Î¹ñ¤Î»öÎã¤À¡£
¥¢¥®¥è¥ó¤é¤Î¼Â¾Ú¸¦µæ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÏÆÃµö·ï¿ô¤ÎÁý²Ã¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·µ¬´ë¶ÈÀßÎ©Î¨¤Èµì´ë¶ÈÂà½ÐÎ¨¤ÎÁÐÊý¤¬¾å¾º¤·¤¿¡£ÆÃµö¡áÃÎ¼±¤ÎÎßÀÑ¤¬¡¢ÁÏÂ¤¡Êentry¡Ë¤ÈÇË²õ¡Êexit¡Ë¤òÆ±»þ¤Ë³èÀ²½¤µ¤»¡¢À¸»ºÀÀ®Ä¹¡ÊTFP¡Ë¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤³¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁÏÂ¤¤ÈÇË²õ¤¬ÂÐÎ©¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶¦¿Ê²½¤¹¤ë´Ø·¸¤À¤È¤¤¤¦¿¿¼Â¤À¡£
¡Ê2¡Ë´Ú¹ñ¡§´íµ¡¤¬À©ÅÙ¤òÇË²õ¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹¤òÀ¸¤ó¤À
1997Ç¯¤Î¥¢¥¸¥¢ÄÌ²ß´íµ¡¤Ï¡¢´Ú¹ñ·ÐºÑ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÀ©ÅÙÅªÇË²õ¡×¤À¤Ã¤¿¡£IMF¤Î»Ù±ç¾ò·ï¤È¤·¤ÆºâÈ¶¹½Â¤¤ÎÆÈÀê¤¬À§Àµ¤µ¤ì¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¿·¤·¤¤´ë¶È¤Î»²Æþ¤¬µÞÁý¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê³×¿·ÉÑÅÙ¦Ë¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢À¸»ºÀÀ®Ä¹Î¨¤¬ºÆ¤Ó¥×¥é¥¹¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£À©ÅÙ¤ÎÇË²õ¤¬¡¢·ÐºÑ¤ÎÁÏÂ¤¤òÆ³¤¤¤¿Åµ·¿Îã¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê3¡Ë¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡§ÇË²õ¤ÎÄË¤ß¤òµÛ¼ý¤¹¤ëÀ©ÅÙÀß·×
¥¢¥®¥è¥ó¤¬ºÇ¤â¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¸ÛÍÑ¤È¼Ò²ñÊÝ¾ã¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÀ©ÅÙ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Õ¥ì¥¥·¥¥å¥ê¥Æ¥£¡ÒFlexicurity¡áflexibility¡Ê½ÀÆðÀ¡Ë¡Üsecurity¡Ê°ÂÁ´¡Ë¡Ó¡×À©ÅÙ¤À¡£²ò¸Û¥ë¡¼¥ë¤ÎÌÀ³Î²½¡Ê½ÀÆðÀ¡Ë¡Ü½êÆÀÊä½þ¡Ê°ÂÁ´ÌÖ¡Ë¡ÜºÆ¶µ°é¡ÊºÆÄ©Àï¡Ë¤È¤¤¤¦»°°Ì°ìÂÎ¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢ÇË²õ¤ò»ß¤á¤º¤Ë¼Ò²ñ¤ò°ÂÄê²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥®¥è¥ó¤Ï¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¡¢¤Þ¤µ¤Ë¼«¤é¤ÎÍýÏÀ¤Î¡Ö¼Ò²ñ¼ÂÁõÈÇ¡×¤È¸Æ¤Ö¡£
4. ¹ñ²È¤Ï¡ÖÅê»ñ²È·óÊÝ¸±¼Ô¡×¤È¤·¤ÆÁÏÂ¤ÅªÇË²õ¤ò»Ù¤¨¤ë
¥¢¥®¥è¥óÍýÏÀ¤ÎºÇ¤â¸½ÂåÅª¤Ê°ÕµÁ¤Ï¡¢¹ñ²È¤ÎÌò³ä¤ÎºÆÄêµÁ¤Ë¤¢¤ë¡£Èà¤Ï¡Ö¹ñ²È¤Ï¡ÈÅê»ñ²È¡ÊInvestor¡Ë·óÊÝ¸±¼Ô¡ÊInsurer¡Ë¡É¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤¹¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹ñ²È¤ÏÁÏÂ¤¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¤Ë¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤ê¡ÊÅê»ñ²È¤È¤·¤Æ¡Ë¡¢ÇË²õ¤ÎÄË¤ß¤ò¼Ò²ñÊÝ¾ã¤ÇµÛ¼ý¤¹¤ë¡ÊÊÝ¸±¼Ô¤È¤·¤Æ¡ËÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÈTo reconcile flexibility with security is the key to a dynamic yet cohesive society.¡É
¡Ê½ÀÆðÀ¤È°Â¿´¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ç°ìÂÎÅª¤Ê¼Ò²ñ¤Î¸°¤Ç¤¢¤ë¡Ë
¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¥¢¥®¥è¥ó¤é¤ÎÃø½ñ¡ØThe Power of Creative Destruction: Economic Upheaval and the Wealth of Nations¡Ù¡ÊHarvard University Press, 2021¡Ë¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥®¥è¥óÍýÏÀ¤ÎÎÑÍýÅªÂ¦ÌÌ¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ÐºÑÀ®Ä¹¤È¤ÏÃ±¤ËÀ¸»ºÀ¤Î¾å¾º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÑ²½¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¬¤é¹¬Ê¡¤ò¼é¤ë¼Ò²ñ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
5. ÍýÏÀ¤ÎËÜ¼Á¡§À®Ä¹¤Ï¼«Æ°Åª¤Ë¤ÏÂ³¤«¤Ê¤¤
¥¢¥®¥è¥ó¡á¥Û¡¼¥¦¥£¥Ã¥È¤ÎºÇÂç¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢¡ÖÀ®Ä¹¤Ï¼«Æ°Åª¤Ë¤ÏÂ³¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÎäÅ°¤Ê»ö¼Â¤À¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆüËÜ¤Î¤è¤¦¤Ë¡Öµ»½Ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¼«Á³¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦»þÂå¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤¤¤ÞÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÁÏÂ¤¡¦ÇË²õ¡¦À®Ä¹¡¦À©ÅÙ¤Î4ÃÊ³¬¤ò¡ÈÀß·×²ÄÇ½¤ÊÏ¢º¿¡É¤È¤·¤Æ±¿ÍÑ¤¹¤ëÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ¤¬ÄÂ¶â¾å¾º¤ò»ýÂ³¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤¹¤Ù¤¤³¤È¤â¡¢¤³¤ÎÏ¢º¿¤ò¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ËºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
6. ÁÏÂ¤ÅªÇË²õ¤Ï¡Ö¿Ê²½¤ÎÎÑÍý¡×¤Ç¤¢¤ë
¥¢¥®¥è¥ó¡á¥Û¡¼¥¦¥£¥Ã¥ÈÍýÏÀ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë·ÐºÑ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¿Ê²½¤ò¶²¤ì¤º¡¢ÄË¤ß¤òÀß·×¤¹¤ë¼Ò²ñÅ¯³Ø¡×¤Ç¤¢¤ë¡£ÁÏÂ¤¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð³èÎÏ¤¬¼º¤ï¤ì¡¢ÇË²õ¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÁÏÂ¤¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡£À®Ä¹¤Ï¤³¤ÎÆó¤Ä¤Î¶ÛÄ¥¤ÎÃæ¤«¤é¤·¤«Î©¤Á¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡£ÁÏÂ¤ÅªÇË²õ¤È¤Ï¡¢²õ¤¹¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÆ¤ÓÀ¸¤Ä¾¤¹ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î»×ÁÛ¤³¤½¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¡¦¹âÎð²½¡¦Ä¹´üÄäÂÚ¤È¤¤¤¦»°½Å¶ì¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÆüËÜ¤ËÉ¬Í×¤Ê¡È¸½Âå¤ÎÀ¸Â¸ÀïÎ¬¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢¼¡¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÍýÏÀ¤òÆüËÜ¤ÎÄÂ¶â¾å¾ºÀïÎ¬¤Ø¤È¶ñÂÎÅª¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¢£Âè2¾Ï: ÆüËÜ¤ÎÄÂ¶â¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤ËÜÅö¤ÎÍýÍ³
¤¤¤Þ¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¤âº¬¸»Åª¤ÊÌä¤¤¤Ï¤³¤¦¤À¡£
¤Ê¤¼ÄÂ¶â¤Ï¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÊª²Á¾å¾º¤ò¾å²ó¤ë¡Ö¹½Â¤Åª¤ÊÄÂ¶â¾å¾º¡×¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¤½¤ÎÅú¤¨¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ë·ÐºÑ³Ø¾Þ¤ò¼õ¤±¤¿¥¢¥®¥è¥ó¡á¥Û¡¼¥¦¥£¥Ã¥È¤Î¡ÖÁÏÂ¤ÅªÇË²õ¡×ÍýÏÀ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÍýÏÀ¤Ï¡¢ÄÂ¶â¾å¾º¤ò¡ÖÀ¯ºö¤ä´ë¶ÈÅØÎÏ¤ÎÉû»ºÊª¡×¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ»½Ñ³×¿·¤È¼Ò²ñÀ©ÅÙ¤Î¡ÈÀß·×¤µ¤ì¤¿Ï¢º¿¡É¤Îµ¢·ë¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
1. ÄÂ¶â¾å¾º¤Î¡È¿ô¼°¡É¤Ç¹Í¤¨¤ë
¥¢¥®¥è¥ó¡á¥Û¡¼¥¦¥£¥Ã¥ÈÍýÏÀ¤ÎÃæ³ËÊýÄø¼°¤Ï¤³¤¦¤À¡£
¤³¤³¤Ç¡¢¦Ë¡Ê³×¿·ÉÑÅÙ¡Ë¤Ï¿·¤·¤¤µ»½Ñ¡¦´ë¶È¤¬¤É¤ì¤À¤±À¸¤Þ¤ì¤ë¤«¡¢¦Ã¡Ê²þÎÉÉý¡Ë¤Ï¤½¤Î³×¿·¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÀ¸»ºÀ¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¤«¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢À®Ä¹¤È¤ÏÁÏÂ¤¡Êinnovation¡Ë¤ÎÉÑÅÙ¤È¼Á¤Î³Ý¤±»»¤Ç·è¤Þ¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÄÂ¶â¾å¾º¤Î¼Â¼ÁÅª¤Ê¹½Â¤¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀ°Íý¤Ç¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆó¤Ä¤Î¼°¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢ÄÂ¶â¾å¾º¤È¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÆÉ¤ßÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¦¦Ë¤ò¾å¤²¤ë¡Ê¿·ÄÄÂå¼Õ¤ò¹â¤á¤ë¡Ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸»ºÀ¤È¶¥ÁèÎÏ¤¬¸þ¾å¤·¡¢
¡¦¦Ã¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¡Êµ»½Ñ¤È¿Íºà¤ò¿¼¤á¤ë¡Ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢
¡¦Å¬ÅÙ¤Ê¶¥Áè¤ÈÍø±×Ê¬ÇÛÀ©ÅÙ¤Ç¡¢À®²Ì¤¬ÄÂ¶â¤ØÇÈµÚ¤¹¤ë¡£
¤³¤ÎÏ¢º¿¤ò¡Ö¹ñ²È¤È´ë¶È¤ÎÀß·×¸¶Íý¡×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤³¤½¡¢¡ÈÁÏÂ¤ÅªÇË²õ¤Ë¤è¤ëÄÂ¶â¾å¾º¥¨¥ó¥¸¥ó¡É¤ÎËÜ¼Á¤Ç¤¢¤ë¡£
2. ÆüËÜ¤ÎÌäÂê¡§ÄÂ¶â¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ÁÏÂ¤¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤«¤é
ÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎÄÂ¶âÄäÂÚ¤ò¡ÖÊ¬ÇÛÌäÂê¡×¤È¤·¤ÆÏÀ¤¸¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥®¥è¥óÍýÏÀ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢¿¿¤Î¸¶°ø¤ÏÀ¸»ºÀ¤È¿·ÄÄÂå¼Õ¤ÎÄäÂÚ¤Ë¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Îµ¯¶ÈÎ¨¤ÏOECDÊ¿¶Ñ¤ÎÈ¾Ê¬°Ê²¼¡¢ÅÝ»ºÎ¨¤âÄã¤¯¡¢´ë¶È¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤Ï30Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡Ö°ÂÄê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÆ°¤«¤Ê¤¤¹½Â¤¡×¤Ç¤¢¤ë¡£·ÐºÑ¤ÏÀ¸¤Êª¤À¡£ÁÏÂ¤¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¿·¤·¤¤»º¶È¤â¸ÛÍÑ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤º¡¢ÇË²õ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð»ñ¸»¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Ï«Æ¯¤ä»ñËÜ¤ÎÅê²¼ÎÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ»½Ñ¤ä»ÅÁÈ¤ß¤Î³×¿·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸»ºÀ¤ò¤É¤ì¤À¤±¸þ¾å¤Ç¤¤¿¤«¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ëÁ´Í×ÁÇÀ¸»ºÀ¡ÊTotal Factor Productivity¡¢TFP¡Ë¤Ï¾å¤¬¤é¤º¡¢ÄÂ¶â¾å¾º¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤ÎÄÂ¶âÄäÂÚ¤È¤Ï¡¢¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡ÖÁÏÂ¤¤µ¤ì¤º¡¢ÇË²õ¤µ¤ì¤º¡¢¤è¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤·ÐºÑ¡×¤Ê¤Î¤À¡£
¢£ÅÝ»º¤äÅ±Âà¤Ï¡Ö·ÐºÑ¤ÎºÆÀ¸¥×¥í¥»¥¹¡×¤Ç¤¢¤ë
3. ¦Ë¤ò¾å¤²¤ë¡½¡½¡ÖÄ©Àï¤ÎÁíÎÌ¡×¤¬ÄÂ¶â¤òÆ°¤«¤¹
¥¢¥®¥è¥óÍýÏÀ¤¬¶µ¤¨¤ëÂè°ì¤Î¸¶Â§¤Ï¡¢¡ÖÄÂ¶â¤ò¾å¤²¤¿¤±¤ì¤ÐÄ©Àï¤Î¿ô¤òÁý¤ä¤»¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¦Ë¡Ê³×¿·ÉÑÅÙ¡Ë¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢¿·µ»½Ñ¡¦¿·´ë¶È¡¦¿·¿¦¼ï¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢·ÐºÑÁ´ÂÎ¤Î¡ÖÄ©ÀïÌ©ÅÙ¡×¤¬¾å¾º¤¹¤ë¡£
¢§¹ñ²È¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï
¡¦µ¬À©¥µ¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¾ïÀß²½¡§AI¡¢°åÎÅ¡¢·úÀß¡¢¶âÍ»¤Ê¤É¡¢Ä©Àï¤òµöÍÆ¤¹¤ë¼Ò²ñ¼Â¸³¤Î¹±¾ï²½¡£
¡¦µ¯¶È¥³¥¹¥È¤ÎÄã¸º¡§Ë¡¿ÍÀßÎ©¤äÅÐµ¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢µ¯¶È¤ò¡Ö¾ï¼±¡×¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¦Âç³ØÈ¯¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤Î»ö¶È²½»Ù±ç¡§¸¦µæÀ®²Ì¤ò¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ØÀÜÂ³¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ÎÀ°È÷¡£
¢§´ë¶È¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï
¡¦ÆâÉôµ¯¶ÈÀ©ÅÙ¤ÎºÆÀß·×¡§Amazon¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¼ÒÆâ¤Î²ÝÂê²ò·è¤ò³°ÉôÄó¶¡¡×¤ËÅ¾²½¤¹¤ë¼«¸ÊÇË²õÊ¸²½¤ò°é¤Æ¤ë¡£
¡¦¾®¥Á¡¼¥à¡¦A/B¼Â¸³Ê¸²½¡§³×¿·ÉÑÅÙ¤ò¹½Â¤Åª¤ËºÇÂç²½¤¹¤ëÁÈ¿¥¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¦Ë¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢¿·¤·¤¤»º¶È¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¿·¤·¤¤Ï«Æ¯¼ûÍ×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Ï«Æ¯»Ô¾ì¤¬¡Ö¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍÂ¦¡×¤ËÆ°¤¡¢ÄÂ¶â¤¬Äì¾å¤²¤µ¤ì¤ë¡£
4. ÇË²õ¤òÀµ¾ï²½¤¹¤ë¡½¡½¡Ö½ª¤ï¤ê¤òÀß·×¤¹¤ë¹ñ¡×¤Ø
ÁÏÂ¤¤¬¿Ê¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÇË²õ¤¬À©ÅÙÅª¤Ëµö¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÄ¹¤¯¡¢ÅÝ»º¤ò¡ÖÃÑ¡×¤È¤·¡¢Å±Âà¤ò¡Ö¼ºÇÔ¡×¤È¸«¤Ê¤¹Ê¸²½¤¬º¬¶¯¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥®¥è¥óÍýÏÀ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇË²õ¤ÏÁÏÂ¤¤ÎÁ°Äó¤Ç¤¢¤ê¡¢·ÐºÑ¤ÎºÆÀ¸¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¢§À¯ºöÅª²ÝÂê
¡¦ÅÝ»º¡¢ºÆÄ©ÀïÀ©ÅÙ¤Î¿×Â®²½¡§ÇË»º¤òºÆµ¯¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ØÊÑ¤¨¤ë¡£
¡¦·Ð±Ä¼ÔÊÝ¾Ú¤ÎÅ±ÇÑ¡§Ä©Àï¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÀ©ÅÙÅª¤Ë·Ú¸º¡£
¡¦Êä½õ¶â¤Î¥µ¥ó¥»¥Ã¥È²½¡§ÄãÀ¸»ºÀ»º¶È¤Ø¤Î»Ù±ç¤òÃÊ³¬Åª¤Ë½Ì¾®¤·¡¢¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°Åê»ñ¤ØÅ¾´¹¡£
ÇË²õ¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÁÏÂ¤¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤ËÅù¤·¤¤¡£¡Ö½ª¤ï¤ê¡×¤òÀß·×¤Ç¤¤ë¹ñ¤À¤±¤¬¡¢¡Ö»Ï¤Þ¤ê¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¡£
5. ¦Ã¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¡½¡½¡Ö³Ø¤Ó¤Èµ»½Ñ¡×¤ÇÄÂ¶â¤Î¿¼¤µ¤ò¤Ä¤¯¤ë
¼¡¤Î¸°¤Ï¦Ã¡Ê²þÎÉÉý¡Ë¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á1²ó¤Î³×¿·¤Î¿¼¤µ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢µ»½ÑÅê»ñ¤È¿ÍºàÅê»ñ¤ò¡ÖÆó¼´°ìÂÎ¡×¤Ç¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£
¢§µ»½Ñ¤Î¿¼²½
¡¦AI¡¢È¾Æ³ÂÎ¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¡¢°åÎÅDX¤Ê¤É¤Ø¤Î½¸ÃæÅê»ñ¡§¹ñ²ÈR&D»Ù±ç¤ÈÌ±´ÖÀÇÀ©Í¥¶ø¤ò°ìÂÎ²½¡£
¡¦Compute & Data Commons¡Ê¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥È¡õ¥Ç¡¼¥¿¡¦¥³¥â¥ó¥º¡¢¶¦Í¸¦µæ´ðÈ×¡Ë¤ÎÀ°È÷¡§AI¡¦²Ê³Ø¡¦À½Â¤¤Ê¤É¤Î¶¦ÄÌ·×»»»ñ¸»¤ò³«Êü¡£
¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤ÎºÎÍÑÂ¦¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡§¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦¼«Æ°²½Æ³Æþ»Ù±ç¤Ç¡¢ÃÏÊý¤Ç¤âÀ¸»ºÀ¤ò¹â¤á¤ë¡£
¢§¿Íºà¤Î¿¼²½
¡¦J-CPF¡ÊJapan - Compte Personnel de Formation¡¢¸Ä¿Í¶µ°é¸ýºÂÀ©ÅÙ¡Ë¤ÎÁ´¹ñÆ³Æþ¡§Á´¹ñÌ±¤Ë³Ø¤ÓÄ¾¤·»Ä¹â¤òÉÕÍ¿¤·¡¢³Ø¤Ó¤ò¡Ö¸¢Íø¡×¤Ë¡£
¡¦¥Þ¥¤¥¯¥í»ñ³ÊÀ©ÅÙ¡§Ã»´ü´Ö¤Çµ»Ç½¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¿¦Ç½Î®ÄÌ¤òÂ¥¿Ê¡£
¡¦´ë¶È¤Î¡Ö³Ø½¬KPI¡×Æ³Æþ¡§³Ø½¬»þ´Ö¡¦ºÆ¶µ°é¼õ¹ÖÎ¨¤ò·Ð±Ä»ØÉ¸¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¡£
¦Ã¤ò³ÈÂç¤¹¤ì¤Ð¡¢ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢ÄÂ¶â¤¬Êª²Á¾å¾º¤òÄ¶¤¨¤Æ»ýÂ³Åª¤Ë¿¤Ó¤ë¡£¤³¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢³Ø¤Ó¤ò¥³¥¹¥È¤«¤éÅê»ñ¤Ø¤ÈÄêµÁ¤·Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡Ö¸ÛÍÑ¤ò¼é¤ë¡×¤«¤é¡Ö¿Í¤ò¼é¤ë¡×¼Ò²ñ¤Ø
6. À©ÅÙ¤Ç»Ù¤¨¤ë¡½¡½¡ÖÇË²õ¤ÎÄË¤ß¡×¤ò¹¬Ê¡¤ËÊÑ¤¨¤ë
¥¢¥®¥è¥óÍýÏÀ¤Ï¡¢ÇË²õ¤ÎÄË¤ß¤òµÛ¼ý¤¹¤ëÀ©ÅÙÀß·×¤Ê¤·¤ËÁÏÂ¤¤ÏÂ³¤«¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¸À¤¹¤ë¡£¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¡Ö¥Õ¥ì¥¥·¥¥å¥ê¥Æ¥£¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ®¸ùÎã¤À¡£²ò¸Û¤Î¼«Í³¡¢ºÆ¶µ°é¤ÎµÁÌ³²½¡¢½êÆÀÊä½þ¤Î»°°Ì°ìÂÎ¹½Â¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÇË²õ¤ò»ß¤á¤º¤Ë¼Ò²ñ¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤¿¡£¹ñ²È¤Ï¡ÖÅê»ñ²È¡×¤È¤·¤ÆR&D¡¦¶µ°é¤ò»Ù¤¨¡¢¡ÖÊÝ¸±¼Ô¡×¤È¤·¤ÆÇË²õ¤ÎÄË¤ß¤òµÛ¼ý¤¹¤ë¡£¤³¤ÎInvestor¡ÜInsurer¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢ÁÏÂ¤ÅªÇË²õ¤ò»ýÂ³²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¼Ò²ñÅªÁõÃÖ¤Ç¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ¤â¡Ö¸ÛÍÑ¤ò¼é¤ë¡×¤«¤é¡Ö¿Í¤ò¼é¤ë¡×¼Ò²ñ¤Ø¥·¥Õ¥È¤¹¤Ù¤¤À¡£ºÆ¶µ°é¤È½êÆÀÊÝ¾ã¤ò¥»¥Ã¥È¤ÇÀ©ÅÙ²½¤·¡¢Ä©Àï¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤¹ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÁÏÂ¤¤ÎÅÚÂæ¤Ë¤Ê¤ë¡£
7. Åý¹çÀß·×¡½¡½¡ÖÁÏÂ¤¡¦ÇË²õ¡¦À®Ä¹¡¦À©ÅÙ¡×¤Î»Í°Ì°ìÂÎ¹½Â¤¤Ø
¥¢¥®¥è¥ó¡á¥Û¡¼¥¦¥£¥Ã¥ÈÍýÏÀ¤òÆüËÜ¤ÎÄÂ¶â¾å¾º¹½Â¤¤ËËÝÌõ¤¹¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¹ñ²ÈOS¡×¤¬ÉÁ¤±¤ë¡Ê¿ÞÉ½2¡Ë¡£
¤³¤Î»Í¤Ä¤òÏ¢Â³Åª¤Ë½Û´Ä¤µ¤»¤ë¹ñ²ÈÀß·×¤³¤½¡¢Êª²Á¾å¾º¤ò¾å²ó¤ëÄÂ¶â¾å¾º¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡ÖÁÏÂ¤ÅªÇË²õ·ÐºÑ¡×¤Î³Ë¿´¤Ç¤¢¤ë¡£
8. ÄÂ¶â¤ò¡È¾å¤²¤ë¡É¤«¤é¡ÈÁÏ¤ë¡É¤Ø
ÆüËÜ¤¬¤¤¤ÞÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÄÂ¶â¤ò¾å¤²¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÄÂ¶â¤òÁÏ¤ë¡×¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤À¡£ÁÏÂ¤¤ÎÁíÎÌ¤òÁý¤ä¤·¡¢ÇË²õ¤òÀß·×¤·¡¢³Ø¤Ó¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÄË¤ß¤òÊñÀÝ¤¹¤ë¡£¤³¤Î¹½Â¤¤ò²ó¤·Â³¤±¤ë¸Â¤ê¡¢ÄÂ¶â¤Ï¼«¤º¤È¾å¤¬¤ë¡£
ÁÏÂ¤ÅªÇË²õ¤È¤Ï¡¢À®Ä¹¤ÎÎÑÍý¤Ç¤¢¤ê¡¢¹¬Ê¡¤ÎÀß·×¤Ç¤¢¤ë¡£
ÄÂ¶â¾å¾º¤ò¹½Â¤¤È¤·¤Æ¼Â¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÁÏÂ¤¡Ê¦Ë¡Ë¤òÁý¤ä¤·¡¢²þÎÉ¡Ê¦Ã¡Ë¤ò¿¼¤á¡¢À©ÅÙ¤ÇÄË¤ß¤òµÛ¼ý¤¹¤ë¼Ò²ñ¤ÎÃÎ·Ã¤¬É¬Í×¤À¡£
¤½¤ì¤¬¡¢¥¢¥®¥è¥ó¡á¥Û¡¼¥¦¥£¥Ã¥ÈÍýÏÀ¤¬ÆüËÜ¤Ë»Ä¤·¤¿¡È¸½Âå»ñËÜ¼çµÁ¤ÎºÆµ¯Æ°¥³¡¼¥É¡É¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£Âè3¾Ï: ÆüËÜºÆÀ¸¤Î¡Ö4¤Ä¤Î¥×¥í¥»¥¹¡×¤È¤Ï
¥¢¥®¥è¥ó¡á¥Û¡¼¥¦¥£¥Ã¥È¤Î¡ÖÁÏÂ¤ÅªÇË²õ¡×ÍýÏÀ¤Ï¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤òÃ±¤Ê¤ë¡È·ë²Ì¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç²ó¤¹4¤Ä¤Î¥×¥í¥»¥¹¤È¤·¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢
¤³¤Î½Û´Ä¤¬ÂÚ¤ê¤Ê¤¯²ó¤ë¼Ò²ñ¤³¤½¤¬¡¢ÊÑ²½¤ò¶²¤ì¤º¡¢ÊÑ²½¤ò¹¬Ê¡¤ØÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¤¤ÞÆüËÜ¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î½Û´Ä¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤À¡£ÁÏÂ¤¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢ÇË²õ¤ÏÃÙ¤¯¡¢À®Ä¹¤ÏÀõ¤¯¡¢À©ÅÙ¤Ï¹Å¤¤¡£¥¢¥®¥è¥óÍýÏÀ¤òÆüËÜºÆÀ¸¤ÎÀß·×¿Þ¤È¤·¤ÆÆÉ¤ß²ò¤¯¤Ê¤é¤Ð¡¢¤³¤Î4¤Ä¤Î»õ¼Ö¤òºÆ¤Ó¤«¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¡ÖÊª²Á¾å¾º¤ò¾å²ó¤ëÄÂ¶â¾å¾º¡×¤Ø¤ÎÍ£°ì¤ÎÆ»¤Ç¤¢¤ë¡£
1. ÁÏÂ¤¡ÊInnovation¡Ë¡½¡½¿·¤·¤¤Ä©Àï¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹
¥¢¥®¥è¥óÍýÏÀ¤ÎÂè°ì¤Î»õ¼Ö¤Ï¡ÖÁÏÂ¤¡×¤Ç¤¢¤ë¡£ÁÏÂ¤¤È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÈ¯ÌÀ¤ä¿·À½ÉÊ¤Î³«È¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤¬¼«¤é¤Ë¿·¤·¤¤Ìä¤¤¤òÅê¤²¤«¤±¡¢Ä©Àï¤ÎÁíÎÌ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¦Ë¡Ê³×¿·ÉÑÅÙ¡Ë¤ò¹â¤á¤ë¹ñ²ÈÀïÎ¬
ÆüËÜ¤Î¡È´ë¶È¿·ÄÄÂå¼ÕÎ¨¡É¡Ê³«¶ÈÎ¨¡ÜÇÑ¶ÈÎ¨¡Ë¤Ï10¡óÌ¤Ëþ¡£ÊÆ¹ñ¤äËÌ²¤¤ËÈæ¤Ù¤ÆÈ¾Ê¬¤·¤«¤Ê¤¤¡£¡Ö°ÂÄê¡×¤¬¡ÖÂÆÀ¡×¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢Ä©Àï¤¬À©ÅÙ¤ËÁË¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¦Ë¤ò¹â¤á¤ë¡½¡½¤¹¤Ê¤ï¤Á¡ÈÄ©Àï¤Î¸ÆµÛ¡É¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤ÎÀ¯ºö¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¦µ¬À©¥µ¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¾ïÀß²½¡§AI¡¢°åÎÅ¡¢·úÀß¡¢¶âÍ»¤Ê¤É¿·Ê¬Ìî¤Î¼Ò²ñ¼Â¸³¤òË¡Åª¤ËÊÝ¾Ú¡£
¡¦µ¯¶È¥³¥¹¥È¤Î°ú¤²¼¤²¡§ÅÐµ¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¡¢ÀÇÌ³¤ò°ì¸µ²½¤·¡¢µ¯¶È¤òÆü¾ï²½¤¹¤ë¡£
¡¦Âç³ØÈ¯¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼»Ù±ç¡§¸¦µæÀ®²Ì¤Î¡Ö¼Ò²ñ¼ÂÁõ¡×¤Þ¤Ç¤ò¹ñ²ÈÀïÎ¬¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¡£
¡¦¸ø¶¦¥Ç¡¼¥¿¤Î³«Êü¡§AI¡¦°åÎÅ¡¦¸òÄÌ¤Ê¤É¤Î¶¦ÄÌ¥Ç¡¼¥¿¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤·¡¢Ì±´ÖÁÏÂ¤¤òÍ¶È¯¡£
ÁÏÂ¤¤È¤ÏÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤À¡£Ä©Àï¤¬Îã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ¤Î¥ë¡¼¥ë¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¤È¤¡¢¦Ë¡Ê³×¿·ÉÑÅÙ¡Ë¤Ï¼«¤º¤È¹â¤Þ¤ê¡¢ÄÂ¶â¾å¾º¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÀ¸¤à¡£
¢·Ð±Ä¤ÎÁÏÂ¤ÎÏ¡½¡½¡Ö¼«¸ÊÇË²õ¤ÎÊ¸²½¡×¤ò»ý¤Ä´ë¶È
´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÁÏÂ¤¤Ï¡ÖÁªÂò¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÉ¬¿Ü¾ò·ï¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¥¢¥Þ¥¾¥ó¤¬¼ÒÆâµ»½Ñ¤ò³°ÈÎ¤·¤ÆAWS¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÆâÉô¤Ç¤ÎÄ©Àï¤ò¡Ö»ÅÁÈ¤ß¡×¤È¤·¤ÆÀ©ÅÙ²½¤Ç¤¤ë´ë¶È¤³¤½¤¬¡¢Ì¤Íè¤òÄÏ¤à¡£ÁÏÂ¤Åª´ë¶È¤Ï¡¢¼«¤é¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò»î¤¹ÉÑÅÙ¤¬¦Ë¤ò¾å¤²¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¡ÖÁÏÂ¤ÅªÇË²õ¡×¤ò´ë¶ÈÆâÉô¤Ç´°·ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£¡Ö¥¾¥ó¥Ó´ë¶È¡×¤¬À¸»ºÀ¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤ë
2. ÇË²õ¡ÊDestruction¡Ë¡½¡½Èó¸úÎ¨¤òÅñÂÁ¤·¡¢»ñ¸»¤òÆ°¤«¤¹
ÁÏÂ¤¤ÈÇË²õ¤ÏÂÐÎ©¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¢¥®¥è¥óÍýÏÀ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÇË²õ¤È¤Ï¡Ö»ñ¸»¤ÎºÆÇÛÃÖ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¹¹¿·¤Î¤¿¤á¤Î¥ê¥»¥Ã¥È¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Ö½ª¤ï¤ê¤òÀß·×¤Ç¤¤ë¹ñ¡×¤Ø
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ÅÝ»º¤òÃÑ¤È¤¹¤ëÊ¸²½¤¬º¬¶¯¤¤¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Èó¸úÎ¨¤Ê´ë¶È¤¬»Ô¾ì¤ËµïºÂ¤ê¡¢¡Ö¥¾¥ó¥Ó´ë¶È¡×¤È¤·¤ÆÀ¸»ºÀ¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¡£OECD¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÂà½ÐÎ¨¤ÏÀè¿Ê¹ñºÇÄã¿å½à¤Ë¤¢¤ë¡£ÇË²õ¤òÀ©ÅÙ¤È¤·¤ÆÀµ¾ï²½¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÁÏÂ¤¤Î¶õ´Ö¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¦ÅÝ»º¡¢ºÆÄ©ÀïÀ©ÅÙ¤Î¿×Â®²½¡§ÇË»º¤ò¡È½ª¤ï¤ê¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¼¡¤Ø¤Î¥×¥í¥»¥¹¡É¤Ø¡£
¡¦·Ð±Ä¼ÔÊÝ¾Ú¤ÎÅ±ÇÑ¡§Ä©Àï¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¼Ò²ñÅª¤Ë·Ú¸º¡£
¡¦Êä½õ¶â¤Î¥µ¥ó¥»¥Ã¥È²½¡§ÄãÀ¸»ºÀ»º¶È¤Ø¤Î»Ù±ç¤ò´ü¸ÂÉÕ¤¤Ë¤·¡¢¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°Åê»ñ¤ØºÆÇÛÊ¬¡£
ÇË²õ¤È¤Ï¡¢²õ¤¹¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¶õ´Ö¤ò¶õ¤±¤ë¡×¤³¤È¤À¡£ÁÏÂ¤¤ÎÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤Î¡ÈÍ¾Çò¡É¤òÀ©ÅÙ¤¬ÍÑ°Õ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢·ÐºÑ¤Î¸ÆµÛ¤ò·è¤á¤ë¡£
¢Ï«Æ¯»Ô¾ì¤ÎÇË²õÀß·×¡½¡½¿Í¤òÆ°¤«¤¹»ÅÁÈ¤ß
ÇË²õ¤¬¿Ê¤à¤È¡¢¸ÛÍÑ¤âÊÑ²½¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤³¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¸ÛÍÑ¤ò¼é¤ë¡×¤«¤é¡Ö¿Í¤ò¼é¤ë¡×¤Ø¤È¤¤¤¦¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¥·¥Õ¥È¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¡Ö¥Õ¥ì¥¥·¥¥å¥ê¥Æ¥£À©ÅÙ¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÍýÁÛ¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦²ò¸Û¤Î¼«Í³¡ÊFlexibility¡Ë
¡¦¼ê¸ü¤¤¼º¶ÈÊä½þ¡ÊSecurity¡Ë
¡¦ºÆ¶µ°éµÁÌ³²½¡ÊActivation¡Ë
¤³¤Î»°°Ì°ìÂÎ¹½Â¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÇË²õ¤ò»ß¤á¤º¤Ë¼Ò²ñ¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤â¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò´ð¤Ë¡¢ÇË²õ¤È¹¬Ê¡¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ëÀ©ÅÙ¤òÀß·×¤¹¤Ù¤»þ¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¡£
3. À®Ä¹¡ÊGrowth¡Ë¡½¡½ À¸»ºÀ¤ò¹â¤á¡¢ÄÂ¶â¤ØÇÈµÚ¤µ¤»¤ë
ÇË²õ¤Î¼¡¤ËË¬¤ì¤ë¤Î¤¬¡ÖÀ®Ä¹¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¥¢¥®¥è¥ó¡á¥Û¡¼¥¦¥£¥Ã¥ÈÍýÏÀ¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢³×¿·¤Î¿¼¤µ¡½¡½¤¹¤Ê¤ï¤Á¦Ã¡Ê²þÎÉÉý¡Ë¤Î³ÈÂç¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡µ»½Ñ¤È¿Íºà¤Î¡ÈÆ±¼´Åê»ñ¡É
ÆüËÜ¤ÎR&DÅê»ñ³Û¤ÏÀ¤³¦¾å°Ì¤À¤¬¡¢Ï«Æ¯À¸»ºÀ¤ÏOECDÊ¿¶Ñ¤ò²¼²ó¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢µ»½Ñ¤È¿Íºà¤¬Ï¢Æ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¤À¡£¥¢¥®¥è¥óÍýÏÀ¤Î³Ë¿´¤Ï¡¢µ»½Ñ¡ÊTechnology¡Ë¤È¿Íºà¡ÊHuman Capital¡Ë¤òÆ±»þ¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¡ÖÆó¼´°ìÂÎ¥â¥Ç¥ë¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¦AI¡¢È¾Æ³ÂÎ¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¡¢°åÎÅDX¤Ê¤É¤Î½ÅÅÀÅê»ñ
¡¦J-CPF¡Ê¸Ä¿Í¶µ°é¸ýºÂ¡Ë¤ÎÁ´¹ñÆ³Æþ
¡¦¥Þ¥¤¥¯¥í»ñ³ÊÀ©ÅÙ¤ÈCompute¡õData Commons¤ÎÀ°È÷
¤³¤Î¡Öµ»½Ñ¤È³Ø¤Ó¤ÎÆ±¼´²½¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¦Ã¡Ê²þÎÉÉý¡Ë¤Ï¿¼¤Þ¤ê¡¢À¸»ºÀ¾å¾º¢ªÄÂ¶â¾å¾º¢ª¾ÃÈñ³ÈÂç¤È¤¤¤¦Àµ¤Î½Û´Ä¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¢R&D¡ßHRD·Ð±Ä¡½¡½´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹ÊýÄø¼°
´ë¶È¤âR&D¡Ê¸¦µæ³«È¯¡Ë¤ÈHRD¡Ê¿Íºà³«È¯¡Ë¤òÆ±¤¸KPI¤ÇÉ¾²Á¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡£¸¦µæ½ê¤È¿Í»öÉôÌç¤¬ÊÌ¡¹¤ËÆ°¤¯¸Â¤ê¡¢³×¿·¤ÏÁÈ¿¥¤Ëº¬¤Å¤«¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÍø±×Ï¢Æ°ÄÂ¶âÀ©ÅÙ¡×¤òÆ³Æþ¤·¡¢À¸»ºÀ¤ÎÀ®²Ì¤òÄÂ¶â¤ËÈ¿±Ç¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò°÷¤¬¼«¤é¤Î³Ø¤Ó¤È´ë¶ÈÀ®Ä¹¤òÄ¾·ë¤·¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£
£ÃÎ¼±¤Î³È»¶ ¡½¡ÖÃÏÊý¤¬À®Ä¹¤Î¼çÌò¤Ë¤Ê¤ë¡×
¦Ã¤òÁ´¹ñ¤Ë¹¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÃÎ¼±¤Î½¸Ãæ¤ò²ò¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¦ÃÏÊý¥¹¥¥ë¡¢¥Ï¥Ö¤ÎÀßÃÖ¡§ÃÏ°èÂç³Ø¡¢¹âÀì¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤ò·ë¤Ö³Ø¤Ó¤ÎµòÅÀ¡£
¡¦´ë¶È´Ö±Û¶³Ø½¬¡§¶È³¦¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤¿¥¹¥¥ë¸òÎ®¤ÎÀ©ÅÙ²½¡£
¡¦¶µ°é¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à²½¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³Ø½¬¤ò¸ø¶¦¶µ°é¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¡£
ÃÎ¼±¤¬³È»¶¤¹¤ë¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢À®Ä¹¤ÏÅÔ»Ô¤«¤éÃÏÊý¤Ø¡¢´ë¶È¤«¤é¸Ä¿Í¤Ø¤È¹¤¬¤ë¡£
¢£¡Ö¹ñ²È¤Ï¡ÈÅê»ñ²È¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÈÊÝ¸±¼Ô¡É¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
4. À©ÅÙ¡ÊInstitution¡Ë¡½¡½ÇË²õ¤ÎÄË¤ß¤òµÛ¼ý¤·¡¢ÁÏÂ¤¤ò»Ù¤¨¤ë
ÁÏÂ¤¡¦ÇË²õ¡¦À®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ëºÇ¸å¤Î»õ¼Ö¤¬¡ÖÀ©ÅÙ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£À©ÅÙ¤È¤Ï¡¢ÊÑ²½¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÑ²½¤ò°ÂÁ´¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Î¡È¼Ò²ñ¤Î¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¡¼¡É¤À¡£
¡¹ñ²È¤Ï¡ÖÅê»ñ²È·óÊÝ¸±¼Ô¡×¤Ç¤¢¤ë
¥¢¥®¥è¥ó¤Ï¸À¤¦¡£
ÁÏÂ¤¤Î¤¿¤á¤Ë¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤ëÅê»ñ²È¤Ç¤¢¤ê¡¢ÇË²õ¤ÎÄË¤ß¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ëÊÝ¸±¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢À¯ÉÜ¤¬¡ÖÄ©Àï¤Ø¤Î¸øÅªÅê»ñ¡×¤È¡ÖºÆÄ©Àï¤Î¼Ò²ñÊÝ¾ã¡×¤òÎ¾ÎØ¤Ç²ó¤¹¤Ù¤¤À¡£
¡¦¸øÅªR&D¡¢¶µ°éÅê»ñ¤Î³ÈÂç¡ÊInvestor¡Ë
¡¦ºÆ¶µ°é¡¢ºÆÄ©Àï»Ù±ç¤ÎÀ©ÅÙ²½¡ÊInsurer¡Ë
¡¦À¯ºö¤Î¥Ç¡¼¥¿Ï¢Æ°¡Ê¹ñ²È¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É²½¡Ë¡§ÄÂ¶â¡¢À¸»ºÀ¡¢¸ÛÍÑ¥Ç¡¼¥¿¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç´ÉÍý¡£
¢¼Ò²ñÅªÊñÀÝ¡½¡½¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Æ¤âºÆ¤ÓÎ©¤Æ¤ë¼Ò²ñ¡×¤Ø
ÁÏÂ¤ÅªÇË²õ¤ÏÄË¤ß¤òÈ¼¤¦¡£¤À¤¬¡¢ÄË¤ß¤òÀ©ÅÙ¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤ë¼Ò²ñ¤Ï¡¢Ä©Àï¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Ø¤È¿Ê²½¤¹¤ë¡£
¡¦¥»¥«¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥¹À©ÅÙ¤ÎÀ°È÷¡§ºÆµ¯»Ù±çÍ»»ñ¡¢¿®ÍÑ²óÉü¥×¥í¥°¥é¥à
¡¦ÃÏ°è¥¹¥¥ë¡¢¥Ï¥Ö¤Ë¤è¤ë¿¦¶ÈºÆ¶µ°é
¡¦½÷À¡¢¹âÎð¼Ô¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎºÆÄ©Àï»Ù±ç
À©ÅÙ¤Î¿¿²Á¤Ï¡¢¿Í¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¤¬¤â¤¦°ìÅÙÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£À©ÅÙ¤È¤Ï¡¢ÇË²õ¤ÎÄË¤ß¤òÌ¤Íè¤Ø¤ÎÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤ëÁõÃÖ¤Ç¤¢¤ë¡£
5. ÁÏÂ¤¤ÈÇË²õ¤ò¡È¹¬Ê¡¤Î¹½Â¤¡É¤Ø
ÁÏÂ¤ÅªÇË²õ¤È¤Ï¡¢À®Ä¹¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¹¬Ê¡¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö²õ¤¹¤³¤È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¹¹¿·¤·Â³¤±¤ë¼Ò²ñ¤Î¸ÆµÛ¡×¤À¡£¥¢¥®¥è¥ó¡á¥Û¡¼¥¦¥£¥Ã¥ÈÍýÏÀ¤¬ÆüËÜ¤Ë¼¨¤¹¤Î¤Ï¡¢ÁÏÂ¤¡Ê¦Ë¡Ë¤òÁý¤ä¤·¡¢²þÎÉ¡Ê¦Ã¡Ë¤ò¿¼¤á¡¢À©ÅÙ¤ÇÄË¤ß¤òµÛ¼ý¤¹¤ë¡½¡½¤³¤Î4¥×¥í¥»¥¹¤ÎÀß·×¤È±¿ÍÑ¤³¤½¤¬¡¢»ýÂ³ÅªÄÂ¶â¾å¾º¹ñ²È¤Î¹½Â¤ÊýÄø¼°¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
ÇË²õ¤ò¶²¤ì¤¿¼Ò²ñ¤Ï¿êÂà¤·¡¢ÇË²õ¤òÀß·×¤Ç¤¤¿¼Ò²ñ¤Ï¿Ê²½¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î°ã¤¤¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï¡ÖÀ©ÅÙ¤ÎÀ®½Ï¡×¤È¡ÖÍ¦µ¤¤ÎÊ¬ÇÛ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
ÁÏÂ¤ÅªÇË²õ¤È¤Ï¡¢·ÐºÑ¤ÎÏÀÍý¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¿Í´Ö¤Î´õË¾¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ºÇ½ª¾Ï: ÆüËÜ¤¬¿Ê²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÍ¦µ¤¤ÎÀß·×¿Þ¡×
¥¢¥®¥è¥ó¡á¥Û¡¼¥¦¥£¥Ã¥ÈÍýÏÀ¤¬À¤³¦¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÀ®Ä¹¤È¤Ï¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Àß·×¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦³×Ì¿Åª¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤ÞÆüËÜ¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÀß·×¤ò¹Ô¤¦¤«ÈÝ¤«¤È¤¤¤¦´ôÏ©¤Ç¤¢¤ë¡£ËÜ¹Æ¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢À®Ä¹¤ÎÏ¢º¿¡½¡½ÁÏÂ¤¡¦ÇË²õ¡¦À®Ä¹¡¦À©ÅÙ¡½¡½¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë·ÐºÑ¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¹ñ²È¤Î»×ÁÛ¤Ç¤¢¤ê¡¢´ë¶È¤ÎÎÑÍý¤Ç¤¢¤ê¡¢¼Ò²ñ¤ÎÍ¦µ¤¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
ÁÏÂ¤¤ò¶²¤ì¡¢ÇË²õ¤òÈò¤±¡¢³Ø¤Ó¤ò»ß¤á¡¢À©ÅÙ¤Ë°Â½»¤¹¤ë¹ñ¤Ï¡¢»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤Î³°¤ËÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤ë¡£µÕ¤Ë¡¢ÇË²õ¤ÎÄË¤ß¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¤½¤ì¤òÀ©ÅÙ¤ÇÊñ¤ß¡¢ºÆ¤ÓÄ©Àï¤¹¤ë¹ñ¤³¤½¤¬Ì¤Íè¤òÄÏ¤à¡£
1. ¡ÖÄÂ¶â¾å¾º¹ñ²È¡×¤È¤Ï¡¢Ä©Àï¤ò¹¬Ê¡¤ËÊÑ¤¨¤ë¹ñ²È¤Ç¤¢¤ë
ÆüËÜ¤¬¤á¤¶¤¹¤Ù¤¡ÖÄÂ¶â¾å¾º¹ñ²È¡×¤È¤Ï¡¢Ã±¤ËÊª²Á¤òÄ¶¤¨¤ÆÄÂ¶â¤ò¾å¤²¤ë¹ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Ä©Àï¤¬Êó¤ï¤ì¡¢¼ºÇÔ¤¬µö¤µ¤ì¡¢ºÆÄ©Àï¤¬¾Î¤¨¤é¤ì¤ë¹ñ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÀº¿ÀÅª¥¤¥ó¥Õ¥é¤³¤½¤¬¡¢¥¢¥®¥è¥ó¡á¥Û¡¼¥¦¥£¥Ã¥ÈÍýÏÀ¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁÏÂ¤ÅªÇË²õ¤ò¡Ö¹¬Ê¡¤Î¹½Â¤¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë¸°¤Ç¤¢¤ë¡£
ÁÏÂ¤¤È¤Ï¡¢´õË¾¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÎÏ¡£
ÇË²õ¤È¤Ï¡¢²áµî¤òÀ°Íý¤¹¤ëÍ¦µ¤¡£
À®Ä¹¤È¤Ï¡¢¿Í¤¬³Ø¤ÓÂ³¤±¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£
À©ÅÙ¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¼Ò²ñ¤¬»Ù¤¨¹ç¤¦ÃÎ·Ã¡£
¤³¤Î4¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¸ÆµÛ¤Î¤è¤¦¤Ë½Û´Ä¤¹¤ë¹ñ²È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Î¤ß¡¢ÄÂ¶â¾å¾º¤Ï¡Ö¹½Â¤¡×¤È¤·¤ÆÄêÃå¤¹¤ë¡£
2. À®½Ï¼Ò²ñ¤Î¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ï¡ÖÊÑ²½¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤Ë¤¢¤ë
ÆüËÜ¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÎÌÅª³ÈÂç¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÊÑ²½¤½¤Î¤â¤Î¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ëÀ®½Ï¹ñ²È¤ÎÃÎÀ¤Ç¤¢¤ë¡£¿Í¸ý¸º¾¯¤â¡¢»º¶È¹½Â¤¤ÎÅ¾´¹¤â¡¢AI³×Ì¿¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¡ÖÊÑ²½¡×¤òµñ¤à¹ñ¤Ë¤Ï¶¼°Ò¤È¤·¤Æ½±¤¤¤«¤«¤ë¡£
¤À¤¬¡¢ÊÑ²½¤òÀß·×¤Ç¤¤ë¹ñ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Ï¿·¤·¤¤À®Ä¹¤Î¸»Àô¤È¤Ê¤ë¡£ÁÏÂ¤ÅªÇË²õ¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¡ÖÊÑ²½¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø¡×¤À¡£ÊÑ²½¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÑ²½¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢¼¡¤Î»þÂå¤ÎÈË±É¤Î¾ò·ï¤Ç¤¢¤ë¡£
3. ·Ð±Ä¤Ø¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¡½¡½¡ÖÁÏÂ¤ÅªÇË²õ·Ð±Ä¡×¤ÎÅþÃ£ÅÀ¤Ø
´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¢¥®¥è¥óÍýÏÀ¤Î¿¿²Á¤ÏÌÀÇò¤Ç¤¢¤ë¡£ÇË²õ¤ò¶²¤ì¤º¡¢¼«¤é¤ò¿Ê²½¤µ¤»Â³¤±¤ë´ë¶È¤À¤±¤¬¡¢¿¿¤Ë¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ä¡£·Ð±Ä¤ÎÌÜÅª¤ÏÍø±×¤ÎºÇÂç²½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä©Àï¤Î·ÑÂ³²½¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¦¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆü¾ï²½¤·¡¢¦Ë¡Ê³×¿·ÉÑÅÙ¡Ë¤ò¾å¤²¤ë¡£
¡¦µ»½Ñ¤È¿Íºà¤ÎÆ±¼´Åê»ñ¤Ç¦Ã¡Ê²þÎÉÉý¡Ë¤ò¿¼¤á¤ë¡£
¡¦¡ÖÄ©Àï¤òµö¤¹À©ÅÙ¡×¡Ö¼ºÇÔ¤ò¾Î¤¨¤ëÊ¸²½¡×¤ò´ë¶ÈÊ¸²½¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¡£
ÁÏÂ¤ÅªÇË²õ·Ð±Ä¤È¤Ï¡¢Ã±¤Ë¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤ò¿Í´Ö¤Î¿Ê²½ÁõÃÖ¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ºÆ¤Ó¡ÖÄ©Àï¤¬Êó¤ï¤ì¤ë¹ñ¡×¡ÖÊÑ²½¤¬¹¬Ê¡¤òÀ¸¤à¹ñ¡×¤Ø
4. À¯¼£¤È¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÄó¸À¡½¡½¡ÖÍ¦µ¤¤ÎÊ¬ÇÛ¡×¤ò¹ñ²ÈÀïÎ¬¤Ë
¤¤¤ÞÀ¯¼£¤¬¤Ê¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¹ñÌ±¤ò¡Ö¼é¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÆ°¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¥¢¥®¥è¥ó¡á¥Û¡¼¥¦¥£¥Ã¥ÈÍýÏÀ¤ÎÀº¿À¤òÆüËÜ¤ÎÀ¯ºö¤ËÅ¾´¹¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¼¡¤Î»°ÅÀ¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤ë¡£
¡À¯ºö¤Î¥Ç¡¼¥¿²½¤È¹¹¿·À
¡Ö¹ñ²È¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¡×¤ÇÄÂ¶â¡¦Êª²Á¡¦À¸»ºÀ¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à´ÉÍý¤·¡¢À¯ºö¤ò¾ï¤Ë¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¡£
¢¼Ò²ñÊÝ¾ã¤ÎÅý¹çºÆÀß·×
¸ÛÍÑÊÝ¸±¡¦¶µ°é¡¦ºÆÄ©Àï»Ù±ç¤òÅý¹ç¤·¡¢¡ÖÇË²õ¤ò¶²¤ì¤ºÆ°¤±¤ë¼Ò²ñ¡×¤Ø¡£
£Ä©Àï¼Ô¤Ø¤ÎºÆÊ¬ÇÛ¡ÊÍ¦µ¤¤ÎÊ¬ÇÛ¡Ë
¿·»º¶È¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡¦¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤Ø¤Î¸øÅª»Ù±ç¤ò¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î¼Ò²ñÅê»ñ¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¡£
¡ÖÍ¦µ¤¤ÎÊ¬ÇÛ¡×¤¬¤Ç¤¤ë¹ñ¤³¤½¡¢ÁÏÂ¤ÅªÇË²õ¤ò¹¬Ê¡¤ËÊÑ¤¨¤ë¹ñ¤Ç¤¢¤ë¡£
5. ¥¢¥®¥è¥óÍýÏÀ¤ÎÅþÃ£ÅÀ¡½¡½À®Ä¹¤È¤Ï¡¢¿Í¤¬¿Ê²½¤ò¶²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È
¥¢¥®¥è¥ó¡á¥Û¡¼¥¦¥£¥Ã¥ÈÍýÏÀ¤¬¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢·ÐºÑ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢¡Ö¿Ê²½¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Î¾ò·ï¡×¤Ç¤¢¤ë¡£ÁÏÂ¤¤¬Áý¤¨¡¢ÇË²õ¤¬Àß·×¤µ¤ì¡¢À®Ä¹¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢À©ÅÙ¤¬ÊñÀÝ¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÏ¢º¿¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¿ô»ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¿Í´Ö¤ÎÂº¸·¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
À®Ä¹¤È¤Ï¡¢GDP¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¤¬¿Ê²½¤ò¶²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¡£
ÄÂ¶â¤È¤Ï¡¢Ä©Àï¤Î²ÁÃÍ¤ò¼Ò²ñ¤¬¶¦Í¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
6. Ì¤Íè¤ÏÀß·×¤Ç¤¤ë
¥¢¥®¥è¥ó¡á¥Û¡¼¥¦¥£¥Ã¥ÈÍýÏÀ¤¬ÆüËÜ¤Ë»Ä¤·¤¿ºÇÂç¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢¤³¤Î°ì¹Ô¤Ë¿Ô¤¤ë¡£
ÁÏÂ¤¤ò¾©Îå¤·¡¢ÇË²õ¤ò¶²¤ì¤º¡¢À®Ä¹¤ò¿¼¤á¡¢À©ÅÙ¤ÇÄË¤ß¤òµÛ¼ý¤¹¤ë¡£¤³¤Î4¤Ä¤Î»õ¼Ö¤ò¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç³ú¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤¡¢ÆüËÜ¤ÏºÆ¤Ó¡ÖÄ©Àï¤¬Êó¤ï¤ì¤ë¹ñ¡×¡ÖÊÑ²½¤¬¹¬Ê¡¤òÀ¸¤à¹ñ¡×¤Ø¤È¿Ê²½¤Ç¤¤ë¡£
ÁÏÂ¤ÅªÇË²õ¤È¤Ï¡¢²õ¤¹¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ºÆ¤Ó´õË¾¤òÀß·×¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£
ÇË²õ¤ò¶²¤ì¤¿¹ñ¤ÏÄäÂÚ¤·¡¢ÇË²õ¤òÀß·×¤Ç¤¤¿¹ñ¤Ï¿Ê²½¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿Ê²½¤ò¿®¤¸¤ë¹ñ¤À¤±¤¬¡¢Ì¤Íè¤ò½êÍ¤¹¤ë¡£
----------
ÅÄÃæ Æ»¾¼¡Ê¤¿¤Ê¤«¡¦¤ß¤Á¤¢¤¡Ë
ÆüËÜ¹©¶ÈÂç³ØÂç³Ø±¡µ»½Ñ·Ð±Ä¸¦µæ²Ê¶µ¼ø¡¢ÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
ÀìÌç¤Ï´ë¶È¡¦»º¶È¡¦µ»½Ñ¡¦¶âÍ»¡¦·ÐºÑ¡¦¹ñºÝ´Ø·¸Åù¤ÎÀïÎ¬Ê¬ÀÏ¡£ÆüÊÆ²¤¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤âÄ¹Ç¯¶ÐÌ³¡£¼ç¤ÊÃøºî¤Ë¡ØGAFA¡ßBATH¡Ù¡Ø2025Ç¯¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñËÜ¼çµÁ¡Ù¤Ê¤É¡£¥·¥«¥´Âç³ØMBA¡£¥Æ¥ì¥ÓÅìµþWBS¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥ï¥¤¥É¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë·îÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡£¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñÆÈ¶ØË¡º©ÏÃ²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤É¤â·óÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
¡ÊÆüËÜ¹©¶ÈÂç³ØÂç³Ø±¡µ»½Ñ·Ð±Ä¸¦µæ²Ê¶µ¼ø¡¢ÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È ÅÄÃæ Æ»¾¼¡Ë