Ž¢°û¤ß²ñÁ°¤Ë¥¦¥³¥óŽ£¤ÏµÕ¸ú²Ì¡ÄÇ§ÃÎ¾ÉÀìÌç°å¤¬²òÀâŽ¢¥Ó¡¼¥ë¤Ï1Æü²¿ËÜ¤Þ¤Ç¥»¡¼¥Õ¤«Ž£¤ÎºÇ½ª·ëÏÀ
¢£¡Ö¤ª¼ò¤ÏÇ§ÃÎ¾É¤ò¾·¤¯¡×¤Î¤«
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÉáÃÊ¡¢¤ª¼ò¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤°û¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖËèÆü·ç¤«¤µ¤ºÈÕ¼à¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¡ÖÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¤¿¤Þ¤Ë°û¤à¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¡Öµ²±¤ò¼º¤¦¤Þ¤Ç°û¤à¡×¤Ê¤ó¤Æ¼ò¹ë¤Î¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó
¡Ö°û¼ò¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÖµÊ±ì¡×¡¢¡ÖÄ¹»þ´Ö¤ÎSNS¡×¡¢¡ÖºÂ¤ê¤¬¤Á¤ÊÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤Ê¤É¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÇ§ÃÎ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ëÀ¸³è½¬´·¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÃæ¤«¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Æü¡¹ÈÕ¼à¤Ê¤É¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ö¤ª¼ò¡×¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°û¼ò¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤È¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ÁÌä¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö²¿ÇÕ¤Þ¤Ç¤Ê¤é¥»¡¼¥Õ¤Ê¤Î¤«¡×
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ï°û¤ó¤ÀÊý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡×
¡Ö¤ª¼ò¤Î¼ïÎà¤ä°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ê¥¹¥¯¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×
¤³¤¦¤·¤¿Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ°ì¤Ä°ì¤Ä¡¢ºÇ¿·¤Î¸¦µæ¤ò´Þ¤á¸½Âå¤Î°å³Ø¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤ªÅú¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤âÇ§ÃÎ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò²¼¤²¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¤ª¼ò¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¡×¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë°ì½õ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬Ç§ÃÎµ¡Ç½¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤«¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¤½¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤«¤éÀâÌÀ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ó¥¿¥ß¥óB1¤¬·çË³¤¹¤ë
¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤È¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤òÂå¼Õ¤¹¤ë»þ¤ËÀ¸À®¤µ¤ì¤ë¥¢¥»¥È¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤È¤¤¤¦ÆóÆü¿ì¤¤¤Î¸¶°øÊª¼Á¤¬Ç¾¤Î¿À·ÐºÙË¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÇÊª¤Ç¤¹¡£
°û¼ò¤¬¸¶°ø¤Ç·ò¹¯¤ò³²¤¹¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢Ç¾¤ÎÉô°Ì¤Ç¤âµ²±¤ò»Ê¤ë¡Ö
Îã¤¨¤Ð¡¢Á°Æ¬Á°Ìî¤Îµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤È¡¢ÅÜ¤ê¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢
³¤ÇÏ¤Îµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤È¡¢ÅÜ¤ê¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÎÞ¤â¤í¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤È´¶¾ð¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬Íø¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¾¤Î¿À·ÐºÙË¦¤Ï¥Ö¥É¥¦Åü¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB1¤ÏÅü¼Á¤«¤é¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤¹ºÝ¤ËÉ¬¿Ü¤Î±ÉÍÜÁÇ¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤È¥Ó¥¿¥ß¥óB1¤òÂçÎÌ¤Ë¾ÃÈñ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¿¥ß¥óB1¤Î·çË³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ç¾¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÉÔÂ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢Ç§ÃÎ¾É¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤à¿Í¤Û¤É¤ª¤Ä¤Þ¤ßÄøÅÙ¤ÇºÑ¤Þ¤»¤º¤Ë¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤¿©»ö¤òÀÝ¤ë¤³¤È¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ª¼ò¤Ï·ì´É¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
°û¼ò¤òÂ³¤±¤ë¤È¡¢¿´Â¡¤«¤é»ÀÁÇ¤ä±ÉÍÜ¤òÁ´¿È¤Ë¶¡µë¤¹¤ëÆ°Ì®¤¬¹Å²½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥¿¥Ð¥³¤Ë¤â¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ì±Õ¤Î½ä¤ê¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¾¤Ø¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Ç¾¤Î·ì´É¤ò¿åÆ»´É¤ËÎã¤¨¤ë¤È¡¢¿åÆ»´É¤ÎÃæ¤Î»¬¤òÁý¤ä¤¹¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£¥Ó¡¼¥ë¤ò1Æü2ÇÕ°Ê¾å°û¤à¿Í¤ÏÍ×Ãí°Õ
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î°û¼ò¤¬Ç§ÃÎµ¡Ç½¤Ë±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Âçµ¬ÌÏ¤Ê¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1Æü¤Ë´Ì¥Ó¡¼¥ë¡Ê350ml¡Ë2ËÜ°Ê¾å°û¤à¿Í¤Ï¡¢¤½¤ì¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¿Í¤ËÈæ¤Ù¤ÆÇ§ÃÎ¾É¥ê¥¹¥¯¤¬Ìó22¡ó¹â¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¢¨
¢¨Kivimäki M, Singh-Manoux A, Batty GD, Sabia S, Sommerlad A, Floud S, et al. Association of Alcohol-Induced Loss of Consciousness and Overall Alcohol Consumption With Risk for Dementia. JAMA Netw Open. 2020;3¡Ê9¡Ë:e2016084.
22¡ó¤È¤¤¤¦¤È¡¢°ì¸«¡¢Äã¤¤¿ô»ú¤Ë»×¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢°äÅÁ¤Ê¤É¤ÎÁÇÃÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢µÊ±ì¤ä±öÊ¬¤ÎÀÝ¤ê²á¤®¡¢±¿Æ°ÉÔÂ¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÍ×°ø¤ÏÊ£¹çÅª¤Ç¤¹¡£°û¼ò¤À¤±¤Ç2³äÁý¤·¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢·Ú»ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¸¦µæ¤ÎÃæ¤Ç¡¢µ¤¤ò¼º¤¦¤è¤¦¤Ê°û¤ßÊý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢Ê¿¶Ñ¤Î°û¼òÎÌ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ç§ÃÎ¾É¥ê¥¹¥¯¤¬Ìó2ÇÜ¤Ë¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÉáÃÊ¤Ï¤¢¤Þ¤ê°û¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢°û¤à»þ¤Ï¿ì¤¤ÄÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Þ¤Ç¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¥ê¥¹¥¯¤Ï½½Ê¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢£0ÇÕ¤è¤ê¤â¡¢Å¬ÎÌ¤¬¤¤¤¤¡©
»þ¡¹¡¢¡Ö¤ª¼ò¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ï°û¤ó¤ÀÊý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÀìÌç²È¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¼ò¤ÏÉ´Ìô¤ÎÄ¹¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ï¤¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤ª¤â¤·¤í¤¤¸¦µæ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
400Ëü¿Í¤Î´Ú¹ñ¿Í¤òÂÐ¾Ý¤ËÄÉÀ×Ä´ºº¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê¸¦µæ¤Ç¤¹¡£¢¨
¢¨Jeon KH, Han K, Jeong SM, Park J, Yoo JE, Yoo J, et al. Changes in Alcohol Consumption and Risk of Dementia in a Nationwide Cohort in South Korea. JAMA Network Open. 2023;6¡Ê2¡Ë:e2254771.
ÂÐ¾Ý¼Ô¤Ï°Ê²¼¤Î4¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÇ§ÃÎ¾É¡ÊÆÃ¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¤ÈÇ¾·ì´ÉÀÇ§ÃÎ¾É¡Ë¤ÎÈ¯¾É¤È¤Î´ØÏ¢¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡°ìÆü¤¢¤¿¤ê¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÀÝ¼èÎÌ¤¬350ml¤Î´Ì¥Ó¡¼¥ë´¹»»¤Ç1ËÜ°ÊÆâ
£¡¡2ËÜ°ÊÆâ
¤¡¡2ËÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á
2ËÜ¤òÄ¶¤¨¤ë°û¼ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¿Í¡Ê¤¡Ë¤ÎÇ§ÃÎ¾ÉÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¡¢¡¢Àè¤Û¤ÉÀâÌÀ¤·¤¿ÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°û¼òÎÌ¤Ï¾¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¾¯¤Ê¤¤¤Û¤É¤è¤¤¡×¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
·ë²Ì¤Ï»×¤Ã¤¿¤è¤ê¥¯¥ê¥¢¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°û¼ò¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤·¤Ê¤¤¿Í¡Ê¡¡Ë¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ´Ì¥Ó¡¼¥ë2ËÜ°ÊÆâ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¿¿Í¡Ê¢£¡Ë¤Ç¤ÏÇ§ÃÎ¾ÉÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÉÂµ¤¤Ç¤ª¼ò¤ò¤ä¤á¤¿¿Í¡×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¤Þ¤¿¡¢°û¼ò¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤ÉÅÓÃæ¤«¤é1ËÜ°ÊÆâ¤Î°û¼ò¤ò³«»Ï¤·¤¿¿Í¡Ê¡¢ª¢¡Ë¤â¡¢¤º¤Ã¤È°û¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¡Ê¡¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÇ§ÃÎ¾É¥ê¥¹¥¯¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·ë²Ì¤À¤±¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¤ª¼ò¤Ï¾¯¤·¤Ï°û¤ó¤À¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯°û¤Þ¤Ê¤¤¡×¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÉÂµ¤¤¬¸¶°ø¤Ç¡È°û¼ò¤ò¤ä¤á¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¡É¤¬°ìÄê¿ô´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¼ò¤ò°û¤Þ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Î¤«¡¢¡Ö¤ª¼ò¤ò°û¤á¤Ê¤¤¤Û¤É·ò¹¯¾õÂÖ¤¬°¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Î¤«¡¢°ø²Ì´Ø·¸¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡Ö¥·¥Ã¥¯¡¦¥¯¥¤¥Ã¥¿¡¼¡¦¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥Ð¥³¤Î¸¦µæ¤Ë¤â¸«¤é¤ì¤ë¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤ï¤±¤Ç¡¢¡Ö¤ª¼ò¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°û¤Þ¤Ê¤¤¤è¤ê¤â¾¯¤·¤Ï°û¤ó¤À¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤ÎÀâ¤Ï¡¢¤³¤Î¸¦µæ¤«¤é¤Ï¸À¤¤²á¤®¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ó¡¼¥ë¤È¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¡¢°û¤à¤Ê¤é¤É¤Ã¤Á
¤³¤³¤Ç¡¢¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë2¤Ä¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ªÅú¤¨¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¡Ö¥Ó¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤é¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¥Ó¡¼¥ë¤Ê¤É¾úÂ¤¼ò¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤Ê¤É¤Î¾øÎ±¼ò¤ÏÅü¼Á¤¬¥¼¥í¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥ê¥¹¥¯¤âÄã¸º¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¸¦µæ·ë²Ì¤«¤é¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÏÁ´¤Æ¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦»Ä¹ó¤Ê»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢Ç§ÃÎµ¡Ç½¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤È¤¤¤¦Ê¸Ì®¤Ç¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ó¤äÆüËÜ¼ò¤¬¤¤¤¤¤È¤«¥¦¥£¥¹¥¡¼¤¬¤¤¤¤¤È¤«¡¢¤Ï´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥³¥ó¡×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¥É¥ê¥ó¥¯ºÞ¤ä¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ï¡ÖÆóÆü¿ì¤¤ÂÐºö¤Ë¸ú²Ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¹«¤Ë¤Ï¡¢°û¼ò¤Î±Æ¶Á¤òÏÂ¤é¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿ô¡¹¤Î¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¦¥³¥ó¤ò´Þ¤á¡¢°å³ØÅª¤Ê¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ï½½Ê¬¤Ë³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
²¾¤Ë¿ì¤¤¤òÏÂ¤é¤²¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ª¼ò¤ò°û¤à¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐËÜËöÅ¾ÅÝ¡£¤«¤¨¤Ã¤Æ°±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤ª¼ò¤Ë¤ÏÇ¾¤Ë¤È¤Ã¤Æ²÷Å¬¤Ê¡ÖÅ¬ÎÌ¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÈÕ¼à¤Î½¬´·¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï°ìÆü¤Ë´Ì¥Ó¡¼¥ë¤ò1ËÜ¤Þ¤Ç¤ËÍÞ¤¨¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£°û¤ß²ñ¡Ý¿Í´Ö´Ø·¸¡á°û¼ò½¬´·
°û¼òÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¸¶°ø¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄêÇ¯Âà¿¦¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
µìÍè¤ÎÍ§¿Í¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤è¤ê¤â¡¢²ñ¼Ò¤ÎÆ±Î½¤È¤Ð¤«¤ê°û¤ßÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ï¡¢»Å»ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¤Ë¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬±ý¡¹¤Ë¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤±¤ì¤É¤â¡¢¤ª¼ò¤Î¤Û¤¦¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤Ï¤ä¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¿·¤·¤¯¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬²¯¹å¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ë¶É¡¢°ì¿Í¤ÇÈÕ¼à¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¬·ë¹½¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¼ò¤È¸ÉÎ©¤¬·ë¤Ó¤Ä¤¯¤È¡¢·ò¹¯¤ò³²¤¹¤ë¹ÔÆ°¤Ë»õ»ß¤á¤¬¤«¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°å»Õ¤äÊÛ¸î»Î¤Ê¤ÉÃÎÅª¤Ê¿¦¶È¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ç¤µ¤¨¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤µÞÂ®¤ËÇ§ÃÎµ¡Ç½¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÈá¤·¤¤»×¤¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬º£²ó¡ØÇ§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤ë¿Í ¤Ê¤é¤Ê¤¤¿Í¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ò½ñ¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤â¡¢¼Â¤Ï¤³¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Î¤È¤¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡Ä¡Ä¡×¤È¸å²ù¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡£º£¤Ç¤¤ëÀµ¤·¤¤½¬´·¤òÀ¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢·ò¹¯¤Ç¸µµ¤¤ËÀ¸³è¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö·ò¹¯¤Ë°¤¤¤«¤é¡×¤ÏµÕ¸ú²Ì
¤ª¼ò¤ò¹µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤¿¤À¡Ö¤ª¼ò¤ò¤ä¤á¤Æ¡×¤È¸À¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¶¯¤¤ÁÓ¼º´¶¤À¤±¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿Í¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¼ñÌ£¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢²¿¤«ÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤ÆÁêÃÌ¤Ë¾è¤ë¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ËÍ¼«¿È¤Ï¡¢°û¼ò¤¹¤ë¤ÈÍâÆü¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤ª¼ò¤ò¤ä¤á¤¿¤é»Å»ö¤â¼ñÌ£¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢·ë¹½¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤â¤ª¼ò¤ò¤ä¤á¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
70Âå¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÇÎ¹¹Ô¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤¬¤¤¤Þ¤·¤Æ¡Ö80ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¸µµ¤¤ËÎ¹¹Ô¤Ë½Ð³Ý¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¡Ö¤½¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤ª¼ò¤Î¤«¤ï¤ê¤ËÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Ë»þ´Ö¤ä¤ª¶â¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¹¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¼ò¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢¸½ºß¤â¸µµ¤¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¶Ø¼ò¤ä¸º¼ò¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¼ÂÁ©¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤È¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤À¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¼ò¤ò¹µ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¿È¶á¤Ë¤ª¼ò¤ò¹µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤Ã¯¤«¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¡ÖÃ£À®¤·¤¿¤¤ÌÜÉ¸¡×¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
»³ÅÄ Íª»Ë¡Ê¤ä¤Þ¤À¡¦¤æ¤¦¤¸¡Ë
ÊÆ¹ñÏ·Ç¯°å³Ø¡¦Æâ²ÊÀìÌç°å¡¢°å³ØÇî»Î
¥Þ¥¦¥ó¥È¥µ¥¤¥Ê¥¤°å²ÊÂç³Ø(ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯)Ï·Ç¯°å³Ø¡¦´ËÏÂ°åÎÅ²Ê°å»Õ¡£ÊÆ¹ñÏ·Ç¯°å³Ø¡¦Æâ²ÊÀìÌç°å¡¢°å³ØÇî»Î¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø°å³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÉÂ±¡¤ÎÁí¹ç¿ÇÎÅ²Ê¤Ç¶ÐÌ³¤·¤¿¸å¡¢2015Ç¯¤ËÅÏÊÆ¡£¸½ºß¤Ï¹âÎð¼Ô°åÎÅ¤òÀìÌç¤Ë¿ÇÎÅ¤ä¸¦µæ¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£AI¤È°åÎÅ¤ò¤Ä¤Ê¤°¹çÆ±²ñ¼Òishify¤Î¶¦Æ±ÂåÉ½¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢NPOË¡¿ÍFLAT¤ÎÂåÉ½Íý»ö¤È¤·¤ÆºßÊÆÆüËÜ¿Í¤Î·ò¹¯¤ò»Ù±ç¤¹¤ë³èÆ°¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ Ãø½ñ¤Ë¡¢¡ØºÇ¹â¤ÎÏ·¸å ¡Ö»à¤Ì¤Þ¤Ç¸µµ¤¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë5¤Ä¤ÎM¡Ù¡¢¡ØÇ§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤ë¿Í ¤Ê¤é¤Ê¤¤¿Í¡¡Á´ÊÆ¥È¥Ã¥×ÉÂ±¡¤Î°å»Õ¤¬¶µ¤¨¤ë¿¿¼Â¡Ù¡Ê¶¦¤Ë¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£Podcast: °å¼Ô¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¥é¥¸¥ª
¡ÊÊÆ¹ñÏ·Ç¯°å³Ø¡¦Æâ²ÊÀìÌç°å¡¢°å³ØÇî»Î »³ÅÄ Íª»Ë ¹½À®¡á¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦µµ°æÍÎ»Ö¡Ë