明治大学、旧・東京医科歯科大学など多くの大学が集まる神保町・御茶ノ水。明治時代以降に続々と大学が創設され、古書街として発展を遂げた「神保町」、パリの学生街をなぞらえ、日本の「カルチェ・ラタン」とも呼ばれる「御茶ノ水」。歴史と文化薫る街で、ノスタルジックな雰囲気が漂う洋食店やレストラン、和食店を見つけました。美味とモダンな空間に身を委ねてみては。

65年の歴史を繋ぐ老舗の味の再出発に神保町が沸いた！『キッチンビバ』＠神保町

いやぁワンパクだねぇ。ドカンと大きなメンチカツ＆生姜焼きにたっぷりナポリタンの付け合わせ、おまけに見本の食品サンプルにはないサービスの目玉焼きまで!?

ふふ、神保町に縁ある人ならもうお気づきだろうか。ここは創業65年目にして今年4月に惜しまれながら閉店した『キッチングラン』の味を受け継ぐ店。長年勤めていたマスターの矢内昭夫さんが閉店からわずか2か月後の6月、旧店の隣で店名も新たに再出発させた。カウンター6席のみと規模こそ縮小したものの、でっかい心意気と味はそのまんまだ。

メンチカツしょうが焼き盛合せ1150円（昼）※ライス・味噌汁付

『キッチンビバ』メンチカツ しょうが焼き盛合せ 1150円（昼） ※ライス・味噌汁付 メニューの基本3本柱はメンチカツ、生姜焼き、ハンバーグ。2種の組み合わせが人気。この味を求めて30〜40年通う常連も。メンチは牛肉4：豚肉6の合挽き。ラード100％でサクッと揚げる。自家製デミグラスソースもたっぷり。生姜焼きは濃いめの味付け

「自分も食べることが好きだからね、多い方がうれしいでしょ」とボリューム満点！豚バラの生姜焼きはご飯に合い過ぎる濃厚な味付けに活力がみなぎるし、メンチは注文の度に衣を付けて揚げるサクサクのジューシーさ……実直な味と量、安さにも文句の付けようがございません。

しかも夜は焼鳥などつまみで一献の楽しみも加わったと聞けば、我ら酒好きもたまらんぜぃ。ちなみに『ビバ』はかつてマスターの実家がこの街で営んでいた喫茶店の名。伝統の味とルーツの店名のダブル復活、新たな伝説の始まりだ！

『キッチンビバ』

［店名］『キッチンビバ』

［住所］東京都千代田区神田神保町2-24水道橋ニッカビル1階

［電話］03-6261-5755

［営業時間］11時半〜15時（14時半LO）、18時〜22時（21時半LO、食事系は〜20時）※時間はその日の状況で変わる

［休日］日

［交通］地下鉄半蔵門線ほか神保町駅A3出口から徒歩3分

3代目が目利きする旬魚のおいしさに日常の幸せを感じる『季節料理はせ部』＠神保町

定食が安くてきちんとおいしい。日常の小さな幸せとは、そんな店にふと出合った時こそ感じるもんじゃありませんか？

佇まいは実に控えめ。けれど歴史は長く、創業は1世紀超えの101年目！

昼は行列もできる魚料理の名店である。近所で働くビジネスマンも、ひとり暮らしの学生さんも、彼らの目当ては3代目の長谷部さんが目利きする上質な魚だ。毎朝4時半起床で豊洲に出向き、「仕入れも技の内」と仲卸との信頼関係でいいものをなるべく安く手に入れるよう心掛けているとか。

まぐろ刺身定食880円（昼）

『季節料理 はせ部』まぐろ刺身定食 880円（昼） ※産地等は仕入れで変わる。取材日は奄美産生本まぐろ 生本マグロはしっとり上質な旨み。原則赤身を提供。定食は他に旬魚の刺身や西京焼きなどがあり、週3回ほど通う常連さんもいるとか

中でも看板食材のマグロは近海物の生本マグロを仕入れることが多く、厚めに切りつけた艶やかな刺身と良心価格に小躍りする。そんな魚料理でしっぽり飲むなら夜もおすすめ。心を満たす粋な酒肴に1日の疲れも吹き飛びます。

『季節料理 はせ部』3代目店主 長谷部智晴さん・みゆきさんご夫妻

3代目店主：長谷部智晴さん・みゆきさんご夫妻「祖父から受け継ぐ店を夫婦で守っています」

『季節料理 はせ部』

［店名］『季節料理はせ部』

［住所］東京都千代田区神田神保町1-39

［電話］03-3291-6558

［営業時間］11時半〜14時（13時半LO）、17時〜21時（20時半LO）

［休日］土・日・祝

［交通］地下鉄半蔵門線ほか神保町駅A7出口から徒歩3分

先代の教えと秘伝レシピを守る看板の絶品餃子『餃子の店三幸園（さんこうえん）』＠神保町

来年創業70周年を迎える町中華が誇る美味のレガシーがこの餃子。秘伝のレシピは料理長など数人しか知らず、何と金庫に保管してるんだと！

少〜し教えてもらった情報は……豚肉にキャベツとニラ＋長ねぎが入るのが特徴で、毎日2時間近く餡を練り込んで手包みするんだそうな。素材の旨みがギュッと詰まったお宝はタレを付けずともばくばくイケる。多い日は1日4千個が出るとか。

餃子1人前580円、カニ玉1650円

『餃子の店 三幸園（さんこうえん）』（手前）餃子 1人前 580円 ※写真は2人前 （奥）カニ玉 1650円 餃子は野菜多めの餡。しっかり練ることでジューシーな味わいに。皮は特注。ズワイガニが入るカニ玉は卵5〜6個使うボリューム

そんなレジェンドを追いかける2番手が「にらそば」だ。醤油ラーメンを覆う一面の緑に浮かぶ卵黄のお月様、映えるねぇ。熱したゴマ油をかけることでフレッシュなニラの香気が引き立ち、漂う湯気まで旨い。

他にも約100種ある品書きは選ぶ楽しさにワックワク。深夜までにぎわうのも納得、町中華はこうでなくちゃね。

『餃子の店 三幸園（さんこうえん）』料理長 廣田彰さん

料理長：廣田彰さん「昼から深夜まで元気な笑顔でお待ちしております」

『餃子の店 三幸園（さんこうえん）』

［店名］『餃子の店三幸園（さんこうえん）』

［住所］東京都千代田区神田神保町1-13

［電話］03-3291-8186

［営業時間］11時〜翌2時（翌1時半LO）※日は〜22時（21時半LO）

［休日］土・祝

［交通］地下鉄半蔵門線ほか神保町駅A7出口から徒歩1分

街と共に歴史を重ねる老舗画材店が営む喫茶発のイタリアン『トラットリアレモン』＠御茶ノ水

歴史ある店はそこに存在するだけで特別な風情を感じさせるもの。御茶ノ水の街と共に歩んできたこの店もそう。始まりは喫茶店。大正創業の画材店『レモン画翠』に併設していた喫茶の支店として昭和43年に開店し、昭和62年のビル建て替えを機に現在のイタリアンになったとか。

素材を生かした料理には店名にちなんでレモンを使う味がいくつかあり、人気はレモンクリームソースのスパゲッティ。

野菜のレモンクリームソーススパゲッティ1600円（昼）

『トラットリアレモン』野菜のレモンクリームソーススパゲッティ 1600円（昼） ※お好みのお飲み物付き、写真は苺グレープフルーツジュース 野菜は季節の食材を使う。瀬戸内産「大長レモン」の果汁と皮を使うソースは風味豊か。ジュースは喫茶時代からのロングセラー

瀬戸内産の無農薬レモンの果汁と皮が入るソースは生クリームのコクの奥から柑橘の香りが駆け抜け、爽やかな余韻にうっとりだ。

5年前に復刻した「レモンパイ」など喫茶時代の名作も評判。自然をテーマに工芸家が手掛けた内装もつくろげる。

『トラットリアレモン』

［店名］『トラットリアレモン』

［住所］東京都千代田区神田駿河台1-5-5レモンパートllビル1階

［電話］03-3295-0430

［営業時間］11時〜16時（15時LO）※ティータイムは14時〜、17時半〜22時（21時LO）

［休日］日

［交通］JR中央線ほか御茶ノ水駅御茶ノ水橋口から徒歩5分

路地の隠れ家で至福の時を楽しむ美味の洋食劇場『土桜（におう）』＠新御茶ノ水

入口に鎮座する仁王像に迎えられ、2階へ進めばそこはまるでプライベートレストラン。店名は「小さい店なのでお客様との阿吽の呼吸を大切に」との想いを込め、内装に桜の木を使っていることなどから当て字で付けたそう。

とりわけわずか3席のカウンターは店主の佐藤英毅さんの技をかぶりつきで見られる特等席だ。そこで繰り広げられる洋食劇場が楽しいこと。

夜はコースだが、昼はご飯と一緒に箸で味わう定食スタイルで提供してくれる。人気は「シャリアピンステーキ」。

シャリアピンステーキ3850円（昼）※ごはん・味噌汁・お新香・デザート・ドリンク付き

『土桜（におう）』シャリアピンステーキ 3850円（昼） ※ごはん・味噌汁・お新香・デザート・ドリンク付き ブラックアンガスのプライムリブを約200g使う贅沢さ。脂身はしっかり焼き、赤身はサッと焼いて約63度で休ませてから仕上げる

脂身はカリッ、赤身はしっとりレアに仕上げ、玉ねぎを約8時間炒めたソースをかけたそれは美味のオーラに思わず拝む。頬張れば口中に旨みがあふれて心も昇天。

真面目で丁寧な味とはこういうこと。食べ応えのある量も食いしん坊を歓喜させる。

『土桜（におう）』店主 佐藤英毅さん

店主：佐藤英毅さん「昼も夜もしっかり満足する量と味を心掛けています」

『土桜（におう）』

［店名］『土桜（におう）』

［住所］東京都千代田区神田駿河台3-5-7

［電話］03-3293-2020

［営業時間］11時半〜14時（13時LO）、17時半〜22時（21時LO）※土は昼のみ

［休日］日・祝※3連休の場合は要確認

［交通］地下鉄千代田線新御茶ノ水駅B3b出口などから徒歩4分

撮影／小島昇（キッチンビバ、土桜）、西崎進也（はせ部、三幸園）、浅沼ノア（トラットリアレモン）、取材／肥田木奈々（キッチンビバ、はせ部、三幸園、トラットリアレモン、土桜）

2025年10月号

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年10月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

