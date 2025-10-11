¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Ì¾Êª½÷À¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¡¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¸å¤Î¤Ó¤·¤ç¤Ì¤ì»Ñ¤ò¸ø³«¡¡¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤âÈäÏª
¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤Ï¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤ÎÎ¢Â¦¤òÌÀ¤«¤·¤¿(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥ÈLA¡×¤Î½÷À¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢¥¥ë¥¹¥Æ¥ó¡¦¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤¬¸½ÃÏ10·î10Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤Ï¾ï¤Ë¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤ÇÂÎÅö¤¿¤ê¼èºà¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ò·àÅª¤Ê¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤Ç²¼¤·¡¢ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÆÍÇË¤ò·è¤á¤¿»î¹ç¸å¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤Î¼èºà»þ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡¡¾åÈ¾¿È¤ÏÁÖ¤ä¤«¤ÊÇò¤¤¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤Ë¥Ü¥È¥à¥¹¤Ï¤Ì¤ì¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤«¡¢¹ø¤Ë¤Ï¹õ¤¤¥´¥ßÂÞ¤ò¥«¥Ã¥Ñ¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÖ¤¤¥Ú¥Ç¥£¥¥å¥¢¤¬ÌÜÎ©¤ÄÂ¤â¤È¤ÏÍçÂ¤È¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¼èºà¤òÂÎÅö¤¿¤ê¤Ç¹Ô¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡
¡¡¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥·¥ã¥ï¡¼¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥³¥ó¡×¤È¤ª¤É¤±¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Æ¡¢¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤Ï¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ÈÃæ¤Ë¥à¡¼¥¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤ËÂÐ¤·¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¥Ù¥Ã¥Ä¤Ïº´¡¹ÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¢¥á¡¼¥¸¥ó¥°¤À¡ª¡¡ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¶ì¤·¤ó¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¤è¤¯Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æµß±çÅê¼ê¤È¤·¤ÆÂç³èÌö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë±¦ÏÓ¤ò¤¿¤¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¸å²¿²ó¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤ò¹Ô¤¨¤ë¤«¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¸½ÃÏ13Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤òÀï¤¦¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]