¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ë¤â¿äÁ¦Í×ÀÁ¡¡¶âÂô»ÔÄ¹Áª¤Ë½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤Î¸½¿¦¡¦Â¼»³Âî»á¡¡¹ñÌ±Ž¢Á´ÂÎ¤Î¹½¿Þ¤ß¤¨¤Æ¤¤Æ¤«¤éŽ£
ÍèÇ¯3·î¤Î¶âÂô»ÔÄ¹Áª¤ËºÆÁª½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¿¦¤ÎÂ¼»³Âî»á¤¬10Æü¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞÀÐÀî¸©Ï¢¤Ë¿äÁ¦¤òÍ×ÀÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÌ±ÀÐÀî¸©Ï¢¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤Î½ÐÇÏ¤ÎÆ°¤¤ò¤ß¤Ê¤¬¤éº£·î27Æü¤Î´´»ö²ñ¤Ç¡¢ÃÎ»öÁª¤Î¿äÁ¦¤È¶¦¤ËÊý¸þÀ¤ò¼¨¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞÀÐÀî¸©Ï¢¡¦¾®ÃÝ ³® ÂåÉ½¡§
¡ÖÁ´ÂÎ¤Î¹½¿Þ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¤«¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¸©Ï¢¤ÎÃæ¤Ç¡¢´´»ö²ñ¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Â¼»³»á¤Ïº£¸å¡¢»ÔµÄ²ñ¤ÎÈó¼«Ì±·Ï²ñÇÉ¤äÂ¾¤ÎÀ¯ÅÞ¤Ë¤â¡¢¹¤¯¿äÁ¦´ê¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÔÄ¹Áª¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¶¦»ºÅÞ¤Ê¤É¤¬²Ã¤ï¤ë¡Ö»ÔÌ±¤Î²ñ¡×¤¬ÍÊÎ©¤¹¤ë¡¢½÷ÀÃÄÂÎ¤ÎÃæÆâ¹¸»Ò»á¤â½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£