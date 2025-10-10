¾å³¤»Ô¡¢¹ñ·ÄÀá¡¦Ãæ½©ÀáÏ¢µÙ¤Î´Ñ¸÷µÒ¿ô2548Ëü5Àé¿Í
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¾å³¤10·î10Æü¡ÛÃæ¹ñ¾å³¤»Ô¤Î´Ñ¸÷¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ñ·ÄÀá¡¦Ãæ½©ÀáÏ¢µÙ´ü´Ö¡Ê1¡Á8Æü¡Ë¤ËÆ±»Ô¤òË¬¤ì¤¿´Ñ¸÷µÒ¿ô¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ19.7¡óÁý¤Î±ä¤Ù2548Ëü5Àé¿Í¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÎÊ¿¶ÑµÒ¼¼²ÔÆ¯Î¨¤Ï3.9¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤Î63.7¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡À¸³è´ØÏ¢¥µ¡¼¥Ó¥¹Âç¼ê¡¢ÈþÃÄ¤ÎÎ¹¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖÈþÃÄÎ¹¹Ô¡×¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾å³¤¤ÏÏ¢µÙ´ü´Ö¤ÎÊ¸²½¡¦´Ñ¸÷¾ÃÈñÌÜÅªÃÏ¾å°Ì10°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢¹Ò¶õ·ô¤ä¾è¼Ö·ô¤ÎÍ½Ìó¿ô¤Ï45.0¡óÁý¡¢¸Þ¤ÄÀ±¥Û¥Æ¥ë¤Ï40.0¡ó°Ê¾åÁý²Ã¤·¤¿¡£¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦¸ä³Ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¾ÃÈñ¤ÏÃíÊ¸¿ô¡¢¼è°ú¶â³Û¤È¤âÁ´¹ñ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¾å³¤¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡¢¾å³¤³¤¾»³¤ÍÎ¸ø±à¤Ê¤É¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í½Ð¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£