¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Æ¥£¥¬¡Ù30¼þÇ¯µÇ°¡¢ÊÑ¿È¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ì¥ó¥¹¡×¿·ÅÐ¾ì! - Áá´üÍ½Ìó¤Ç¸¸¤ÎÉü¹ï¥½¥Õ¥Ó¤âÉÕÂ°
¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Æ¥£¥¬¡Ù¤è¤ê¡ÖÊÑ¿È¥¢¥¤¥Æ¥à ¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ì¥ó¥¹¡×(8,000±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¸½ºßÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯5·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯5·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖÊÑ¿È¥¢¥¤¥Æ¥à ¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ì¥ó¥¹¡×(8,000±ß)
¡ÖÊÑ¿È¥¢¥¤¥Æ¥à ¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ì¥ó¥¹¡×¤Ï¡¢¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Æ¥£¥¬¡ÙÊüÁ÷30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢1996Ç¯Êü±ÇÅö»þ¤Î´á¶ñ¤òÉü¹ïºÆ¸½¤·¤¿ÊÑ¿È¥¢¥¤¥Æ¥à¡£ËÜÂÎ¤Î³°´Ñ¤Ï¡¢¿·µ¬¶â·¿¤Ë¤ÆÅö»þ´á¶ñ¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êºÆ¸½¤·¡¢¼ýÏ¿²»À¼¤âÅö»þ¤Î´á¶ñ²»À¼¤òºÆ¸½¡£¤µ¤é¤ËËÜ¾¦ÉÊ¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤È¤·¤ÆÈÖÁÈËÜÊÔ¤ÎÊÑ¿È²»¤òºÆ¸½¤·¤¿¥Ü¡¼¥Ê¥¹²»À¼(1¼ï)¤â¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¼õÃí³«»Ï¤«¤é4Æü´Ö¡¢10·î10Æü13»þ¡Á10·î13Æü23»þ¤Î´ü´Ö¤ËÍ½Ìó¤·¤¿Êý¸ÂÄê¤Î¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¸¸¤Î¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Æ¥£¥¬ ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥ô¥¡¡¼¥¸¥ç¥ó¡×¤ÎÉü¹ï¥½¥Õ¥Ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Æ¥£¥¬ ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥ô¥¡¡¼¥¸¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ç97¤Ë¤ÆºÇ½ª2Æü´Ö¤Ç¤Î¤ß¸ÂÄêÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¸¸¤Î¥½¥Õ¥Ó¡£º£²ó¤ÎÆÃÅµ¤Ï¤³¤Á¤é¤ÎÅö»þÉÊ¤òºÆ¸½¤·¤¿Á´¹âÌó165Ð¤Î¥½¥Õ¥Ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤À¡£ÆÃÅµ¤Î¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Æ¥£¥¬ ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥ô¥¡¡¼¥¸¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢1¿Í¤Ë¤Ä¤1ÅÀ¤Þ¤Ç¤ÎÉÕÂ°¡¢¾¦ÉÊ¹ØÆþ»þ¤Î¼êÂ³¤²èÌÌ¤Ë¤Æ¡¢ÆÃÅµ¤ÎÉÕÂ°ÍÌµ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
(C)±ßÃ«¥×¥í
(C)±ßÃ«¥×¥í